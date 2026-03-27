Σε μια εποχή όπου η ίση μεταχείριση και η συμπερίληψη είναι ζητούμενο στον χώρο εργασίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να αποδείξουν πως έχουν υιοθετήσει πρακτικές που όχι μόνο επιτρέπουν αλλά προωθούν τη διαφορετικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις εβδομάδες. Πρόκειται για ένα εργαλείο αξιολόγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, το οποίο εξετάζει πολιτικές και πρακτικές για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο. Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και όσες πληρούν, τελικά, τα κριτήρια λαμβάνουν το «Σήμα Διαφορετικότητας» ως αναγνώριση καλών πρακτικών.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε το καλοκαίρι το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης πάνω σε θέματα διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, το οποίο παρακολούθησαν 80.000 εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν εξ αποστάσεως σε θεματικές αφιερωμένες στο φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την καταγωγή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά κι έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και αποζημίωση 100 ευρώ.

Το «Σήμα Διαφορετικότητας» αφορά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν τουλάχιστον 11 εργαζομένους. Οι αιτήσεις για την πιλοτική εφαρμογή στην πλατφόρμα simadiaforetikotitas.minscfa.gov.gr θα είναι «ανοιχτές» έως τα τέλη Απριλίου και μέχρι τη συμπλήρωση των 100 αιτήσεων, με σειρά προτεραιότητας. Στόχος είναι να γίνει γνωστό σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Τα κριτήρια που θα δώσουν σε μια επιχείρηση το Σήμα είναι εάν έχει εκπονήσει πολιτική για τη συμπερίληψη κι αν έχει γνωστοποιήσει την πολιτική της σε όλο το προσωπικό. Παράλληλα, στα κριτήρια περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στο προσωπικό σχετικά με τη διαφορετικότητα, αλλά και οι εκπαιδεύσεις, προσαρμοσμένες στον ρόλο κάθε εργαζομένου, ανά τμήμα ή ομάδα, προκειμένου το περιεχόμενο να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων θα παίξουν και οι αγγελίες πρόσληψης, εάν δηλαδή κάνουν αναφορά στην προώθηση ίσης μεταχείρισης. Την ίδια στιγμή, απαραίτητο κριτήριο αποτελεί το γεγονός εάν οι φυσικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι προσβάσιμες στα άτομα με κινητική αναπηρία – διαθέτουν, δηλαδή, ειδικές ράμπες ή/και ανελκυστήρες ή/και αναβατόρια για την πρόσβαση στους χώρους, καθώς και επαρκή χώρο για κίνηση, αλλά και ειδικούς χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ.

Στο μεταξύ, επειδή ο ηλικιακός ρατσισμός αλλά και ο αποκλεισμός από εργασιακές θέσεις λόγω οικογενειακής κατάστασης αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο στην εργασία, στα κριτήρια περιλαμβάνονται και δικλίδες ασφαλείας που αφορούν την ηλικία. Ετσι, οι υπό αξιολόγηση για το «Σήμα Διαφορετικότητας» επιχειρήσεις θα εξετάζεται εάν απασχολούν νέους έως 24 ετών, εργαζομένους 55-65 ετών, καθώς και εργαζομένους άνω των 65 ετών. Οπως και εάν έχουν προσλάβει άγαμους εργαζομένους με παιδί, αλλοδαπούς εργαζομένους σε θέσεις ευθύνης – εποπτείας – διευθυντικές ή εάν απασχολούν εργαζομένους ηλικίας 55 ετών και άνω σε θέσεις ευθύνης – εποπτείας – διευθυντικές.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις;

Το κέρδος για τις επιχειρήσεις, όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου, είναι η επιβράβευση καλών πρακτικών ίσης μεταχείρισης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εταιρική φήμη και αξιοπιστία τους. Παράλληλα, προσελκύονται ταλέντα και δημιουργείται καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον, μέσω της αξιοποίησης της πολυμορφίας του ανθρώπινου δυναμικού, την ώρα που μειώνονται οι κίνδυνοι διακρίσεων.

«Η προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στην εργασία αποτελεί βασική προτεραιότητα για μια σύγχρονη και δίκαιη κοινωνία. Το πρόγραμμα “Σήμα Διαφορετικότητας” έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη: να μετατρέψουμε τις αρχές της ισότητας από θεωρητική δέσμευση σε καθημερινή πρακτική μέσα στις επιχειρήσεις. Με το Σήμα Διαφορετικότητας θεσπίζουμε ένα αξιόπιστο εργαλείο που επιβραβεύει τις επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν σε πολιτικές ίσων ευκαιριών και καλλιεργούν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Παράλληλα, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι οργανισμοί που αξιοποιούν τη διαφορετικότητα είναι πιο καινοτόμοι, πιο παραγωγικοί και πιο ανθεκτικοί. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια αγορά εργασίας που σέβεται τον άνθρωπο και αναγνωρίζει την αξία κάθε εργαζομένου. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, χτίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν αφήνει κανέναν πίσω και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους» δηλώνει στα «ΝΕΑ» η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ελενα Ράπτη.