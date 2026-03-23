Την ώρα που το Μεταναστευτικό μπαίνει στην κορυφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας (στο σημερινό ΚΥΣΕΑ και την τελευταία Σύνοδο Κορυφής), η Frontex μάς στέλνει κακά μαντάτα. Τέσσερις επίσημες Αναφορές Σοβαρών Περιστατικών (Serious Incident Reports – SIR) που εξέδωσε ο εσωτερικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής εκθέτουν σοβαρά τις επιχειρησιακές πρακτικές των ελληνικών Αρχών και αποτυπώνουν ένα μοτίβο: βίαιες επαναπροωθήσεις ακόμη και γυναικόπαιδων, άσκηση βίας και εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων.

Οι εκθέσεις αφορούν υποθέσεις στον Εβρο και στο Βόρειο Αιγαίο. Ενδεικτικό είναι περιστατικό της 21ης Ιουνίου 2025 στην Ορεστιάδα, όταν μια ομάδα 61 προσφύγων, ανάμεσά τους 10 ανήλικα παιδιά και ένα βρέφος, πέρασαν τα σύνορα αλλά, αντί να μεταφερθούν σε Κέντρο Υποδοχής, κυκλώθηκαν από άνδρες που φορούσαν κουκούλες full face, χωρίς κανένα διακριτικό σώματος ασφαλείας. Ακολούθησε η βίαιη αφαίρεση όλων των κινητών τηλεφώνων και η καταστροφή κάθε ψηφιακού ίχνους (GPS, φωτογραφίες, βίντεο) που αποδείκνυε την παρουσία τους σε ελληνικό έδαφος, ενώ τους κατασχέθηκαν χρήματα και ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οι μαρτυρίες περιγράφουν, επίσης, ξυλοδαρμούς με κλομπ ή και με κλαδιά δέντρων, εξαναγκαστική απογύμνωση και σεξουαλικές απειλές από τους κουκουλοφόρους προς τις γυναίκες. Μετά από όλα αυτά, οι πρόσφυγες φορτώθηκαν σε βαν χωρίς πινακίδες, μεταφέρθηκαν στις όχθες του ποταμού και εξαναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε φουσκωτές βάρκες, υπό την απειλή όπλων, για να επιστρέψουν στην τουρκική πλευρά.

Η πλέον σοκαριστική λεπτομέρεια είναι ότι, σύμφωνα με την αναφορά της Frontex, υπάρχουν καταγγελίες που περιγράφουν την παρουσία μασκοφόρων Αφγανών που φέρονται να λειτουργούσαν ως «μισθοφόροι». Των οποίων τα ονόματα φέρεται να ταυτίζονται με τους λαθρεμπόρους που είχε πληρώσει αρχικά η ομάδα για να εισέλθει στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω: Αυτά δεν καταγράφονται σε κάποιο ρεπορτάζ ή ανακοίνωση ΜΚΟ, αλλά σε επίσημο επιχειρησιακό ευρωπαϊκό έγγραφο.

Ανύπαρκτα στοιχεία, καμία συνεργασία

Και στις τέσσερις περιπτώσεις καταγράφεται το ίδιο μοτίβο: Ο μηχανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex, δηλαδή ο εσωτερικός μηχανισμός, ζήτησε τα επιχειρησιακά δεδομένα από τις ελληνικές αρχές (Αστυνομία ή Λιμενικό) προκειμένου να συντάξει τις εκθέσεις του.

Οπως σημειώνουν, όμως, κάθε φορά αντιμετωπίζουν ένα τυποποιημένο τείχος άρνησης και «τεχνικών προβλημάτων». Οι κάμερες δηλώνονται συστηματικά ως «ανενεργές», «χαλασμένες» ή «εκτός λειτουργίας» κατά τις κρίσιμες ώρες των αναφερόμενων περιστατικών, τα δεδομένα από τα συστήματα ελέγχου (π.χ. GPS) σκαφών ή οχημάτων δεν κοινοποιούνται, ενώ οι επίσημες απαντήσεις των υπουργείων προς τη Frontex περιορίζονται σε σύντομες, απόλυτες διαψεύσεις, χωρίς την παράθεση αποδεικτικών στοιχείων.

Αυτό που κάνει τις αποκαλύψεις καταπέλτη είναι, βεβαίως, η πηγή τους. Διότι, ως επιχειρησιακός εταίρος των ελληνικών αρχών, η Frontex διαθέτει δικούς της ενστόλους και πολιτικούς αξιωματούχους και καταγραφικά συστήματα που συγκεντρώνουν πρωτογενή στοιχεία για όσα καταγγέλλονται.

Συμβολισμοί

Πολιτικό συμβολισμό εξέπεμψε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος χθες βρέθηκε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ιστορική Εξοδο, όπου, για πρώτη φορά, στρατιωτικά τμήματα και οπλικά συστήματα παρέλασαν για να μνημονεύσουν αυτή την κορυφαία πράξη «υπέρτατης θυσίας, εθνικής συνέχειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας», όπως τη χαρακτήρισε. Κατά τη διάρκεια της παρέλασης ενθουσιασμό προκάλεσε και η αεροπορική επίδειξη από αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας F-16 Block 30 της ομάδας «Ζευς», με τον χειριστή να απευθύνει το μήνυμα «Τιμή και δόξα στους ελεύθερους πολιορκημένους». Οι συμβολισμοί δεν έμειναν, όμως, εκεί. Είχε προηγηθεί ένα πέρασμά του από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στην Πλάκα, όπου εξέπληξε και με τις ψαλτικές του ικανότητες στους Χαιρετισμούς. Διάλεξε, μάλιστα, ένα απόσπασμα, μια επίκληση στην Παναγιά, για να το αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα: «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνὴ Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα».

Η Αθήνα στο Χιούστον

Από το Μεσολόγγι ως το μακρινό Χιούστον, η εθνική πολιτική σχεδόν μονοπωλεί την κυβερνητική ατζέντα. Κι ο Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται από χθες στις ΗΠΑ για συναντήσεις με στόχο την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών με τους αμερικανικούς κολοσσούς. Στο πλαίσιο του κορυφαίου διεθνούς ενεργειακού συνεδρίου «CERAWeek 2026», η ελληνική αποστολή, στην οποία συμμετέχει κι ο Νίκος Τσάφος, έχει προγραμματίσει κρίσιμα ραντεβού με τη διοίκηση της Chevron, σήμερα, ενώ αύριο, Τρίτη, θα ακολουθήσει κρίσιμο τετ α τετ με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil. Παράλληλα, ο Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο ειδικό πάνελ του συνεδρίου για την ενεργειακή διπλωματία, με τίτλο «Η Γέφυρα του Φυσικού Αερίου: Σύνδεση του φυσικού αερίου της EastMed με τις παγκόσμιες αγορές».