Χρόνια πολλά πριν, υπήρχε μόνο η γνωστή, κλασική καμέλια της Chanel που «χάριζε» ένα λουλουδένιο άγγιγμα σε ένα φόρεμα, ένα ταγέρ, ένα πουκάμισο. Η όμορφη λευκή ή ιβουάρ καμέλια του γαλλικού οίκου που έδινε (μαζί με τις πέρλες) αριστοκρατικό τόνο. Επειτα ήρθαν οι μεγάλες μπουτονιέρες από σατέν, μετάξι, μουσελίνες που οι γυναίκες τις χρησιμοποιούσαν σαν εντυπωσιακό αξεσουάρ πάνω στα σύνολά τους.

Αργότερα στο πέτο, πάνω σε φιόγκους ή στη μία πλευρά από ένα κομψό σακάκι «ζωγραφίστηκαν» λουλούδια με παγέτες, ενώ και οι κοσμηματοπώλες με πρώτο τον οίκο Van Cleef & Arpels άρχισαν να φτιάχνουν κοσμήματα σε σχήμα λουλουδιών.

Σήμερα υπάρχουν τα περίφημα φλοράλ. Ρούχα γεμάτα με λουλούδια. Λουλούδια σε όλο τους το μεγαλείο. Φορέματα που μοιάζουν με… κινητούς κήπους σε χρώματα κόκκινα, κίτρινα, πορτοκαλί, τιρκουάζ, ροζ, αλλά και σε πιο «μελαγχολικά» χρώματα όπως το μοβ.

Το μοβ σε όλες του τις αποχρώσεις που αρκετές φορές συνδυάζεται με λευκό ή κίτρινο. Φορέματα, πουκάμισα, μαγιό, μα και παπούτσια και τσάντες και εσάρπες και μπιζού, όλα στα χρώματα των λουλουδιών. Αυτά είναι τα ρούχα της χαράς, της αισιοδοξίας. Αυτά που δίνουν στιγμές ευτυχίας στη ζωή μας. Ακόμα και ένα ρούχο με λουλούδια μπορεί να σε κάνει έστω για λίγες στιγμές ευτυχισμένο.

Γυναίκες – fashion icons όπως η νεαρή Zendaya (μεγάλο fashion icon της εποχής μας) έχουν υιοθετήσει το φλοράλ. Οι σχεδιαστές λατρεύουν και προωθούν το συγκεκριμένο στυλ για την άνοιξη και το καλοκαίρι…