Για τον Αρη, ο Μπενχαμίν Γκαρέ αποτέλεσε τον περασμένο Ιανουάριο μία μεταγραφή… εκτός προγράμματος. Ηταν σαν το δεύτερο παιδί που ένα ανδρόγυνο δεν είχε βάλει στο πρόγραμμα. Προέκυψε στην πορεία. Οι Κιτρινόμαυροι είχαν βάλει από νωρίς ως στόχο τον Ιανουάριο την προσθήκη μόνο ενός εξτρέμ, φέρνοντας από το 2025 στη Θεσσαλονίκη τον Οτμάν Μπουσαΐντ. Ο πρώτος μήνας του χρόνου κυλούσε και σε ανύποπτο χρόνο έπεσε στο τραπέζι η περίπτωση του Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο Αρης το μελέτησε, είδε κάτι διαφορετικό από τους υπάρχοντες εξτρέμ και έτσι πήρε την απόφαση να τον φέρει δανεικό από τη Βάσκο Ντα Γκάμα.

Παρότι βρίσκεται μόλις δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη, ο Αργεντινός έχει ήδη καταφέρει να γίνει βασικός πυλώνας της επιθετικής λειτουργίας, Σε ένα διάστημα που συνήθως λειτουργεί ως περίοδος προσαρμογής, ο 25χρονος εξτρέμ έχει προλάβει να πετύχει πράγματα που άλλοι είτε δεν έχουν καταφέρει είτε χρειάστηκαν πολύ περισσότερο χρόνο για να δείξουν.

Μέχρι τώρα έχει σημειώσει δύο γκολ… Τρία επί τους ουσίας, αν είχε μετρήσει το καθαρό τέρμα που πέτυχε στη Λιβαδειά. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι έχει αγωνιστεί σε μόλις επτά παιχνίδια, με 463 λεπτά συμμετοχής και δέκα τελικές προσπάθειες, το ξεκίνημά του μόνο επιδραστικό μπορεί να χαρακτηριστεί, όντας ήδη ο 2ος σκόρερ του Αρη στο πρωτάθλημα.

Οι εμφανίσεις του Γκαρέ έχουν ήδη προκαλέσει σκέψεις για το μέλλον του. Χωρίς να υπάρχει επίσημη κίνηση ή κάποια διαδικασία αγοράς αυτή τη στιγμή, στον Αρη βλέπουν με ικανοποίηση την εξέλιξη της περίπτωσής του και αρχίζουν διακριτικά να εξετάζουν τα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αργεντινός αγωνίζεται ως δανεικός στον Αρη από τη Βάσκο Ντα Γκάμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με ρήτρα αγοράς που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.