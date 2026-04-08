Η JPMorgan Chase έλαβε άδεια για την κατασκευή ενός από τους ψηλότερους πύργους γραφείων στην Ευρώπη ύστερα από πολλές συζητήσεις σχετικά με τους περιορισμούς ύψους που προκύπτουν από την εγγύτητά του με το αεροδρόμιο City του Λονδίνου.

Η τράπεζα της Wall Street βρισκόταν σε συνομιλίες με αξιωματούχους του αεροδρομίου σχετικά με πιθανούς περιορισμούς ύψους στο νέο της έργο στο επιχειρηματικό κέντρο Canary Wharf και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία τον Φεβρουάριο για τον πύργο ώστε αυτός να έχει ύψος 265 μέτρα, σύμφωνα με τους «Financial Times».

Αυτό σημαίνει ότι τα νέα κεντρικά γραφεία της JPMorgan στη Βρετανία θα ξεπεράσουν το One Canada Square ως το ψηλότερο κτίριο του Canary Wharf, το οποίο με ύψος 235 μέτρα κατέχει αυτό το στέμμα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Αν και η JPMorgan ανακοίνωσε τα σχέδια τον Νοέμβριο για την κατασκευή του νέου πύργου πολλών δισεκατομμυρίων στερλινών στην τοποθεσία Riverside, δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος του, επειδή τα τελικά σχέδια καθυστερούσαν λόγω των πιθανών περιορισμών ύψους.

Το Canary Wharf βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα δυτικά του αεροδρομίου και βρίσκεται εντός της «ζώνης ασφαλείας» του, που σημαίνει ότι το αεροδρόμιο πρέπει να δίνει εγκρίσεις για νέα ακίνητα στην περιοχή των Docklands.

ΕΒΕΑ: στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με επίσημο προσκεκλημένο τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, με επίκεντρο τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις διεθνείς σχέσεις και την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος ανέφερε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διανύει ήδη τον δεύτερο μήνα της, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις, και πως η νέα πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από περισσότερη ασάφεια και αυξημένες απαιτήσεις στρατηγικής ετοιμότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική σημασία της σύνδεσης εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας, με τον Γ. Μπρατάκο να επισημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε εμπορικό και ενεργειακό κόμβο, δημιουργώντας αξία σε τομείς όπως η μεταποίηση, τα logistics και η εφοδιαστική αλυσίδα, η ναυτιλία και οι συνδεδεμένες υπηρεσίες, η τεχνολογία και η πράσινη ενέργεια. Μάλιστα, κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι σε περιόδους αβεβαιότητας δεν κερδίζουν οι πιο ισχυροί, αλλά οι πιο προετοιμασμένοι.

Η SpaceX για τη δημόσια προσφορά

Η SpaceX παρουσίασε λεπτομέρειες για την πολυαναμενόμενη δημόσια προσφορά της σε συνάντηση με την ομάδα των τραπεζιτών της. Οπως αποκαλύφτηκε, σχεδιάζει να διαθέσει μεγάλο μέρος των μετοχών της σε ιδιώτες επενδυτές και να φιλοξενήσει 1.500 από αυτούς σε εκδήλωση τον Ιούνιο μετά την έναρξη της εκδήλωσης (roadshow) για τη δημόσια προσφορά, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Το Reuters έχει αναφέρει ότι η SpaceX ενδιαφέρεται να προσελκύσει μεγάλο μέρος ιδιωτών επενδυτών στην αρχική της δημόσια προσφορά (ΙΡΟ). Αναμένεται ότι θα είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, καθώς ο κατασκευαστής πυραύλων επιδιώκει να συγκεντρώσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτιμώντας τη SpaceX σε έως και 1,75 ή ακόμη και 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία με επικεφαλής τον Ιλον Μασκ σχεδιάζει να ξεκινήσει το roadshow στις 8 Ιουνίου, όταν στελέχη και τραπεζίτες θα παρουσιάσουν την αρχική δημόσια προσφορά στους επενδυτές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Περίπου 125 οικονομικοί αναλυτές από τις 21 τράπεζες που συμμετέχουν στη συμφωνία έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν με την εταιρεία την προηγούμενη ημέρα, πρόσθεσαν. Στις 11 Ιουνίου η SpaceX σχεδιάζει να φιλοξενήσει 1.500 ιδιώτες επενδυτές για ενημέρωση.

Puig – Estée Lauder: προς συμφωνία

Οι οικογένειες που έχουν ιδρύσει την ισπανική εταιρεία Puig, η οποία κατέχει μάρκες όπως οι Rabanne και Nina Ricci, και τον αμερικανικό γίγαντα καλλυντικών Estée Lauder θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για να διαπραγματευτούν τους όρους πιθανής επιχειρηματικής συγχώνευσης, ανέφερε πηγή του Reuters.

Η Estée Lauder και η Puig στοχεύουν να καταλήξουν σε συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε το άτομο στο Reuters, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς οι συζητήσεις παραμένουν εμπιστευτικές. Η πηγή επιβεβαίωσε προηγούμενο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Expansion». Τον περασμένο μήνα η Puig και η Estée Lauder δήλωσαν ότι διερευνούν συμφωνία που θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο «παίκτη» premium προϊόντων ομορφιάς στον κόσμο, με μάρκες όπως οι Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Clinique, με στόχο αυτές να φιλοξενούνται κάτω από την ίδια στέγη. Η συναλλαγή θα δομηθεί ως δημόσια προσφορά εξαγοράς της Puig με μετρητά και μετοχές από την Estée Lauder, με τη νέα οντότητα να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανέφερε η «Expansion».

Προχωρεί εξαγορά

Πράσινο φως έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της αλυσίδας Κοντζόγλου από τη Μασούτης. Η Αρχή ενέκρινε τη μεταβίβαση του αποκλειστικού ελέγχου της Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών στη Μασούτης, κρίνοντας ότι η συμφωνία δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τις συνθήκες ανταγωνισμού. Η Επιτροπή εξέτασε τρεις επιμέρους δραστηριότητες: τη χονδρική πώληση ειδών σουπερμάρκετ, τη λιανική πώληση ειδών σουπερμάρκετ και τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).