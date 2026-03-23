Με τη νίκη του σοσιαλιστή Εμανουέλ Γκρεγκουάρ στο Παρίσι να δίνει τον τόνο, ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία κατέγραψε μια εικόνα πιο σύνθετη και λιγότερο ευνοϊκή για την Ακρα Δεξιά απ’ ό,τι προεξοφλούσαν ορισμένοι. «Το Παρίσι αποφάσισε να παραμείνει πιστό στην ιστορία του», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ ευχαριστώντας τους ψηφοφόρους του, που ξεχύθηκαν στους δρόμους και στα κεντρικά γραφεία, για να γιορτάσουν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη των Σοσιαλιστών στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος έφυγε από το αρχηγείο της εκστρατείας του με ποδήλατο κοινής χρήσης για να φθάσει στο δημαρχείο.

Παρά τη ρητορική αυτοπεποίθησης της Μαρίν Λεπέν η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση είδε τα σχέδιά της να σκοντάφτουν σε κρίσιμες μάχες, αποτυγχάνοντας να κατακτήσει εμβληματικές πόλεις όπως η – δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας – Μασσαλία, η Τουλόν και η Νιμ. Στη Μασσαλία, ο Μπενουά Παγιάν επικράτησε με σαφή διαφορά, επιβεβαιώνοντας την αντοχή των παραδοσιακών δυνάμεων, ενώ στην Τουλόν το λεγόμενο «δημοκρατικό τείχος» ανέκοψε την πορεία της Ακροδεξιάς. Αντίστοιχα, στη Νιμ, η επικράτηση της Αριστεράς ανέδειξε τα όρια της διείσδυσης του RN σε μεγάλες αστικές περιοχές, ένα καίριο πλήγμα στις φιλοδοξίες του ενόψει του 2027. Στην Τουλούζη, ο κεντροδεξιός υποψήφιος Ζαν-Λικ Μουντένκ αναδείχθηκε νικητής παρά τη συγχώνευση στις λίστες της Αριστεράς.

Η αποχή κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα και τα αποτελέσματα έδωσαν το δικαίωμα σε σχεδόν όλες τις πολιτικές δυνάμεις να εμφανίζονται ικανοποιημένες. Οι Σοσιαλιστές επειδή κατάφεραν να κερδίσουν πολλές από τις μεγάλες πόλεις, οι Ρεπουμπλικανοί θεωρώντας εαυτούς «την πρώτη πολιτική δύναμη των εκλογών», η Ακροδεξιά διότι εδραίωσε την παρουσία της σε πολλά δημοτικά συμβούλια και η αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία διότι διεύρυνε τη δική της παρουσία σε σημαντικές πόλεις.

Παράλληλα, αποτελέσματα όπως αυτό στη Λιμόζ δείχνουν ότι ακόμη και οι συνεργασίες της Αριστεράς δεν αρκούν πάντα για να ανατρέψουν την ισορροπία. Συνολικά, το εκλογικό τοπίο που διαμορφώνεται αποτυπώνει μια χώρα σε πολιτική ρευστότητα: η Ακρα Δεξιά παραμένει ισχυρή αλλά όχι κυρίαρχη, τα παραδοσιακά κόμματα αντέχουν και οι τοπικές κάλπες λειτουργούν ήδη ως πρόβα για τη μεγάλη αναμέτρηση του 2027.

Ο Γκρεγκουάρ επικράτησε στη μονομαχία του με τη Ρασιντά Ντατί από το συντηρητικό κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Ο πρώην προστατευόμενος που έγινε αντίπαλος της απερχόμενης δημάρχου Αν Ινταλγκό είχε έρθει πρώτος στον πρώτο γύρο πολύ μπροστά από την Ντατί. Ωστόσο, η Ντατί κατάφερε να συνάψει συμφωνία με άλλον υποψήφιο που προκρίθηκε, τον Πιερ-Ιβ Μπουρναζέλ από το κεντροδεξιό κόμμα Horizons. Η ακροδεξιά ευρωβουλευτής Σάρα Κναφό, που επίσης είχε προκριθεί, αποσύρθηκε για να μην αποσπάσει ψήφους από την Ντατί. Ο Γκρεγκουάρ, αντίθετα, επέλεξε για λόγους αρχής να μη συνεργαστεί με την τρίτη υποψήφια από την Ανυπότακτη Γαλλία.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ επανεξελέγη στη Χάβρη με σχεδόν 48% των ψήφων και βλέπει πιο ανοιχτό τον δρόμο για τις εκλογές του 2027 καθώς είχε θέσει την εκλογή του ως προϋπόθεση για την υποψηφιότητά του για την προεδρία.

«Η Εθνική Συσπείρωση κέρδισε δεκάδες δήμους απόψε στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών», δήλωσε με ενθουσιασμό η Μαρίν Λεπέν, αν και υπήρξαν σοβαρά πισωγυρίσματα σε αστικά κέντρα – κλειδιά.

Ο Μπενουά Παγιάν επανεξελέγη με μεγάλη διαφορά στη Μασσαλία έναντι του ακροδεξιού Φρανκ Αλιζιό. Η Λορ Λαβαλέτ, της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, έχασε την εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία στην Τουλόν καταλήγοντας πίσω από την κεντροδεξιά υποψήφια Ζοζέ Μασί. Το RN ήλπιζε να κερδίσει την Τουλόν, μια πόλη 180.000 κατοίκων, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τον έλεγχό του σε μεγαλύτερες αστικές περιοχές ενόψει της προεδρικής εκλογής του επόμενου έτους, και η ήττα της αποτελεί ένα σημαντικό πισωγύρισμα για το κόμμα. Και στη Νιμ, ο αριστερός Βενσάν Μπουζέ επικράτησε του υποψηφίου της Εθνικής Συσπείρωσης. Ο Ερίκ Σιοτί (Ενωση της Δεξιάς με την Εθνική Συσπείρωση) κέρδισε στη Νίκαια. Στη Λιμόζ, ο κεντροδεξιός Γκιγιόμ Γκερέν εξελέγη δήμαρχος, παρά τη συνεργασία των Σοσιαλιστών με την Ανυπότακτη Γαλλία.

Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών εξελίχθηκε σε μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία με εθνικές προεκτάσεις, καθώς τα βλέμματα στράφηκαν σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Μασσαλία, η Νίκαια, η Νιμ, η Τουλόν και η Τουλούζη όπου οι αναμετρήσεις παρέμεναν αμφίρροπες μέχρι την τελευταία στιγμή. Εντονες συγκρούσεις αλλά και περίπλοκες ισορροπίες, καθώς συμμαχίες της τελευταίας στιγμής, αποσύρσεις υποψηφίων και μετακινήσεις ψηφοφόρων αναδιαμόρφωναν διαρκώς το πολιτικό τοπίο. Πίσω από τις τοπικές μάχες για τη δημαρχία σε περισσότερους από 1.500 δήμους, διεγράφη μια ευρύτερη εικόνα: η δοκιμασία της αντοχής των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στην πίεση της Ακρας Δεξιάς, αλλά και η αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.