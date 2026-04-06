Με τη φράση «το πουλόβερ ξηλώνεται» εννοούμε πως έχει κοπεί πια ο κόμπος που το κρατά ολόκληρο και με λίγα χαλαρά τραβήγματα το πλεκτό διαλύεται.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακούγαμε τον Πρωθυπουργό να λέει για τη μάχη του με τις παθογένειες του «παρελθόντος». Και θα περάσουμε τις επόμενες μέρες διαβάζοντας διαλόγους που προκαλούν γέλια.

Για τις υποκλοπές, αντιστοίχως, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο, ακούγαμε ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν είχε σχέση με το Predator και την Intellexa και ότι είναι «υπόθεση ιδιωτών».

Πλέον, όμως, οι δημοσιογραφικές έρευνες και τα δικαστικά έγγραφα αποδεικνύουν πως αυτή η άρνηση βρισκόταν στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού. Η «ιδιωτικοποίηση» της παρακολούθησης ήταν στρατηγική επιλογή.

Το κλειδί για την κατανόηση αυτού του μηχανισμού εξηγήθηκε σε ένορκες καταθέσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οταν στα τέλη του 2020 η ελληνική πλευρά προσέγγισε άλλη εταιρεία του Ισραήλ για την προμήθεια αντίστοιχου λογισμικού, η εταιρεία έθεσε ως απαράβατο όρο μια αυστηρά διακρατική συμφωνία, όπου η ΕΥΠ θα αναλάμβανε την αποκλειστική ευθύνη της λειτουργίας του συστήματος. Η κυβέρνηση αρνήθηκε. Ηθελε να διατηρήσει το «πλεονέκτημα της αρνησιμότητας» με την εμπλοκή ιδιωτών. Αυτό ακριβώς έφερε στη χώρα μας Intellexa από την Κύπρο, για να αναπτύξει το λογισμικό της εδώ, συστήνοντας τοπικό εταιρικό σχήμα, με τη γνωστή επιχειρηματική και πολιτική ομπρέλα που σύνδεσε τον μηχανισμό του Predator με τον σκληρό πυρήνα του κράτους.

Το τελειωτικό χτύπημα στο αφήγημα της δήθεν κρατικής άγνοιας δόθηκε με την αποκάλυψη για το ΚΕΜΕΑ (στο «ΒΗΜΑ» της Κυριακής). Τον Μάρτιο του 2021, φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνέταξε προσύμφωνο συνεργασίας με μια κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε η Intellexa, με στόχο τη χρηματοδότησή της με 3 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, υπό το μανδύα της «έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη». Η χρηματοδότηση θα γινόταν από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας που υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Κάπου εδώ τα αστεία τελείωσαν. Υπάρχει πλέον δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει πως η κυβέρνηση και το ελληνικό Δημόσιο γνώριζαν την Intellexa και ότι έγιναν βήματα για να επιδοτήσουν την εταιρεία του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού.

Δεν υπήρξε καμία «άγνοια» και κανένας «ανεξέλεγκτος» ιδιώτης. Ο κόμπος κόπηκε. Τα ψέματα πάλιωσαν. Το αφήγημα διαλύθηκε.