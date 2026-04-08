Η παρατεταμένη απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει επηρεάσει αισθητά την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολυδιάστατη συνεισφορά, τόσο δημιουργικά εντός αγωνιστικού χώρου όσο και σε επίπεδο ηγεσίας στα αποδυτήρια.

Ο σέρβος εξτρέμ, που φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αποτελεί βασικό «γρανάζι» στη λειτουργία της ομάδας. Σε ατομικό επίπεδο, ο Ζίβκοβιτς καταγράφει φέτος εννέα ασίστ, επίδοση που τον κατατάσσει στην 28η θέση μεταξύ των κορυφαίων δημιουργών στα 15 ισχυρότερα πρωταθλήματα παγκοσμίως. Στην ίδια λίστα ξεχωρίζουν επίσης οι Χρήστος Τζόλης (8ος με 13 ασίστ) και Κωνσταντίνος Καρέτσας (16ος με 11 ασίστ), επιβεβαιώνοντας την έντονη ελληνική παρουσία.

Την κορυφή της κατάταξης καταλαμβάνει ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν με 20 ασίστ, ενώ ακολουθούν ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 16 και οι Εντουαρντ Σπερτσιάν και Φεντερίκο Ντιμάρκο με 15. Η τελευταία παρουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς καταγράφηκε στις 4 Μαρτίου. Ο Σέρβος είχε δηλωθεί στην ενδεκάδα της αναμέτρησης της 8ης Μαρτίου με τον Ολυμπιακό, όμως αντικαταστάθηκε πριν από την έναρξη καθώς αισθανόταν ενοχλήσεις.

Για τον τραυματισμό του, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ επέλεξε να μην κάνει την παραμικρή αναφορά, ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει και χρονοδιάγραμμα αναφορικά με το πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Την περασμένη εβδομάδα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, με βασικό στόχο την επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, στοιχείο που κρίνεται καθοριστικό ενόψει της συνέχειας.

Η απουσία του Ζίβκοβιτς, σε συνδυασμό με αυτή του Μεϊτέ, έχει αποδειχθεί καθοριστική, με τον ΠΑΟΚ να προετοιμάζεται για τους αγώνες με ΑΕΚ και ΟΦΗ μέσα στον Απρίλιο.