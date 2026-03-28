To «Κάτι ψήνεται», το γνωστό παιχνίδι μαγειρικής, επιστρέφει στη μικρή οθόνη από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 17.15, αυτή τη φορά για λογαριασμό του ΑΝΤ1. Η καινοτομία του νέου κύκλου επεισοδίων είναι ότι θα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα πέντε οικοδεσπότες θα παίρνουν θέση στην κουζίνα τους σχεδιάζοντας το πιο δυνατό μενού για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Αυτοί δοκιμάζουν, σχολιάζουν, βαθμολογούν και στο τέλος της εβδομάδας ο σεφ με την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη.

