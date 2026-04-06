«Εκεί με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα». Με αυτή τη φράση, ο Νίκος Πλακιάς περιέγραψε τη στιγμή που το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 διάβασε αναφορές για σύγκρουση εμπορικής με επιβατική αμαξοστοιχία. Μιλώντας στην εκπομπή «Face2Face», με την Κατερίνα Παναγοπούλου στην ιστοσελίδα www.tanea.gr, είπε πως μέχρι τότε δεν είχε σκεφτεί ότι επρόκειτο για το τρένο στο οποίο επέβαιναν οι δύο κόρες του και η ανιψιά του. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, αναφέρθηκε στις τελευταίες ώρες των κοριτσιών, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Μαρία Καρυστιανού, στη «συγκάλυψη» και την «ψηφοθηρία». Ολα αυτά, ενώ σήμερα στη Λάρισα αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία.

Αναφορικά με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε πως δεν εκπροσωπεί το σύνολο των οικογενειών και πως ο ίδιος ήταν αντίθετος στην ύπαρξή του γιατί όπου υπάρχει οικονομικό αντίτιμο έρχονται καταστροφικά αποτελέσματα, ωστόσο άλλοι συγγενείς κράτησαν πιο ουδέτερη στάση γιατί δίσταζαν ή φοβούνταν τη σύγκρουση με τη Μαρία Καρυστιανού.

Επειτα σημείωσε ότι από τη μία τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν ψηφοθηρικά τα θύματα της τραγωδίας, αλλά από την άλλη «είχαμε και την συγκάλυψη της κυβέρνησης», η οποία, όπως διευκρίνισε, «δεν έγινε για να συγκαλύψουν έναν λαθρέμπορο ή ένα παράνομο φορτίο».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Δεν θέλω να στείλω κάποιο μήνυμα. Τη βλέπω κάθε μέρα στα δικαστήρια. Ο,τι είναι να της πω, θα της το πω από κοντά. Από εδώ και πέρα, τον λόγο τον έχει η έδρα», ενώ πρόσθεσε πως και άλλοι συγγενείς είναι δυσαρεστημένοι με τη συμπεριφορά της διότι θεωρούν ότι δεν αρμόζει στην περίπτωση και δεν τους σέβεται.

Τέλος, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές των άτυχων κοριτσιών πριν φύγουν από το σπίτι της οικογένειας, λέγοντας πως «άμα τα κρατούσα αγκαλιά δεν θα μου έφευγαν».