Δύο μεγάλες συζητήσεις. Μόνο προπονητής και ποδοσφαιριστές. Αλλος κανείς. Μια στα αποδυτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης» βράδυ Κυριακής ως τα μεσάνυχτα. Μια στον Ρέντη το πρωί της Δευτέρας, πίσω από τις κλειστές πόρτες του προπονητικού κέντρου. Και τελικά; Μια «υποχρεωμένοι να κάνουμε τα πάντα για να το γυρίσουμε» δέσμευση. Οχι λόγια για τα… λόγια. Περισσότερο μια ζήτημα τιμής υπόσχεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους ποδοσφαιριστές και του γκρουπ στον δάσκαλό του. Μια απόδειξη πως έχουν καταλάβει όλοι τι έχει συμβεί, αλλά και ποιος είναι ο μοναδικός τρόπος να «γυρίσει». Δίχως νόημα να βγει «παρά έξω» και να επικοινωνηθεί. Με μόνο πεδίο απόδειξης το γήπεδο και τον κύκλο δουλειάς που ανοίγει σήμερα κιόλας.

Ναι, ο Βάσκος και εκείνοι που επί δύο χρόνια πήραν όσους τίτλους δεν πήρε άλλος κανείς. Οι ίδιοι που έχουν φέρει με δική τους ευθύνη τον Ολυμπιακό με την πλάτη στον τοίχο. Την ίδια ομάδα που δύο μήνες πριν έπαιζε στα νοκάουτ του Champions League και που τώρα μετρά πέντε Super League ματς δίχως γκολ στα τελευταία οκτώ. Εκείνοι κέρδισαν την προηγούμενη διετία. Εκείνοι θα κριθούν στα τέλη Μάη απαντώντας οι ίδιοι στην ερώτηση που πλανάται εσχάτως αν «έκλεισε ο κύκλος». Την μπάλα αποκλείεται να την ξέχασαν. Αποκλείεται και οι ίδιοι όμως βλέποντας το βίντεο στα ελληνικά ντέρμπι του 2026 να γνωρίζουν τον εαυτό τους. Με εκείνο της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ, έπειτα από 15 ημέρες διακοπής, να είναι μάλλον το χειρότερο από όλα. Οχι μόνο σε αποτέλεσμα. Σε εικόνα.

Κάθε μέρα

«Στον απαιτητικό κόσμο του ποδοσφαίρου είναι δύσκολο να καταλάβεις κάποιες στιγμές. Και τότε υπάρχει μόνο μια αντίδραση. Να προσπαθήσουμε πιο σκληρά. Να δουλέψουμε. Να γίνουμε καλύτεροι. Να είμαστε πιο έτοιμοι για την επόμενη φορά» όπως ακούστηκε σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ατάκες του διημέρου. Και μένει να φανεί αν υπάρχει ακόμη βενζίνη στο ρεζερβουάρ. Αν όντως μπορούν να το «γυρίσουν» ή αν θα συνεχίσουν να δίνουν την εντύπωση ότι «δεν θέλουν». Σε αυτό το ρόστερ υπάρχουν δέκα ποδοσφαιριστές που ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με βελτιωμένες αποδοχές την τελευταία διετία. Υπάρχει το παράδειγμα του Ποντένσε που επέστρεψε για τρίτη φορά καθώς θεωρείται κομμάτι της ομάδας. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές συμφωνίες με τον προπονητή κ.λπ. Αυτά όμως σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον δεν τα κερδίζεις με μια υπογραφή. Τα κερδίζεις κάθε μέρα.

Δύο πόρτες

Χθες ήταν μέρα ρεπό. Πράξη ρουτίνας έπειτα από ματς την Κυριακή. Κυρίως όμως ανάγκη για «να καθαρίσει το μυαλό». Η δουλειά της «ολικής επαναφοράς» ξεκινά από σήμερα. Τρεις προπονήσεις μεγάλης διάρκειας στο καλεντάρι, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή. Επειτα το διήμερο του Πάσχα. Και από Δευτέρα ξανά στον Ρέντη με στόχευση πλέον στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό (19/4) στη Λεωφόρο. Απαραίτητη σημείωση; Από τα μαντάτα της 1ης αγωνιστής των play offs μπορεί η ΑΕΚ έχοντας πια +5 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό (αυτή είναι η σειρά της ισοβαθμίας) να έχει και τον πρώτο λόγο για τον τίτλο. Ουσιαστικά όμως είναι όλα προς διαπραγμάτευση. Εχει πέντε… εξάποντα στο τραπέζι. Και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και αν χρειαστεί για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς του Champions League η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Θα μπορούσε ο σωστός συνδυασμός στα αποτελέσματα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ να ανοίξει ξανά την πόρτα για το ρετιρέ. Και ο λάθος εκείνη για το ισόγειο (με τους Πράσινους στο -8 από τους Ερυθρόλευκους). Ποιος μίλησε για απλή διαδικασία;

Σχήμα και πρόσωπα

Καταγράφεται η αίσθηση πως για πρώτη φορά ο προπονητής ίσως να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο για ένα μεγάλο ανακάτεμα της τράπουλας. Η επαναδιαπραγμάτευση του σχηματισμού (4-4-2) με Ταρέμι και Ελ Κααμπί. Η επιστροφή στον επιπλέον χαφ είτε σε 4-2-3-1 είτε ακόμη και σε 4-3-3. Ενδεχομένως και μια σειρά από πρόσωπα που θα μπορούσαν να δείξουν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Την Κυριακή με την ΑΕΚ ο μόνος που έδωσε την εντύπωση διακριθέντα από τους βασικούς ήταν ο Λορέντσο Πιρόλα. Και ο μόνος που φάνηκε από τους αναπληρωματικούς μια και καλή στο φινάλε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι (ασχέτως αν το υπέροχο γκολ του Τούρκου που θα άλλαζε το αποτέλεσμα της βραδιάς στο 90+8΄ ακυρώθηκε). Με 2/16 όμως δεν μπορείς να προσδοκάς σε πολλά. Αν όντως θα προχωρήσει ο κόουτς σε αλλαγές; Προφανώς από σήμερα και πέρα θα μπορούσε μια τέτοια συζήτηση να πατά σε ενδείξεις και όχι μόνο στη διαπίστωση ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό.