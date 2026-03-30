Σε πυρετώδεις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις βρίσκονται οι ισραηλινές Αρχές με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή αφής του Αγίου Φωτός το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου.

Η αναδίπλωση της ισραηλινής κυβέρνησης μετά τη διεθνή κατακραυγή για την απαγόρευση εισόδου του καθολικού Πατριάρχη στον Ναό της Αναστάσεως, χθες, Κυριακή των Βαΐων για τους Ρωμαιοκαθολικούς, ανάγκασε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαμηνύσει μέσω του γραφείου του πως καταρτίζεται «ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στους χριστιανούς ηγέτες να εισέρχονται στον Πανάγιο Τάφο».

Την πρωτοφανή απόφαση να απαγορευτεί στον καθολικό Πατριάρχη να εισέλθει στο Ναό ακολούθησαν έντονες δηλώσεις αποδοκιμασίας και από τον γάλλο πρόεδρο και από την ιταλίδα πρωθυπουργό. Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε το γεγονός και τόνισε ότι «η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να είναι εγγυημένη για όλες τις θρησκείες», ενώ η Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε το χθεσινό περιστατικό «προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία». Εντονη αντίδραση καταγράφηκε και από την πλευρά του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Το εβραϊκό Πάσχα

Σε αυτό το κλίμα πρωτόγνωρης θρησκευτικο-διπλωματικής έντασης, ενδεικτική για τις προθέσεις της ισραηλινής Αστυνομίας για το τι θα συμβεί με το ορθόδοξο Πάσχα, θα είναι η στάση της στον τρόπο εορτασμού του εβραϊκού Πάσχα, το οποίο ξεκινά μεθαύριο, 1η Απριλίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη θέση της η ισραηλινή Αστυνομία και για το ορθόδοξο Πάσχα.

Εάν δεν επιτραπεί η συγκέντρωση εβραίων πιστών στο Τείχος των Δακρύων, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, τότε είναι βέβαιο ότι θα απαγορευτεί και η προσέλευση ορθοδόξων πιστών στον Ναό της Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο. Πηγές από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τονίζουν πως στα ζητήματα ασφαλείας οι ισραηλινές Αρχές είναι «οριζόντια και κάθετα δίκαιες» με κύριο γνώμονα την «καθολική και άνευ διακρίσεων ασφάλεια των πολιτών». Να σημειωθεί δε ότι στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ δεν υπάρχουν σύγχρονα αντιαεροπορικά καταφύγια παρά μόνον παλαιά υπόγεια δωμάτια.

Η Αγιοταφική Αδελφότητα ωστόσο, μετά και τις χθεσινές διεθνείς έντονες αντιδράσεις, όπως και την ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου που αναφέρεται σε «σχέδιο που θα επιτρέπει την είσοδο στον Ναό στους θρησκευτικούς ηγέτες», εμφανίζεται αισιόδοξη πως η τελετή αφής στον Πανάγιο Τάφο εντός του Ναού της Αναστάσεως θα επιτραπεί να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας το αυστηρό πρωτόκολλο των ημερών της υγειονομικής πανδημίας της Covid, το 2020. Προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησε και η διεθνής κατακραυγή που ακολούθησε την απαγόρευση στους καθολικούς.

Ετσι εκτιμάται ότι τελικώς θα επιτραπεί στον Πατριάρχη, τους δύο διάκους του και τον τελετάρχη να προσέλθουν στον Ναό, να εισέλθουν στο Ιερό Κουβούκλιο και να τελέσουν την Αφή του Αγίου Φωτός. Ούτως ή άλλως, όπως τόνιζαν πηγές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οίκημα του Πατριαρχείου επικοινωνεί «εσωτερικά» με τον Ναό, μέσω των κήπων του πατριαρχικού συγκροτήματος και δεν χρειάζεται να ανοίξει η κεντρική πύλη.

Μεταφορά στην Ελλάδα

Ενα άλλο σημαντικό σκέλος της υπόθεσης είναι και το εάν θα ανοίξει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ προκειμένου να μπορέσει το ελληνικό κυβερνητικό αεροσκάφος να φθάσει μέχρι το Τελ Αβίβ. Σε αυτό θα επιβαίνουν ο αρμόδιος υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος.

Εάν τελικώς μπορέσει να προσγειωθεί το αεροσκάφος τότε εξετάζεται να επιτραπεί στην τριμελή αποστολή να πάει στα Ιεροσόλυμα για τη σύντομη κεκλεισμένων των θυρών τελετή ή να παραλάβουν επιτόπου το Αγιο Φως όπως είχε γίνει την εποχή της πανδημίας. Επ’ αυτού, το επιχειρησιακό πλάνο που έχει ατύπως συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης, της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Πατριαρχείου, προβλέπει πως σε περίπτωση που δεν ανοίξει τελικά ο ισραηλινός εναέριος χώρος και δεν καταστεί εφικτό να προσεγγίσει το αεροσκάφος, τότε θα επιλεγεί η οδική μεταφορά είτε μέσω Αιγύπτου στο αεροδρόμιο «Σαρμ Ελ Σέιχ» στο Σινά και από εκεί στην Αθήνα, είτε μέσω της Ιορδανίας από το αεροδρόμιο στο Αμμάν. Και τα δύο εναλλακτικά σχέδια εξασφαλίζουν πως το Αγιο Φως θα είναι στην ώρα του στην Αθήνα.

Για τον τριπλό αυτό σχεδιασμό υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων πριν από λίγες ημέρες. Σε περίπτωση πάντως του απόλυτα αρνητικού σεναρίου, κατά το οποίο δεν θα επιτραπεί καν η αφή του Αγίου Φωτός (ακραία εκδοχή μετά τη χθεσινή παρέμβαση Νετανιάχου), να επισημανθεί ότι στις ορθόδοξες εκκλησίες υπάρχει η αποκαλούμενη Ακοίμητος Κανδήλα επί του ιερού βήματος των ναών, από το Ανέσπερο Φως παρελθόντων ετών, με βάση το οποίο γίνονται όλες οι ιερουργίες.