Στον κόσμο των αστυνομικών σειρών, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο μυστήριο αλλά και στους ανθρώπους που καλούνται να το αντιμετωπίσουν. Σε αυτούς επενδύει το «Erica», η παραγωγή του γαλλικού δικτύου TF1 που στη χώρα μας είναι διαθέσιμη on demand μέσα από την πλατφόρμα της Cosmote TV μέχρι τις 21 Αυγούστου. Η ιστορία της βασίζεται στην Ερικα, μια επιτυχημένη δημιουργό αστυνομικών μυθιστορημάτων, η οποία επιστρέφοντας στο πατρικό της βρίσκεται μπροστά σ’ ένα έγκλημα. Ξεκινώντας την προσωπική της έρευνα για να αποκαλύψει την αλήθεια, γνωρίζει τον τοπικό αστυνομικό επιθεωρητή, σε μια συνάντηση που θα αναστατώσει τη ζωή της.

«Το ζευγάρι είναι πολύ ανθρώπινο, φαίνεται αληθινό και το κοινό μπορεί να ταυτιστεί μαζί του μέσα από τις αδυναμίες και τα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε στις σχέσεις μας. Η ηρωίδα μου έχει τις δικές της πληγές, τα δικά της ελαττώματα κι αδυναμίες αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μια πολύ σταθερή πλευρά κι αυτό συμπαρασύρει όλους γύρω της. Πιο ανθρώπινη την κάνει και η σχέση της με την οικογένειά της, με την αδελφή της αλλά κυρίως αυτή με τον επιθεωρητή», αναφέρει η Ζουλί ντε Μπονά, πρωταγωνίστρια της σειράς μιλώντας αποκλειστικά στα «Πρόσωπα», στο πλαίσιο παρουσίασης του γαλλικού οργανισμού Unifrance.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ. Αν και η αφετηρία κάθε φορά των ιστοριών που παρουσιάζονται στα επεισόδια βρίσκεται στα βιβλία της σουηδέζας συγγραφέως αστυνομικών μυθιστορημάτων Καμίλα Λάκμπεργκ, η οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλής στη Γαλλία, η σειρά δεν μένει αυστηρά προσκολλημένη στο πρωτότυπο υλικό. Πολύ γρήγορα διαμορφώνει τον δικό της τηλεοπτικό κόσμο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στους χαρακτήρες και τις σχέσεις τους. «Ο χαρακτήρας της Ερικα δεν είναι ακριβώς ο ίδιος αλλά οι λεπτομέρειες των αποτυχιών που κουβαλάει, της αυτοπεποίθησης που στερείται είναι ίδιες. Αυτές εκφράζονται, άλλωστε, διαφορετικά στις γυναίκες, είναι λίγο πιο σκοτεινές. Αλλά έχουμε κρατήσει πάρα πολλά στοιχεία από το βιβλία σχετικά με τον εαυτό της, την ανθρώπινη σχέση που διατηρεί με τους άλλους. Το σύμπαν στα βιβλία είναι πιο σκοτεινό αφού εστιάζει περισσότερο στις έρευνες και στο θρίλερ. Αυτό που πραγματικά μού αρέσει είναι πως στη σειρά κεντρικό ρόλο έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις», συνεχίζει η Ζουλί ντε Μπονά.

Κόντρα σε όλα τα αφηγηματικά στερεότυπα που συνηθίζονται στις αστυνομικές σειρές, το «Erica» δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τις σκοτεινές υποθέσεις που καλούνται να λύσουν οι δύο πρωταγωνιστές της αλλά από μια πιο ανάλαφρη ματιά σε αυτές. «Υπάρχει το στοιχείο της έρευνας στη σειρά αλλά περνάει συχνά σε δεύτερο πλάνο. Γιατί η αφήγηση ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και τις πολύ αυστηρές αστυνομικές υποθέσεις. Προσπαθούμε να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα αλλά υπάρχουν εξελίξεις που πραγματικά είναι συναρπαστικές, έχουν αγωνία κι όταν πρόκειται για δολοφονίες γίνονται τα πάντα πιο σκοτεινά. Θέλουμε να είναι κάτι ειλικρινές και αυθεντικό αλλά όχι πάντα πολύ σοβαρό. Δεν είναι μια σειρά που βασίζεται στην αλήθεια της κάθε υπόθεσης, το πώς το ζευγάρι τη χειρίζεται και μοιράζεται μεταξύ του πληροφορίες και τελικά η μεταξύ τους σχέση θα οδηγήσει στην επίλυσή της. Εχει να κάνει περισσότερο με εμάς και με το ότι περνάμε άλλοτε πιο σοβαρές κι άλλοτε πιο ελαφριές και κωμικές στιγμές», υποστηρίζει η Ζουλί ντε Μπονά.

Στοιχείο που συμβάλλει σ’ ένα πιο ευχάριστο αποτέλεσμα στη μικρή οθόνη είναι σίγουρα και η απεικόνιση του επιθεωρητή που αντί για τον κλασικό σκληροτράχηλο και σιωπηλό υπηρέτη του νόμου, προκρίνεται ένα πρόσωπο πιο ευγενικό και συναισθηματικά προσιτό ενώ στο πλευρό του έχει τον βοηθό του, ο οποίος είναι ανοιχτά γκέι και λειτουργεί σαν μια παρουσία που δίνει έναν σύγχρονο τόνο. «Ζουν κοντά στη θάλασσα, σ’ ένα πολύ μικρό χωριό όπου συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι λοιπόν όλα αρκετά ήσυχα. Δεν είναι ένας αστυνομικός που δουλεύει στο Παρίσι κι αντιμετωπίζει βίαιες σκηνές κάθε μέρα. Ετσι σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να δούμε έναν αστυνομικό χαλαρό. Δεν ξέρω αν αυτό τον κάνει συμπαθητικό ως χαρακτήρα αλλά είναι η αλήθεια του. Αυτό το στοιχείο υπήρχε και στα βιβλία της Καμίλα, άλλωστε, και θέλησα να σεβαστώ το πνεύμα του χαρακτήρα», επισημαίνει από την πλευρά του ο Γκρέγκορι Φιτουσί, πρωταγωνιστής της σειράς, που συμμετείχε κι αυτός στην παρουσίαση της Unifrance.

«ΟΛΑ ΑΝΑΠΟΔΑ». Οι πρωτοτυπίες του «Erica», ωστόσο, δεν σταματούν εδώ αφού αγγίζουν την εξέλιξη της σχέσης των δύο βασικών πρωταγωνιστών και γίνεται μ’ έναν τρυφερό τρόπο. Η ερωτική τους ένταση δεν επιμηκύνεται για ολόκληρες σεζόν πριν κορυφωθεί. Εδώ, είναι εμφανής από το πρώτο κιόλας επεισόδιο και η ιστορία δεν διστάζει να τους φέρει κοντά, χωρίς χρονοτριβές. Ετσι, η αφήγηση επιλέγει να εξερευνήσει τη δυναμική τους ενώ οι ίδιοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σχέση τους μαζί με τις απαιτήσεις μιας έρευνας. «Στην πρώτη σεζόν πράγματι το ζευγάρι κάνει δεσμό πολύ γρήγορα κι αυτό δημιουργεί μια αλλαγή σε σχέση με τις συνηθισμένες σειρές που βλέπουμε κι αναρωτιόμαστε αν μετά από επτά σεζόν θα κοιμηθούν μαζί. Εδώ συμβαίνει πολύ γρήγορα αυτό και μετά υπάρχει η πρόκληση του να μείνουν μαζί και να δουν τι θα συμβεί εκεί. Γιατί γίνονται όλα ανάποδα. Πρώτα ενεργούν οι ήρωες και μετά σκέφτονται. Είναι πολύ όμορφο την πρώτη φορά που κοιμούνται μαζί εκείνη μένει έγκυος, γεννάει το παιδί και συνεχίζουν μαζί το ταξίδι τους επιστρέφοντας στις αναζητήσεις», δηλώνει ο Γκρέγκορι Φιτουσί.

Συνεχίζοντας σε αυτήν την αντίστροφη γραμμή της αφήγησης, οι δύο ήρωες της σειράς ετοιμάζουν τον γάμο τους. Παράλληλα, επιστρέφουν στις έρευνες, προσπαθώντας να διατηρήσουν την προσωπική τους ζωή ανέπαφη. Πρέπει όμως να διαχειριστούν πολύπλοκες εγκληματικές υποθέσεις και συνεχιζόμενες οικογενειακές εντάσεις καθώς η σχέση τους συνεχίζει να εξελίσσεται και να βαθαίνει. Η Ερικα που συστήθηκε στο κοινό ως μια ήδη επιτυχημένη συγγραφέας που βρισκόταν όμως σε δημιουργικό τέλμα, τώρα θα ξετυλίξει ακόμα περισσότερο το ταλέντο της στα αστυνομικά μυθιστορήματα, αντλώντας έμπνευση από τις νέες περιπέτειες που θ’ αντιμετωπίσει. «Η ηρωίδα αυτή διαφέρει κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι συγγραφέας. Μπορείς να μάθεις πράγματα γι’ αυτήν μέσα από την έρευνα που κάνει ή το πώς γράφει. Εχει τόσο μεγάλη φαντασία ως συγγραφέας, κάτι που είναι πραγματικά ένα πλεονέκτημα για τις υποθέσεις που προσπαθεί να λύσει. Εχει ιδέες που εγώ δεν έχω, επειδή γράφει τόσες πολλές ιστορίες και μπορεί να δει πράγματα που εγώ δεν βλέπω. Εχει ενδιαφέρον που το κοινό δεν ακολουθεί μία ακόμα αστυνομικό, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες σειρές. Είναι σαν ένα βήμα στο πλάι που μάς επιτρέπει να προσθέσουμε περισσότερα στοιχεία κωμωδίας μαζί με την έρευνα η οποία ενδεχομένως να μην είναι πάντα πιστευτή αλλά είναι διασκεδαστική με το δικό της τρόπο», καταλήγει η Ζουλί ντε Μπονά.