Η Λόζνιτσα είναι μία πόλη που βρίσκεται στην περιοχή Μάτσβα της Δυτικής Σερβίας, στη μία όχθη του ποταμού Ντρίνα.

Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη «loza» που σημαίνει αμπέλι. Σε αυτή την πόλη γεννήθηκε το 1966 ο Μίλινκο Πάντιτς.

Οι παλαιότεροι σίγουρα θυμούνται τον πρώην μεσοεπιθετικό της Παρτιζάν, του Πανιωνίου και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Επειτα από 31 χρόνια το… αμπέλι έβγαλε και πάλι ένα κρασί υψηλής ποιότητας. Το όνομά του Λούκα Γιόβιτς.

Ο 28χρονος σήμερα επιθετικός της ΑΕΚ ξεκίνησε την καριέρα του από την άλλη ομάδα του Βελιγραδίου. Τον Ερυθρό Αστέρα, του οποίου δηλώνει οπαδός.

Φόρεσε τις φανέλες της Μπενφίκα, της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Φιορεντίνα και της Μίλαν. Μέχρι που το καλοκαίρι του 2025, ήρθε η πρόταση της ΑΕΚ.

Παρά τη… σφήνα της ομάδας της καρδιάς του όπως έχει δηλώσει, ο Γιόβιτς υπέγραψε τελικά στον Δικέφαλο, για δύο χρόνια. Και η απόσβεση της επένδυσης ξεκίνησε με το καλησπέρα!

Στο ντεμπούτο του σκόραρε εις βάρος του Αρη Λεμεσού και μπήκε αμέσως στις καρδιές των φίλων της ΑΕΚ. Χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί, «πλήρωσε» και το γεγονός ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία, αλλά η άφιξή του έφερε στην ΑΕΚ μια αύρα σιγουριάς και ποιότητας που σπάνια συναντάται, ακόμα και σε παίκτες με σπουδαία καριέρα.

Η επιρροή του στο παιχνίδι της ΑΕΚ είναι πολυδιάστατη. Δεν περιορίζεται απλώς στο να σκοράρει.

Ωστόσο ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι ανταποκρίνεται με εντυπωσιακή συνέπεια. 19 γκολ (εκ των οποίων τα 15 στο πρωτάθλημα) και δύο ασίστ σε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχει γράψει μέχρι στιγμής το κοντέρ και έπεται συνέχεια.

Κάθε του κίνηση στο γήπεδο μαρτυρά έναν ποδοσφαιριστή με εξαιρετική αντίληψη του χώρου, με ένστικτο «δολοφόνου» στην περιοχή, αλλά και με την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά στο «χτίσιμο» του παιχνιδιού.

Ξέρει πότε να κρατήσει την μπάλα, πότε να τη μοιράσει και πότε να τελειώσει τη φάση με ακρίβεια που θυμίζει τους κορυφαίους επιθετικούς της Ευρώπης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο άνθρωπος που τον «έψησε» να έρθει στην ΑΕΚ. Από την πρώτη στιγμή του έλεγε ότι θέλει να δημιουργήσει μία ομάδα στην οποία θα είναι ο ηγέτης.

Χαρακτηριστικές άλλωστε ήταν οι ατάκες του προπονητή της ΑΕΚ για τον συμπατριώτη του επιθετικό στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν από μήνες σε ιταλικό μέσο ενημέρωσης: «Ηθελα τον Γιόβιτς στην ΑΕΚ, όχι επειδή είναι Σέρβος όπως εγώ, αλλά λόγω της ποιότητάς του.

Μίλησα μαζί του και του είπα: σε όλη σου την καριέρα, ήσουν ο “Νεαρός Λούκα”, τώρα είναι η ώρα να παίξεις σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Μπορεί να είναι πρωταγωνιστής και να αναπτυχθεί, ακόμη και ως άνθρωπος.

Θα ήθελα η ομάδα να βασίζεται στις εμφανίσεις του, να νιώθει την ευθύνη να παίζει κάθε αγώνα για την ομάδα, ως ηγέτης. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Βλέποντας κάποιος τον Γιόβιτς να αγωνίζεται μπορεί να υπάρχουν στιγμές που να διακρίνει έναν παίκτη που δεν έχει ενεργό συμμετοχή στο ματς.

Ομως θυμίζει σαρκοβόρο θηρίο που περιμένει υπομονετικά τη λεία του. Βγάζει πάθος, πείσμα και ο Νίκολιτς του έχει μεταδώσει μια αίσθηση ευθύνης που εμπνέει τους συμπαίκτες του.

Στο πρόσωπό του οι οπαδοί της ΑΕΚ βλέπουν έναν παίκτη που με μία του κίνηση μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα. Βλέπουν εμπειρία και αυτοπεποίθηση.

Βλέπουν κάποιον που μπορεί να κουβαλήσει την ομάδα στις πλάτες του. Στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πέτυχε χατ τρικ και καρέ. Δύο ματς ήταν υπεραρκετά για να γράψει το όνομά του στην ιστορία της ΑΕΚ.

Τα δύο γκολ που πέτυχε στο Περιστέρι μπορεί να μην ήταν αρκετά ώστε να χαρίσουν στην ΑΕΚ τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο, είχε και το δοκάρι στις καθυστερήσεις όπου η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι, αλλά το όνομά του έχει γίνει ήδη σύνθημα στα χείλη των φίλων της ΑΕΚ, που περιμένουν τα καλύτερα.