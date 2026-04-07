Ο Λάκης Βασιλειάδης (γαλάζιος βουλευτής Πέλλας για όσους δεν γνωρίζουν) εξέδωσε μια ανακοίνωση 294 λέξεων για να πει πως ζητεί την άρση της ασυλίας του προκειμένου να μην υπάρξουν αμφιβολίες για το πρόσωπό του. Οι 120 απ΄ αυτές είναι τύπου «βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα». Το σκεπτικό του υποδηλώνει το κλίμα που επικρατεί στη νεοδημοκρατική ΚΟ κι εξηγεί γιατί κοτζάμ πρωθυπουργός ένιωσε την ανάγκη να αναφέρει σε διάγγελμά του ότι όποιος εθνοπατέρας ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι ψεύτης.

Υποψήφιος

«Βεβαίως και θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ούτε έχω συνειδησιακό πρόβλημα, ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα», σημείωσε από τηλεπλατό ο Κώστας Τσιάρας. Πάντως, γνώστες του θεσσαλικού κάμπου εκτιμούν ότι ο πρώην πια υπουργός έχει λόγους να αγωνιά για το επόμενο κυνήγι του σταυρού στην Καρδίτσα. Γιατί η θητεία του στο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει κριθεί θετικά από πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους της εκλογικής του περιφέρειας – για να το θέσω κομψά.

Σταθερότητα

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε πως «σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας η πολιτική σταθερότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανθεκτικότητας». Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που ο διοικητής ξορκίζει τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Είτε οι συνεχείς διαψεύσεις τους από κυβερνητικά χείλη δεν ακούγονται τόσο πειστικές στ΄ αφτιά του, είτε οι μπηχτές του αφορούν την αντιπολίτευση που τις ζητεί. Βέβαια, το ένα δεν αναιρεί απαραίτητα το άλλο.

Ασυμβίβαστο

Η πράσινη κριτική στο κόμμα του εξόργισε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Οπότε, χθες στην Ολομέλεια άρχισε τις κορόνες, φωνάζοντας στην αξιωματική αντιπολίτευση «είστε τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου και τα πρωτοξάδερφα της Καϊλή. Δεν θα κουνάτε σε αυτή την παράταξη το δάχτυλο», και της ζήτησε να τοποθετηθεί επί της πρωθυπουργικής πρότασης για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού. Αν ήμουν εκλεγμένος με το ΠΑΣΟΚ, θα είχα αιτηθεί πρώτος από τον νεοδημοκράτη να σχολιάσει την ιδέα της υποβάθμισης του Συντάγματος σε εργαλείο επίλυσης εσωκομματικών προβλημάτων.