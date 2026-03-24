Συγκρατημένη αισιοδοξία διεθνώς προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του προέδρου Τραμπ ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και ότι έδωσε εντολή να αναβληθούν για πέντε ημέρες οι επιθέσεις, που είχε ανακοινώσει, εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος αναδεικνύεται ως ο άνθρωπος της «επόμενης ημέρας» για το καθεστώς και, σύμφωνα με την «Jerusalem Post», είναι εκείνος που εκπροσωπεί το Ιράν στις επαφές με τις ΗΠΑ, έκανε ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι δεν έχουν διεξαχθεί συνομιλίες με την Αμερική και πως η είδηση αυτή κυκλοφόρησε για να ηρεμήσουν οι αγορές. Οι αγορές, πάντως, όντως ηρέμησαν.

Ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες τις τελευταίες δύο ημέρες, σχετικά με μια «πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή». Πρόσθεσε ότι «το Ιράν θέλει ειρήνη, συμφώνησαν να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», διευκρινίζοντας ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, οπότε ο απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ συνομίλησαν με ιρανούς αξιωματούχους. Δεν τους κατονόμασε, αλλά, σύμφωνα με πηγές, ένας εξ αυτών, ο βασικός, είναι ο Γκαλιμπάφ. «Εχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός», είπε ο Τραμπ.

Η διάψευση του ίδιου του Γκαλιμπάφ μπορεί, σύμφωνα με αναλυτές, να έχει να κάνει με τις εσωτερικές ισορροπίες στο καθεστώς της Τεχεράνης. Αλλωστε, υπενθυμίζουν, την ίδια διάψευση είχε κάνει αρχικά και η Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα, η οποία μιλούσε με τους Αμερικανούς πριν και κατά τη διάρκεια της σύλληψης Μαδούρο. Βέβαια, όλα κρέμονται από μια κλωστή και είναι σίγουρο ότι υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος, όμως η εξέλιξη αυτή μπορεί και να είναι ένας τρόπος για τον πρόεδρο Τραμπ να βγει από μια κατάσταση που δεν φαίνεται καθόλου ευοίωνη, καθώς μάλιστα δέχεται μεγάλες πιέσεις από τις συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Οπως σημειώνει η «Wall Street Journal», για τον πρόεδρο Τραμπ και τους Ιρανούς, το βασικό ερώτημα είναι τι θα αποτελούσε «πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση» των ζητημάτων που τους έχουν χωρίσει. Η διοχέτευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι σαφώς το πιο επείγον ζήτημα. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι να αποφασιστεί πώς θα γίνει η διαχείριση των 970 κιλών ουρανίου, σχεδόν κατάλληλου για πυρηνικές βόμβες, που πιστεύεται ότι το Ιράν έχει αποθηκεύσει κάτω από πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και το Νατάνζ. Επίσης σημαντικό είναι και το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι έτοιμα να τερματίσουν τις εχθροπραξίες. Εάν σταματήσουν τον πόλεμο με αυτό το καθεστώς να παραμένει κυρίαρχο στην Τεχεράνη, ο Τραμπ μπορεί να θεωρηθεί ότι εγκαταλείπει τον ιρανικό λαό που βγήκε στους δρόμους τον Ιανουάριο σε πανεθνικές διαμαρτυρίες – για να ακολουθήσει βίαιη καταστολή. Αυτές οι διαδηλώσεις ήταν μέρος εκείνου που, σύμφωνα με δήλωσή του, ώθησε τον Τραμπ να συμμετάσχει στον πόλεμο.

Αναχωρώντας από το Μέμφις, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε πως το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα και μίλησε για μια συμφωνία με την Τεχεράνη σε 15 σημεία. Δήλωσε ότι θέλει να επιδιώξει μια συμφωνία με το Ιράν παρόμοια με εκείνη που επιτεύχθηκε με τη Βενεζουέλα «για το πετρέλαιο και τις σχέσεις». «Ισως ψάχνουμε για κάτι παρόμοιο», ανέφερε. «Νομίζω ότι το Ισραήλ θα είναι πολύ ικανοποιημένο με αυτό που έχουμε. Αυτή θα είναι ειρήνη για το Ισραήλ. Μια διαρκής ειρήνη, μια εγγυημένη ειρήνη». Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ γνώριζε για έμμεσες επικοινωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης, αλλά εξεπλάγη από τα σχόλια του Τραμπ χθες. «Δεν γνωρίζαμε ότι τα πράγματα κινούνταν τόσο γρήγορα», είπε.