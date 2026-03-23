Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Λέσβος μετά και το δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2023 και έχει ως αποτέλεσμα τη θανάτωση 250 αιγοπροβάτων και 15 βοοειδών. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο καθώς η κτηνοτροφία αποτελεί πυλώνα της τοπικής οικονομίας και η καραντίνα βγάζει εκτός αγοράς τους παραγωγούς του νησιού μέχρι νεωτέρας. Ηδη εκτός αγοράς μένουν περί τα 70.000 αμνοερίφια που επρόκειτο να εξαχθούν από το νησί τις ημέρες του Πάσχα, ενώ σταμάτησε η παραλαβή γάλακτος από περίπου 9.000 καταγεγραμμένες στα μητρώα κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες παράγουν συνολικά 70 τόνους γάλακτος τη μέρα, για τυροκόμηση προϊόντων από τις μονάδες στη Λέσβο, ανάμεσα τους προϊόντα ΠΟΠ (κασέρι, φέτα, λαδοτύρι κ.ά.) και καταναλώνονται στην εγχώρια αλλά και σε ξένες αγορές.

Αποζημιώσεις

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αποζημίωση των κτηνοτρόφων, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού. Η αποζημίωση θα αφορά γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων. Παράλληλα αναμένεται και η ενίσχυση του προσωπικού των κτηνιατρικών υπηρεσιών του νησιού.

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους. Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Συναγερμός

Οπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας. Για τις μετακινήσεις ζώντων ζώων, ισχύει καθολική απαγόρευση βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, για σφαγή, πάχυνση, αναπαραγωγή ή βόσκηση. Το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, που έχουν ήδη παραχθεί ή θα παραχθούν στο επόμενο διάστημα, δεν θα διακινούνται εκτός της Λέσβου. Το νωπό γάλα μπορεί να μεταποιείται μόνο εντός της ίδιας ζώνης από την οποία προέρχεται, με θερμική επεξεργασία κατ’ ελάχιστον σε παστερίωση ισοδύναμη με 72°C για 15 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, τα γαλακτοκομικά που έχουν ήδη παραχθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα από νωπό γάλα της Λέσβου, καθώς και τα προϊόντα που έχουν ήδη μετακινηθεί από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη Ελλάδα, από 15 Ιανουαρίου 2026 και μετά, δεν θα διατίθενται στην αγορά.

Απαγορεύονται όλες οι σφαγές ενώ σφάγια που προέρχονται από ζώα εκμεταλλεύσεων εντός Λέσβου μπορούν να διατεθούν μόνο στην τοπική αγορά και μόνο κατόπιν θερμικής επεξεργασίας. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών Αρχών.