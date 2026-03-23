Καλά τα γέλια και οι αγκαλιές, δεκτά τα περί στενής φιλίας και άριστης σχέσης. Τέτοιες εικόνες, άλλωστε, πρέπει να βγαίνουν από τα γήπεδα. Ωστόσο, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν παρέλειψε μόνο να συγχαρεί τον Μόντο Ντουπλάντις για το ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του, αλλά του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως «έχω στόχο να σε αποκαθηλώσω».

Μπορεί ο έλληνας άλτης να το κάνει; Εχει τα φόντα να ξεπεράσει τον σουηδό επικοντιστή; Οπως και να έχει, στο Τόρουν ο Καραλής έμοιαζε λες και ήθελε να προβάλει εικόνες από το μέλλον. Το κοντινό; Το απώτερο; Εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6,05 μ. αλλά δεν αρκέστηκε εκεί. Ούτε άφησε τη λάμψη της επιτυχίας να του θολώσει το μυαλό. Δεν αποσυντονίστηκε. Ηθελε να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό του. Ο πήχης στα 6,20 μ. και μετά 6,25 μ. για τα υπόλοιπα δύο άλματα. Ναι, δεν τα κατάφερε ο Καραλής, ίσως το 6,20 μ. να είναι ένα όριο που «το έχει» και αυτό θα φανεί στους επόμενους αγώνες του.

Το έλαβε, όμως, ο Ντουπλάντις το μήνυμα, έδωσε συγχαρητήρια στον Μανόλο για την προσπάθειά του και μέσα του ο αναμφισβήτητα κορυφαίος αθλητής του καιρού μας γνωρίζει πως ο Καραλής «έρχεται με φόρα». Και παλεύει όσο μπορεί προκειμένου να τον «ενοχλήσει». Ισως γι’ αυτόν τον λόγο ο κυρίαρχος των αιθέρων κοίταξε να διασφαλίσει τη νίκη και όχι να δοκιμάσει για ρεκόρ, δεν ήταν «περίπατος στο πάρκο» από τακτικής πλευράς ο αγώνας του Σαββάτου.

Οσο για τον Εμμανουήλ Καραλή, εισπράττει την αγάπη όλων και το γνωρίζει. Το ομολογεί σε κάθε ευκαιρία που του δίδεται. Δεν είναι ένας ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής ή αθλητής του μπάσκετ – χορτάσαμε τέτοιους. Αποτελεί πρότυπο γιατί μιλά με χαμόγελο και η αισιοδοξία ξεχειλίζει από μέσα του όσες φορές τον ακούς: «Εχω την αγάπη της Ελλάδας. Ξέρουν τι μπορώ να κάνω και κυρίως ξέρω κι εγώ. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έχω τέτοια αγάπη, δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει. Τα όνειρα δεν έχουν πήχη. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα δοκίμαζα στα 6,25 μ. Μείνετε συντονισμένοι για τους επόμενους αγώνες».

Είναι προφανές πως το πιστεύει. Και όταν πιστεύεις κάτι πολύ, αυτό έρχεται. Οσο για την αγάπη που λαμβάνει, αυτή έρχεται τόσο αφειδώλευτα, πολύ απλά γιατί αυτό το παιδί που μας καθηλώνει όταν πετά ή όταν μιλά, την αξίζει στο 100%.