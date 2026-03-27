Την ετήσια έκθεση για το 2025 παρέδωσε χθες ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Τη χρονιά που μας πέρασε καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ αναφορών που κατατέθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή. Βασικές θεματικές για τις οποίες απευθύνθηκαν οι πολίτες στον Συνήγορο ήταν η ποιότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και η κατάσταση του δημόσιου χώρου, καταγγελίες για αυθαιρεσία από στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και προβλήματα που ανέκυψαν από βεβαιώσεις προστίμων για παραβίαση του ΚΟΚ από τις αρμόδιες υπηρεσίες δήμων της χώρας.

«Η αύξηση αυτή συνδέεται με διαχρονικές ελλείψεις στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό» σημειώνει η έκθεση και προσθέτει πως «η συχνότητα φαινομένων φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών και πλημμυρών εκθέτει τα όρια δυνατοτήτων των υφιστάμενων υποδομών και αποκαλύπτει σοβαρά ελλείμματα στη συντήρηση και ενίσχυσή τους».

Επίσης, και το 2025, η Ανεξάρτητη Αρχή έκανε σημαντικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, την προστασία των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία, καθώς και την παρακολούθηση των συνθηκών κράτησης και της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην ελληνική έννομη τάξη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2025 ο Συνήγορος υπέβαλε στο υπουργείο Ναυτιλίας και στην Εισαγγελία του Ναυτοδικείου Πειραιά το πόρισμά της για το ναυάγιο στην Πύλο. «Το 148 σελίδων πόρισμα της Αρχής κατέληγε σε διαπίστωση σαφών ενδείξεων ευθύνης ανώτερων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος» αναφέρεται στην έκθεση.

Οι αριθμοί

Τη χρονιά που μας πέρασε κατατέθηκαν 20.520 αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη. Χαρακτηριστικά, πέρυσι είχαν κατατεθεί 15.394, ενώ δεύτερη στην κατάταξη χρονιά είναι το 2021, με 18.802. Σημειώνεται ότι για το 2025 το 68% των αναφορών, για τις οποίες διαπιστώθηκε κακοδιαχείριση και υπήρξε διαμεσολάβηση, επιλύθηκε θετικά για τους πολίτες με ενέργειες της Αρχής. Σε ένα 21% δεν ήταν δυνατή η επίλυση των υποθέσεων είτε λόγω άρνησης της Διοίκησης να ακολουθήσει τις υποδείξεις του Συνηγόρου είτε λόγω νομοθετικών κενών ή οργανωτικών δυσλειτουργιών.