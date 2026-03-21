Το πρόβλημα των παράνομων εργαλείων παρακολούθησης επαναφέρει στην Ευρώπη η υπόθεση της Σλοβενίας, επιβεβαιώνοντας πως η ανεξέλεγκτη «βιομηχανία» των υποκλοπών αποτελεί πλέον ανοιχτή πληγή για το ίδιο το ευρωπαϊκό δημοκρατικό πλαίσιο. Οι αντιδράσεις, μάλιστα, ήταν εξίσου ηχηρές αφού το νέο σκάνδαλο προκάλεσε και την παρέμβαση του Εμανουέλ Μακρόν στη Σύνοδο Κορυφής. Να θυμίσω πως στη Σλοβενία, λίγες ημέρες πριν από τις επικείμενες εκλογές, υπήρξαν από την αντιπολίτευση καταγγελίες για ενορχηστρωμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης με εμπλοκή ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών ισραηλινής προέλευσης και χρήση παράνομων λογισμικών παρακολούθησης.

Η αποκάλυψη χτύπησε συναγερμό στις Βρυξέλλες και δεν είναι τυχαίο ότι παρενέβη ως και ο γάλλος πρόεδρος, κάνοντας ανοιχτά λόγο για πρακτικές που συνιστούν «υβριδικές απειλές» για την ΕΕ και ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση των αντανακλαστικών «για να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες μας». Για την Ελλάδα, βέβαια, η υπόθεση ξυπνά νωπές, εξαιρετικά δυσάρεστες μνήμες. Είναι παραπάνω από προφανείς οι παραλληλισμοί με το εγχώριο σκάνδαλο των υποκλοπών, τις εταιρείες – μισθοφόρους με τα ψηφιακά υπερόπλα και την παρακολούθηση πολιτικών αρχηγών, υπουργών και δημοσιογράφων. Εξού και οι κινήσεις που το αντιμετωπίζουν ως θέμα που πρέπει να έχει ευρωπαϊκή απάντηση…

Οι γαλάζιοι μηνυτές

Στο μεταξύ, πάντως, παρατήρησα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει στο μπρίφινγκ την πληροφορία ότι υπήρξε «προειδοποίηση» προς κυβερνητικούς να μην κινηθούν νομικά αν είχαν στοχοποιηθεί από το Predator. «Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος άλλων ανθρώπων», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης, «όποια επιλογή έχουν να κάνουν είναι δική τους καθαρά απόφαση». Να πω, ωστόσο, πως οι δικές μου πληροφορίες για τα πάνω από δέκα άτομα που εξετάζουν να καταθέσουν μηνύσεις δεν συμπεριλαμβάνουν σημερινά κυβερνητικά στελέχη. Συμπεριλαμβάνουν, όμως, άτομα του γαλάζιου κύκλου. Και πολιτευτές.

Προεκλογικός πυρετός στον Θερμαϊκό

Αν κάποιος προσγειωνόταν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αγνοούσε το ημερολόγιο, θα ορκιζόταν ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου ξορκίζει τα σενάρια πρόωρων εκλογών δείχνοντας σταθερά προς το 2027, η συμπρωτεύουσα ζει ήδη στους ρυθμούς μιας άτυπης, πλην σαφέστατης, προεκλογικής εκστρατείας, με τον γαλάζιο μηχανισμό του Βορρά να έχει σημάνει γενικό συναγερμό και τις κομματικές μηχανές να δουλεύουν στο φουλ.

Οι γνωρίζοντες την πολιτική γεωγραφία της περιοχής κατανοούν απόλυτα το «γιατί», αφού η εκλογική δεξαμενή της Μακεδονίας παραμένει ο μεγάλος «πονοκέφαλος» της κυβερνητικής παράταξης. Με τα κόμματα εκ δεξιών της ΝΔ (Ελληνική Λύση, Νίκη και Φωνή Λογικής) να καταγράφουν σταθερά δημοσκοπικά υψηλές πτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και να πιέζουν ασφυκτικά την κυριαρχία της, η άρρητη εντολή από τα κεντρικά είναι μία: βγείτε μπροστά, αναδείξτε το παραγόμενο έργο και κλείστε άμεσα τις διαρροές. Και τα τοπικά γαλάζια στελέχη, όπως φαίνεται, το έχουν πάρει τοις μετρητοίς.

Το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών είναι ενδεικτικό του κλίματος. Από τη μια, είδαμε τον Σταύρο Καλαφάτη να στήνει μια ογκώδη εκδήλωση 1.500 ατόμων με θέμα τον «μετασχηματισμό της πόλης» (δηλαδή τα έργα της ΝΔ). Μια διοργάνωση που στα κομματικά πηγαδάκια χαρακτηρίστηκε, οργανωτικά, ως επιπέδου «Champions League», όπως μου έλεγε μια βόρεια γαλάζια πηγή μου με ικανοποίηση. Από την άλλη, ο Θεόδωρος Καράογλου έκανε τη δική του εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης στο Porto Palace, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα και «κλείνοντας το μάτι» για την κούρσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την ώρα που παραμένει άγνωστο αν θα κατέβει ξανά για βουλευτής ή αν θα προωθήσει τον γιο του. Με τούτα και με τ’ άλλα, το μεγάλο τρέξιμο το ρίχνει ο μηχανισμός της Διοικούσας Επιτροπής, που κάνει συνεχώς κινητοποιήσεις για να γεμίζουν οι αίθουσες.

Χαμόγελα και καχυποψία

Το διακύβευμα πίσω από αυτή την κινητικότητα είναι προφανές: το κυβερνών κόμμα προσπαθεί να χτίσει ανάχωμα, με την επίκληση των μεγάλων έργων να λειτουργεί ως κεντρικό αφήγημα. Την ίδια ώρα όμως, με τα ποσοστά να πιέζουν, οι πολιτευτές κοιτάνε κι ο καθένας τους ξεχωριστά τη μάχη του σταυρού και της πολιτικής επιβίωσης κι έχουν μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε ένα απέραντο, πρόωρο προεκλογικό κέντρο. Οσο για το Μέγαρο Μαξίμου; Εκεί χαμογελούν καθώς βλέπουν να υλοποιείται αυτό που ζητούσαν επίμονα εδώ και μήνες από τους βουλευτές, να βγουν από τα γραφεία τους και να επικοινωνούν το κυβερνητικό έργο. Πίσω από τα χαμόγελα, ωστόσο, υπάρχει και μια γερή δόση καχυποψίας. Διότι, όταν μια άτυπη προεκλογική κούρσα ξεκινάει πρόωρα, ο κίνδυνος των «συντροφικών πυρών» αυξάνεται κατακόρυφα.

Προς βελούδινο διαζύγιο

Σε φάση διάσπασης οδεύει η Νέα Αριστερά, με βασικό σενάριο την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία και την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ φέρεται να εξετάζει και το ενδεχόμενο παραίτησής του και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Μια κίνηση που ενδέχεται να «συμπαρασύρει» και τους Νάσο Ηλιόπουλο και Εφη Αχτσιόγλου.

Η κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος συζήτηση έγινε χθες μεταξύ του Χαρίτση και του γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος φέρεται να εκπροσωπεί την πιο «ριζοσπαστική» τάση, με φόντο τις ευρύτερες εξελίξεις στην Κεντροαριστερά και την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Η οποία τάση, πλέον, εκφράζεται πλειοψηφικά στα όργανα του κόμματος.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το καταστατικό της Νέας Αριστεράς, σε περίπτωση παραίτησης του προέδρου, επικεφαλής μέχρι την εκλογή νέου θα είναι ο Σακελλαρίδης. Το διαζύγιο πάντως, όπως διαβεβαιώνουν όλοι, θα είναι βελούδινο. Οσο για το πολιτικό μέλλον του Χαρίτση, θα έλεγα να μη βιαζόμαστε, αν και τα σενάρια τον θέλουν έτοιμο να συστρατευτεί με τον Τσίπρα.