Μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση βρίσκονται τα ελληνορθόδοξα και τα ευρύτερα χριστιανικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ, καθώς μια απόφαση του ισραηλινού υπουργείου Παιδείας απειλεί με απόλυση, κατ’ ουσίαν, περισσότερους από 200 παλαιστίνιους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, από τον Σεπτέμβριο τα σχολεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν αποκλειστικά μόνιμους κατοίκους της πόλης με πτυχία αναγνωρισμένα από το ισραηλινό κράτος. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Χριστιανικών Σχολείων στους Αγίους Τόπους, πλήττει άμεσα σχεδόν 230 εκπαιδευτικούς σε 15 χριστιανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πρόκειται κυρίως για παλαιστίνιους χριστιανούς που κατοικούν στη Δυτική Οχθη (σε περιοχές όπως η Βηθλεέμ και η Ραμάλα), στους οποίους πλέον δεν ανανεώνονται οι άδειες εισόδου και εργασίας (πράσινες κάρτες). Ιστορικά ιδρύματα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, όπως η Σχολή του Αγίου Δημητρίου, βασίζονται σε αυτούς τους δασκάλους, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του προσωπικού τους.

Εκπρόσωπός τους προειδοποιεί πως δεν υπάρχουν επαρκείς χριστιανοί εκπαιδευτικοί εντός της Ιερουσαλήμ για να καλύψουν το κενό και η απώλεια περίπου 15 δασκάλων ανά σχολείο δεν θα προκαλέσει απλώς λειτουργική ασφυξία, αλλά απειλεί να αλλοιώσει τον ίδιο τον χριστιανικό χαρακτήρα και την αποστολή των ιδρυμάτων. Εάν εφαρμοστεί πλήρως το μέτρο, τα σχολεία αυτά – που για πάνω από έναν αιώνα προάγουν την ειρηνική συνύπαρξη εκπαιδεύοντας χριστιανούς και μουσουλμάνους – κινδυνεύουν ακόμη και με κλείσιμο. Ηδη έχουν πραγματοποιηθεί απεργιακές κινητοποιήσεις, ενώ οι χριστιανικές εκκλησίες και οι νομικοί τους εκπρόσωποι αναζητούν διεθνή στήριξη, ασκώντας πιέσεις στην κυβέρνηση Νετανιάχου να ανακαλέσει την απόφαση.

Ενεργειακά και ΑΟΖ στην ατζέντα

Στη Βεγγάζη ταξιδεύει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με σκοπό να συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, αλλά και να παραστεί στα εγκαίνια του νέου κτιρίου του γενικού προξενείου της Ελλάδας, του οποίου την επαναλειτουργία είχε εξαγγείλει ο Γεραπετρίτης τον Ιούλιο. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Χαφτάρ θα αφορά το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών (με φόντο τα ενεργειακά πρότζεκτ στην περιοχή), το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις μεταναστευτικές ροές. Την Τετάρτη 1η Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη και στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με τους εκεί λίβυους αξιωματούχους.

Θέμα βάσεων έχει βάλει η Λευκωσία στο Λονδίνο

Το Λονδίνο δεν διαψεύδει ότι έχει δεχθεί κρούσεις από τη Λευκωσία ώστε να τεθεί υπό διαπραγμάτευση το θέμα των βρετανικών βάσεων. Ερωτώμενος στη Βουλή των Κοινοτήτων εάν η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ έχει λάβει αίτημα από την κυπριακή κυβέρνηση «για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σχετικά με την κυριαρχία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο», ο υφυπουργός Αμυνας Αλιστερ Καρνς απάντησε: «Δεν θα ήταν συνετό να κάνω κάποιο σχόλιο σχετικά με τις διπλωματικές συζητήσεις που διεξάγονται». Διπλωματικές και οι συζητήσεις, διπλωματική και η απάντηση. Οπως μου μεταφέρει ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριτσόπουλος, κυβερνητικοί κύκλοι σχολίασαν ότι, με την απάντηση αυτή, ο βρετανός υφυπουργός επιβεβαίωσε εμμέσως ότι το θέμα των βάσεων έχει μπει στο τραπέζι, με το περιεχόμενο των συζητήσεων, ωστόσο, να παραμένει άγνωστο. Αρα άγνωστο και το αν σε αυτές θα περιλαμβάνεται η προοπτική της οριστικής απομάκρυνσής τους από το νησί. Επισήμως, πάντως, το βρετανικό υπουργείο Αμυνας υποστηρίζει ότι «το καθεστώς των βάσεων δεν αποτελεί αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης».

Σύγκρουση για τη ΔΕΘ

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθούν απαντήσεις για το φλέγον ζήτημα της ΔΕΘ, που έχει διχάσει την πόλη. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 1η Απριλίου θα κριθεί εν πολλοίς η τύχη του αιτήματος για την προκήρυξη τοπικού δημοψηφίσματος, έπειτα από τη συγκέντρωση 23.000 και πλέον υπογραφών, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από τη γαλάζια παράταξη και την κυβέρνηση, ενώ η δημοτική Αρχή νίπτει τας χείρας της, αναμένοντας τη γνωμοδότηση που ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το διακύβευμα για τον χώρο είναι ξεκάθαρο. Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo προωθούν το εγκεκριμένο σχέδιο ανάπλασης στο σημερινό οικόπεδο του κέντρου της πόλης. Και, από την άλλη πλευρά, ένα δυναμικό κίνημα πολιτών, περιβαλλοντικών φορέων και συλλογικοτήτων διεκδικεί την πλήρη μετεγκατάστασή της εκτός του αστικού ιστού και τη μετατροπή του συνόλου της έκτασης σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Οι δύο αυτές πλευρές βρίσκονται σε σκληρή αντιπαράθεση, ενώ οι εκπρόσωποι των πολιτών που ζητούν το δημοψήφισμα τα έχουν βάλει και με τη δημοτική Αρχή, κατηγορώντας τη ότι αναζητεί μια γνωμοδότηση από το ΝΣΚ που να επιβεβαιώνει την ήδη διατυπωμένη άποψή της περί «ακυρότητας των ψηφιακών υπογραφών».

«Σε ετοιμότητα 5 λεπτών οι Ενοπλες Δυνάμεις»

Σε πλήρη επιχειρησιακή εγρήγορση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός με φόντο την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ξεκαθάρισε ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την ασφάλεια της χώρας ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου. Μιλώντας στην «Bild», ο Χούπης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα μηνύματα προς τους επισκέπτες της χώρας μας, διαβεβαιώνοντας πως «όλοι όσοι θα έρθουν στην Ελλάδα θα απολαύσουν ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον». Το αίσθημα αυτό, εξήγησε, εγγυάται η απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων σε ολόκληρη την επικράτεια. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας και σε ερωτήματα συμμάχων: «Ναι, έχουμε στην Πολεμική Αεροπορία ετοιμότητα 5 λεπτών. Οχι μόνο σε μία περιοχή. Τα F-16 μας στην Κύπρο βρίσκονται επίσης σε πεντάλεπτη ετοιμότητα».