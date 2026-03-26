Δεν είχε περάσει απαρατήρητο ότι, παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά την καταδικαστική απόφαση για το σκάνδαλο του Predator, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε πεισματικά να διαψεύσει ευθέως, ξεκάθαρα και κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση της ελληνικής κυβέρνησης με την Intellexa και τον Ταλ Ντίλιαν.

Η αμήχανη στάση εξηγείται πλήρως. Με τη νέα, ευθέως απειλητική δήλωσή του, ο Ταλ Ντίλιαν προειδοποιεί ανοιχτά πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος», φωτογραφίζει συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη, ενώ φτάνει στο σημείο να υπενθυμίσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη το τέλος του Ρίτσαρντ Νίξον.

Αυτή η ευθεία απειλή εκδηλώνεται ακριβώς επειδή το κυβερνητικό αφήγημα των «κακόβουλων ιδιωτών» που έδρασαν μόνοι, έχει καταρρεύσει παταγωδώς.

Η ογκωδέστατη δικαστική απόφαση των 1.930 σελίδων βρίθει αναφορών και στοιχείων για το κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator. Το δικαστήριο, διαφωνώντας με τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι οι ιδιώτες πούλησαν το προϊόν τους σε κρατική Αρχή και μετά δεν είχαν άλλη εμπλοκή, αποδέχθηκε, εμμέσως πλην σαφώς, το κοινό κέντρο με την ΕΥΠ.

Τεκμηριώθηκε ότι η «νόμιμη» επισύνδεση της ΕΥΠ προηγούνταν χρονικά, ώστε να αντληθούν πληροφορίες που καθιστούσαν τα μολυσμένα SMS του Predator απολύτως πειστικά για τα θύματα. Δόθηκαν στοιχεία για τη φυσική παρουσία και συνεργασία εκπροσώπων των επίμαχων εταιρειών με αποσπασμένους υπαλλήλους της ΕΥΠ, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΤΥΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Με ονόματα.

Αποκαλύφθηκε ότι στελέχη της Intellexa, όπως ο Μερόμ Χαρπάζ, άφησαν ψηφιακά ίχνη συντάσσοντας το επίσημο μνημόνιο συνεργασίας της ΕΥΠ με την αντίστοιχη υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας.

Αποδείχθηκε η διαδρομή της κάρτας SIM του «κρεοπώλη», η οποία χρησιμοποιήθηκε από συνεργάτη της ΕΥΠ και φορτίστηκε δίπλα στο ΚΕΤΥΑΚ. Ενώ αδιαμφισβήτητες παραμένουν οι επίσημες άδειες εξαγωγής του λογισμικού σε τρίτες χώρες, τις οποίες υπέγραφε ο τότε γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών και σημερινός διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής.

Τα δεδομένα είναι αμείλικτα και οδηγούν τη δημόσια συζήτηση σε ένα αναπόδραστο δίλημμα: ο Ντίλιαν, είτε λέει αλήθεια είτε λέει ψέματα.

Αν είναι ένας κοινός συκοφάντης που εκβιάζει την Ελληνική Δημοκρατία, γιατί οι παρακολουθούμενοι υπουργοί δεν προχωρούν έστω και τώρα σε μηνύσεις; Γιατί η κυβέρνηση δεν τον διαψεύδει με οργή, προστατεύοντας το κύρος της χώρας και του Πρωθυπουργού; Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί. Η απάντηση κρύβεται στην ίδια τους τη σιωπή.