Τις αγορές στοιχημάτων επικαλούνται ναυλομεσιτικοί οίκοι, εκτιμώντας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα στα Στενά του Ορμούζ, ακόμη κι αν ο πόλεμος λήξει άμεσα.

Την ίδια στιγμη βέβαια οι Ιρανοί εξαπολύουν και άλλες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που θεωρούνται εχθρικά. Χθες χτυπηθηκε από άγνωστο βλήμα στον Περσικό Κόλπο ένα πλοίο που έπλεε περίπου 25 ναυτικά μίλια (46,3 χλμ.) νότια του νησιού Κις στο Ιράν, σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε η UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Το πλοίο υπέστη ζημιές πάνω από την ίσαλο γραμμή μετά την πρόσκρουση, αλλά το πλήρωμα είναι ασφαλές, χωρίς επίσης να εντοπιστεί ρύπανση ή περιβαλλοντική βλάβη.

Η τελευταία επίθεση αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πλοίων στον Κόλπο, με τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και θα μείνουν σε αυτά ακόμη και αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον αναλυτή της Clarksons, Frode Morkedal. Οπως επισημαίνει, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως οι πλοιοκτήτες και οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων θα κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την επιστροφή σε αυτό το κρίσιμο στενό του πλανήτη, ακόμη και σε περίπτωση εκεχειρίας ή συμφωνίας.

Για το Ιράν, τα Στενά δεν αποτελούν μόνο μια ναυτιλιακή οδό, αλλά ένα από τα βασικά εργαλεία άσκησης πίεσης με στόχο τη διαμόρφωση της έκβασης του πολέμου. Το άνοιγμά τους πριν ξεκαθαρίσουν οι όροι μιας ευρύτερης συμφωνίας θα ισοδυναμούσε με απώλεια ενός από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά του χαρτιά, εκτιμά ο αναλυτής του βρετανικού οίκου.

Οποιαδήποτε επαναλειτουργία είναι πιθανότερο να είναι σταδιακή και υπό όρους, παρά άμεση και πλήρης. Για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστές, μια ανακοίνωση εκεχειρίας από μόνη της δεν αρκεί για την αποκατάσταση της κανονικής ροής, όπως υπογραμμίζει.

Ο αναλυτής του Clarksons, σύμφωνα με το Tradewinds, επικαλείται στοιχεία από την αγορά προβλέψεων Polymarket, σύμφωνα με τα οποία οι πιθανότητες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκτιμώνται μόλις στο 15% έως τις 15 Απριλίου, στο 29% έως τα τέλη Απριλίου, στο 56% έως τα τέλη Ιουνίου και στο 76% έως το τέλος του 2026.

Ολοι επιφυλακτικοί

Οι ναυτιλιακές αγορές εμφανίζονται εξίσου επιφυλακτικές, αποδίδοντας μόλις 16% πιθανότητα επιστροφής της κυκλοφορίας στο Ορμούζ σε φυσιολογικά επίπεδα έως τα τέλη Απριλίου και 36% έως τα τέλη Μαΐου, προσθέτει, διευκρινίζοντας ότι ως «κανονικότητα» ορίζεται ένας μέσος όρος διελεύσεων πλοίων περί τις 60 ανά εβδομάδα, δηλαδή περίπου το ήμισυ της προ κρίσης δραστηριότητας.

Τα δεδομένα της Kpler καταγράφουν περιορισμένη ανάκαμψη στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, 10 πλοία διέσχισαν τα Στενά στις 2 και 5 Απριλίου, ενώ επτά και έξι πλοία αντίστοιχα εξήλθαν καθημερινά από τον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, προχθές Δευτέρα δεν πραγματοποιήθηκε καμία διέλευση, ενώ και χθες Τρίτη καταγράφηκε μόλις μία.

Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές πυροδότησαν τη σύγκρουση, είχαν καταγραφεί 50 διελεύσεις πλοίων ημερησίως.

Το μοναδικό πλοίο που διέσχισε τα Στενά την Τρίτη ήταν το «Charminar» (51.000 dwt, κατασκευής 2006), ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων σε έρμα. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Equasis, φέρει σημαία Κομορών και άγνωστη ιδιοκτησία από τον Ιούλιο του 2025. Με βάση τα στοιχεία AIS, κατευθύνεται προς το ιρακινό λιμάνι Χορ αλ Ζουμπάιρ.

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν 16 διελεύσεις πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, εκ των οποίων τα οκτώ αναχώρησαν από την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων τριών ινδικών.

Σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές ροές, η Kpler αναφέρει σημαντική μείωση στις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, από 19,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο σε 10,4 εκατ. τον Μάρτιο. Οι εξαγωγές του Ιράκ υποχώρησαν δραματικά από 3,36 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε μόλις 562.000, ενώ το Κουβέιτ κατέγραψε πτώση από 1,2 εκατ. σε 306.000 βαρέλια.

Η Σαουδική Αραβία μείωσε τις εξαγωγές της από 7,28 εκατ. σε 4,36 εκατ. βαρέλια ημερησίως, καθώς αναγκάστηκε να διοχετεύσει το πετρέλαιό της μέσω χερσαίων διαδρομών προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Αντίθετα, το Ομάν κατέγραψε μικρή αύξηση, από 895.000 σε 941.000 βαρέλια ημερησίως.