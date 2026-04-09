Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας προχώρησε τον Μάρτιο σε πωλήσεις 52 τόνων χρυσού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε μια προσπάθεια να στηρίξει το εθνικό νόμισμα που βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά έναντι του δολαρίου.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν μέχρι και τις 27 Μαρτίου η Τουρκία είχε πουλήσει ή δανείσει χρυσό αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου από το 2008 και μετά, δείχνουν στοιχεία και υπολογισμοί των «Financial Times».

Τον Ιανουάριο οι τιμές του χρυσού είχαν ξεπεράσει τα 5.400 δολάρια και χθες διαμορφώνονταν στα 4.792 δολάρια η ουγγιά. Η ισοτιμία της λίρας Τουρκίας διαμορφωνόταν χθες στο 44,518 έναντι του δολαρίου. Το ένα δολάριο είχε φτάσει τις 44,5821 λίρες Τουρκίας στις 3 Απριλίου.

Οι πωλήσεις χρυσού υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να στηρίξει τη λίρα, επειδή η σταθερότητα του νομίσματος αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην εκστρατεία της Αγκυρας για τον περιορισμό του πληθωρισμού. Η εκστρατεία αυτή διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται αυτό το διάστημα σε 31%.

Εκτός από τις πωλήσεις, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας προχώρησε σε ανταλλαγές (swaps) περίπου 79 τόνων χρυσού, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την προσφορά του πολύτιμου μετάλλου στις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα ίδια στοιχεία. Αυτό γινόταν επίσης για να στηριχθεί η ισοτιμία της λίρας Τουρκίας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας (CBRT) πούλησε τους 52 τόνους χρυσού μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 27 Μαρτίου, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Metals Focus η οποία βασίστηκε σε επίσημα στοιχεία. Με τις πωλήσεις τα καθαρά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας σε χρυσό ανήλθαν σε 440 τόνους, το χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Ο ρυθμός των πωλήσεων χρυσού στην Τουρκία επιταχύνθηκε ειδικά προς τα τέλη Μαρτίου, με 31 τόνους να πωλούνται την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Metals Focus.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας διατηρεί το 60% έως 70% των αποθεμάτων της σε χρυσό. Ετσι, αναγκάστηκε να πουλήσει ή να ανταλλάξει μέρος αυτού για να αυξήσει την απαραίτητη ρευστότητα σε δολάρια, δήλωσε στους «FT» ο Ουγκούς Γκουρσές, οικονομικός σχολιαστής που παλιότερα εργαζόταν στο τμήμα διαχείρισης αποθεμάτων χρυσού της κεντρικής τράπεζας.

Τα καθαρά διεθνή αποθέματα της Τουρκίας έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε επίσημα στοιχεία της Bürümcekçi Research and Consulting, σημειώνεται.

Η CBRT ήταν επίσης μεταξύ των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών που πούλησαν αμερικανικά ομόλογα σε μια προσπάθεια να στηρίξουν τα εθνικά νομίσματά τους.

Και άλλες χώρες

Το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ώθησαν αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Πολωνίας, να εξετάσουν το ενδεχόμενο πώλησης χρυσού για να ενισχύσουν τα εθνικά νομίσματά τους ή να βελτιώσουν τη δημοσιονομική τους θέση, σημειώνεται.

Οι κεντρικές τράπεζες ήταν σημαντικός μοχλός για το μεγάλο ράλι των πολύτιμων μετάλλων το οποίο διήρκεσε μέχρι και τον Ιανουάριο. Στη συνέχεια όμως η αλλαγή πλεύσης έπληξε τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου. Τον περασμένο μήνα οι τιμές μειώθηκαν κατά 11,5%, καταγράφοντας τον χειρότερο μήνα για τον χρυσό εδώ και 18 χρόνια, έδειξαν τα ίδια στοιχεία.