Συναντήσεις με εκπροσώπους των εταιρειών Chevron και ExxonMobil και αντικείμενο την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα θα έχει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται στο Χιούστον των ΗΠΑ από χθες για να συμμετάσχει στην ενεργειακή διοργάνωση CERAWeek 2026.

Ο έλληνας υπουργός Ενέργειας θα έχει συναντήσεις με τα στελέχη της Chevron και της ExxonMobil, στο περιθώριο της κορυφαίας ενεργειακής διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, θα συναντήσει σήμερα τον Kevin McLachlan, αντιπρόεδρο Εξερεύνησης της Chevron, ενώ αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill.

Στις συναντήσεις αυτές παρόντες θα είναι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ) Αριστοφάνης Στεφάτος που συνοδεύουν τον Στ. Παπασταύρου στις ΗΠΑ. Στόχος των επαφών αυτών είναι να τεθεί το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των κυρωθεισών συμφωνιών στον τομέα ανάπτυξης των υδρογονανθράκων.

Οπως έχει αναγγείλει ο Παπασταύρου, επιδίωξη είναι μετά την πρόσφατη κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης από τη Βουλή να «τρέξουν» με ταχύτατους ρυθμούς οι σεισμικές έρευνες της Chevron στα τέσσερα θαλάσσια blocks – Α2, Νότια της Πελοποννήσου, Νότια Κρήτη I και Νότια Κρήτη II – έως τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Παράλληλα, και στο υπεράκτιο οικόπεδο Μπλοκ 2 στην περιοχή του Ιονίου οι έρευνες εισέρχονται στη νέα φάση τους καθώς, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), η κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY, οι συμμισθωτές της υπεράκτιας παραχώρησης Μπλοκ 2, υπέβαλε και επισήμως γνωστοποίηση για τη συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης ερευνών στην παραχώρηση, η οποία περιλαμβάνει και ερευνητική γεώτρηση που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την προσπάθεια της Ελλάδας να επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων.

Πού θα μιλήσει

Κατά την παραμονή του στο Χιούστον και στο πλαίσιο της CERAWeek, ο Σταύρος Παπασταύρου σήμερα αναμένεται να μιλήσει σε πάνελ με θέμα «The Gas Bridge: Connecting EastMed Gas to Global Markets», στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης η Ditte Juul-Joergensen, γενική διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Eric Eyberg, επικεφαλής Παγκόσμιας Συμβουλευτικής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας της S&P Global, και ο Osama Mobarez, γενικός γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum. Επίσης σήμερα ο υπουργός θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει προς τιμήν του το κορυφαίο για το ερευνητικό του έργο στη γεωπολιτική της ενέργειας Ινστιτούτο Baker του Πανεπιστημίου Rice, με θέμα «τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική».