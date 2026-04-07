Στο φύλλο της περασμένης Παρασκευής έγραφα εδώ ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μπαίνουν στην πρώτη αγωνιστική των play offs αρκετά στριμωγμένοι διότι έτσι όπως τα κατάφεραν την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου δεν είχαν περιθώρια για στραβοπάτημα.

Το μεγάλο πρέπει για νίκη που υπήρξε στα παιχνίδια τους αποδείχτηκε και τεράστιο εμπόδιο. Συχνά και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο τα μεγαλύτερα λάθη γίνονται εξαιτίας των καλύτερων προθέσεων.

Κάτι τέτοιο συνέβη με τον Ολυμπιακό που έχασε από την ΑΕΚ (0-1) και με τον ΠΑΟΚ που δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό αφήνοντας δύο βαθμούς μετά την άχρωμη ισοπαλία (0-0).

Και οι δύο έπαιξαν πνιγμένοι όπως αποδείχτηκε από την υποχρέωση να κερδίσουν. Αυτή την υποχρέωση δυσκολεύονται να τη διαχειριστούν. Πιθανότατα γιατί και για τις δύο ομάδες το πρωτάθλημα σημαίνει πολλά.

Ο Ολυμπιακός αν το κερδίσει κεφαλαιοποιεί τις καλές του εμφανίσεις στην Ευρώπη και μπαίνει απευθείας στους ομίλους. Ο ΠΑΟΚ θέλει να το κερδίσει για να γιορτάσει τα εκατό του χρόνια με έναν τίτλο.

Τα πρέπει πνίγουν. Ειδικά αν καιρό τώρα έχεις ξεχάσει και τις όποιες αρετές σου.

Ετοιμη

Η ΑΕΚ που θριάμβευσε στο Φάληρο τις αρετές της όχι μόνο δεν της έχει ξεχάσει, αλλά τις έδειξε όλες. Εκανε τη νίκη της αγωνιστικής και κουβαλά πλέον ένα μεγάλο αβαντάζ.

Μόνο αυτή μπορεί πλέον να χάσει το πρωτάθλημα: ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έδειξαν πως δύσκολα μπορούν να το κερδίσουν – θα το διεκδικήσουν, αν και μόνο η ΑΕΚ τους το επιτρέψει και υπό αυτό το πρίσμα το ματς της πρωτοπόρου με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή του Θωμά είναι κομβικό.

Αλλά στο μεταξύ χθες η Ενωση έδειξε γιατί είναι πλέον έτοιμη να γίνει πρωταθλήτρια.

Κίνητρο

Και η ΑΕΚ κουβαλούσε κάποια «πρέπει» πηγαίνοντας στο Καραϊσκάκη, αλλά άλλου τύπου. Είχε ηττηθεί εκεί στις πέντε προηγούμενες εμφανίσεις της, αλλά ο κόουτς Νίκολιτς αυτό από πρόβλημα το μετέτρεψε σε κίνητρο.

Παρουσίασε μια ομάδα που σκοπός της ήταν να δείξει γιατί δεν έχει γνωρίσει ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα από τον περασμένο Οκτώβριο. Κατά κάποιο τρόπο το ματς ήταν μια μικρή περίληψη των αρετών της.

Η ΑΕΚ ξέρει να μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια: τον προηγούμενο μήνα σκόραρε πολύ νωρίς στα ματς με την ΑΕΛ, τον Λεβαδειακό, την Κηφισιά και την Τσέλιε στη Σλοβακία και το έκανε και στο Καραϊσκάκη.

Οχι τυχαία προηγήθηκε με τον Κοϊτά μόλις στο 4΄, ύστερα από μια αντεπίθεση που ξεκίνησε από μια λάθος πάσα του Ρέτσου στη μεσαία γραμμή – το λάθος που έδωσε τη δυνατότητα στον Περέιρα να ανοίξει μια αντεπίθεση σχεδόν ανενόχλητος την οποία ολοκλήρωσε ο σκόρερ υποδειγματικά.

Αρετές

Και η παρουσία του Περέιρα στην αρχική ενδεκάδα μας θύμισε μια από τις αρετές της εφετινής ΑΕΚ: αναφέρομαι στον μεγάλο της πάγκο και στην ικανότητα του Νίκολιτς να τον αξιοποιεί.

Ο σέρβος προπονητής σπανίως αλλάζει τους δέκα από τους έντεκα βασικούς της ΑΕΚ το τελευταίο τρίμηνο: στο Φάληρο έλειψε ο Πήλιος λόγω τιμωρίας και ξεκίνησε ο Πενράις.

Οι άλλοι εννέα, δηλαδή ο Στρακόσα, ο Μουκουντί, ο Ρέλβας, ο Ρότα, ο Μάριν, ο ασταμάτητος Πινέδα, ο Κοϊτά, ο Βάργκα και ο Γιόβιτς αγωνίζονται πάντα, αλλά πάντα στην ενδεκάδα υπάρχει και μια θέση ανοιχτή που όλοι κυνηγάνε: χθες εμφανίστηκε ο Περέιρα ως έμπνευση του Νίκολιτς αλλά έχουν αγωνιστεί στη διάρκεια της σεζόν κι ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζοάο Μάριο και ο Λιούμπισιτς και ο Ελίασον και ο Μάνταλος – προφανώς αυτός είναι ο τρόπος του Νίκολιτς για να έχει το γκρουπ σε εγρήγορση.

Κατά τ’ άλλα ο Σέρβος παρουσίασε την ΑΕΚ που χωρίς την υποχρέωση να κάνει παιχνίδι και να βγει ψηλά όπως με τον Ατρόμητο και τον Βόλο κατάφερε να παίξει μια χαρά άμυνα αφήνοντας στον Ολυμπιακό ελάχιστες ευκαιρίες: υπήρξαν δυο – τρεις καλές τελικές (μία με τον Ελ Κααμπί, μία με τον Ζέλσον και μία με τον Ταρέμι) όλες στο πρώτο ημίχρονο.

Αλλά ο Στρακόσα δεν έκανε ούτε μία επέμβαση και αυτό από μόνο του δείχνει πόσο καλά λειτούργησε η ΑΕΚ στο γήπεδο. Μόνο της λάθος ότι δεν τελείωσε το ματς και παραλίγο αυτό να το πλήρωνε: ο Γιαζίτζι σκόραρε στο 97′ με το μοναδικό σουτ παίκτη του Ολυμπιακού που πήγε εντός εστίας, αλλά οι Γερμανοί μελέτησαν τη φάση, έκριναν ότι ο Πιρόλα εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα της ΑΕΚ και ακύρωσαν το γκολ.

Η ΑΕΚ πέταξε δυο βαθμούς με τον Ολυμπιακό πριν από λίγο καιρό στο γήπεδό της όταν δέχτηκε στο 98′ την ισοφάριση από τον Ταρέμι με πέναλτι.

Τώρα στο ίδιο λεπτό μια άλλη διαιτητική απόφαση της έδωσε μια νίκη που άξιζε, μολονότι η αγάπη του προπονητή της για νίκες με 1-0 την οδήγησε στο να παίζει με τη φωτιά.

Σχέση

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της τα δυο ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον προημιτελικό του Conference League. Αυτό σημαίνει πως στο κομβικό ματς με τον ΠΑΟΚ που έχει μπροστά της την Κυριακή του Θωμά θα πάει με αγωνιστικό ρυθμό για να βρει έναν ΠΑΟΚ που θα είναι για δεκαπέντε μέρες στα πιτς.

Το μόνο της πρόβλημα είναι να μην επαναληφθεί η συνθήκη του πρωταθλήματος του 2023, το οποίο έχασε γιατί δεν κέρδισε τότε τον ΠΑΟΚ στην έδρα της.

Είχε όπως τώρα ξεκινήσει τα play offs με νίκη με 1-0 κόντρα στον Ολυμπιακό και φαινόταν έτοιμη να πάρει δεύτερο πρωτάθλημα στη σειρά: χρειαζόταν απλά να κερδίσει τον ΠΑΟΚ.

Δεν τα κατάφερε παραχωρώντας του μια ισοπαλία με 2-2 και στη συνέχεια έχασε και το δεύτερο μεταξύ τους ματς στην Τούμπα με 3-2 ενώ κέρδιζε με 1-2 στο 84′! Τα δυο αυτά στραβά αποτελέσματα της στοίχισαν: ο ΠΑΟΚ με τέσσερις νίκες στη σειρά στο τέλος βγήκε πρωταθλητής.

Αλλά η τωρινή ΑΕΚ μικρή σχέση έχει με εκείνη του Αλμέιδα. Εκείνη έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, τόσο καλό που καμιά φορά σταματούσε και κοιταζόταν στον καθρέφτη όπως οι όμορφες.

Ετούτη παίζει για να κερδίζει και τα υπόλοιπα δεν τη νοιάζουν. Φυσικά μετράει και ότι ο ΠΑΟΚ μικρή σχέση έχει με εκείνον που της πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά για αυτόν και τον Ολυμπιακό θα τα πούμε προσεχώς…