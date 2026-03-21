Παραλίγο μπέρδεμα, μεγάλο, προχθές. Ενα πρωί άκουγα στον Σκάι, στον Οικονόμου και τον Παυλόπουλο, τον Μάκη Βορίδη να διεκτραγωδεί την περίεργη συμπεριφορά του πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρα – αυτού που έδωσε στη δημοσιότητα το περίφημο e-mail με το οποίο τον ενημέρωνε για το σκάνδαλο πριν καν αυτό ξεσπάσει. Ο Βορίδης, που είχε αρχικά ισχυριστεί ότι δεν έλαβε ποτέ τέτοιο έγγραφο αλλά μετά τον άδειασε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε κάτι ακόμη, που μου δημιούργησε μεγάλες απορίες. Με αναστάτωσε. Διότι ανέφερε ότι αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Γρ. Βάρρας, είχε συντάξει, πριν από την Εξεταστική, «πολυσέλιδο υπόμνημα, 700 σελίδες, το οποίο παρέδωσε στον υφυπουργό κ. Μυλωνάκη προκειμένου να τον ενημερώσει για τα ζητήματα αυτά. Είπε τίποτα (για την ενημέρωση του συνεργάτη του Πρωθυπουργού); Οχι, πάλι τίποτα».

Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι ο Μ. Βορίδης προχώρησε σε μια σημαντική αναφορά, η οποία οδηγεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε καινούργιο «μονοπάτι»: ότι και ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε το σκάνδαλο, αφού τον είχε ενημερώσει ο κ. Βάρρας, αλλά δεν έκανε τίποτε. Υστερα, δούλεψε κάπως εντατικότερα η φαντασία μου, ότι ουσιαστικά ο Βορίδης «έδειχνε», με όσα είπε, τον Πρωθυπουργό, ότι κι εκείνος γνώριζε, διότι – σκέφτηκα εγώ τώρα ο πονηρός – αποκλείεται ο Μυλωνάκης να κράτησε για τον εαυτό του το «μυστικό». Ενημέρωσε τον αρχηγό, γιατί αυτή εξάλλου είναι η δουλειά του…

…και τα αδιάβαστα e-mails

Μια και δυο τηλεφωνώ στον Μυλωνάκη. Του αναφέρω όσα είπε ο Βορίδης για το περί 700 σελίδων υπόμνημα Βάρρα. Τρελαίνεται ο Μυλωνάκης, μου απαντά ότι ποτέ δεν έλαβε τέτοιου όγκου υπόμνημα από τον Βάρρα και πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο ο Βορίδης. Κλείνω με Μυλωνάκη και τηλεφωνώ στον Βορίδη για να του μεταφέρω τη διάψευση Μυλωνάκη και να του ζητήσω να τοποθετηθεί. Επιμένει εκείνος στα περί υπομνήματος. Κλείνουμε το τηλέφωνο, διότι αποφασίζει να λύσει το θέμα εκείνος με τον Μυλωνάκη. Την παρεξήγηση. Μιλάνε. Κατόπιν με καλεί πάλι ο Βορίδης και μου δηλώνει ότι όταν έλεγε στον Σκάι περί υπομνήματος 700 σελίδων του Βάρρα στον Μυλωνάκη, δεν εννοούσε ακριβώς αυτό. Εννοούσε ότι 700 σελίδες υπόμνημα κατέθεσε ο Βάρρας στην Εξεταστική. Οτι στον Μυλωνάκη είχε στείλει, αφού έσκασε το σκάνδαλο, ένα υπόμνημα 43 σελίδων. Κλείσαμε ύστερα από κανένα τέταρτο, αφού μου ανέλυσε και πάλι την υπόθεση, τον περίεργο ρόλο του Βάρρα και την εμμονή του ως προς αυτόν, που του κοστίζει ήδη τη διαρκή εμπλοκή του σε ένα σκάνδαλο για το οποίο δεν ευθύνεται.

Στο τέλος, μου έκανε και παράπονα γιατί είχα γράψει ότι έλεγε ψέματα όταν ισχυριζόταν ότι ο Βάρρας δεν τον ενημέρωσε ποτέ – έπαιρνα, μου είπε, 150 e-mails την ημέρα. Δεν το είδα, βρε αδερφέ, δεν το θυμήθηκα. Δεν είπα ψέματα.

Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ παίρνω πολλά e-mails την ημέρα, αλλά τα βλέπω πριν τα διαγράψω…

Μια μυστήρια παρακολούθηση

Στον κατάλογο των θυμάτων του Predator, στη θέση 37, φιγουράρει το όνομα της Αννας Στρατινάκη. Η επίθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού στο τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε, σημειώνεται από τα επίσημα στοιχεία, έγινε τον Μάρτιο του 2021. Την περίοδο εκείνη η Αννα Στρατινάκη ήταν γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία ελέγχεται για τη διάθεση των κονδυλίων σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης. Το ερώτημα που εκ των πραγμάτων τίθεται είναι για ποιο λόγο να παρακολουθούν τη Στρατινάκη, μία από τους περίπου 100 γενικούς και ειδικούς γραμματείς υπουργείων. Είχαν – και ποιος, αλήθεια; – «ψυλλιαστεί» κάτι σε σχέση με τα όσα κατηγορείται σήμερα από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος η Στρατινάκη; Κι αν είχαν «ψυλλιαστεί» (που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό ακριβώς) γιατί παρέμεινε στη θέση της άλλα τρία, τουλάχιστον, χρόνια;

Εμένα όλο αυτό μου μοιάζει με εντελώς περίεργο πράγμα. Αν «κάποιος» είχε πληροφόρηση ή έστω την «αίσθηση» ότι στο υπουργείο Εργασίας «κάτι γίνεται» με τα κονδύλια για την κατάρτιση και διέταξε την παρακολούθησή της για να πιστοποιηθούν είτε οι «πληροφορίες» είτε το «ένστικτό» του, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν έκανε τίποτε για να διορθωθεί η κατάσταση. Το αποσιώπησε εντελώς…

Το επόμενο βήμα του Ντίλιαν

Στο μεταξύ, πλημμύρισαν πάλι προχθές τα καφενεία πέριξ της γνωστής πλατείας (Κολωνακίου) με «πληροφορίες» ότι ο Ταλ Ντίλιαν, το αφεντικό της Intellexa που διαχειριζόταν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα (μετά τις σαφείς προειδοποιήσεις προς την κυβέρνηση και οιονδήποτε τρίτο είχε νταραβέρια μαζί του, μέσω της δήλωσης στο Mega). Οπως κυκλοφορεί, ο άνθρωπος που σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο και οργανώνεται ενόψει της δίκης στο Εφετείο, έχει «παραγγείλει» αρμοδίως ότι «δεν μπορεί να ζει υπό ομηρεία» και ως εκ τούτου «η δίκη σε δεύτερο βαθμό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό». Οι διακινητές της σχετικής «πληροφόρησης» υποστηρίζουν ακόμη ότι ο Ντίλιαν είναι έτοιμος να συνεισφέρει στην εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων για το τι πραγματικά έχει συμβεί, δίνοντας στη δημοσιότητα μηνύματα και e-mails που θα «διευκολύνουν» το δικαστήριο στις αποφάσεις του.

Προσεχώς νέες αποκαλύψεις

Δεν γνωρίζω ποια είναι η πηγή όλων αυτών. Tα άκουσα, τα μεταφέρω. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι σύντομα ενδέχεται να δούμε να δημοσιεύονται μηνύματα και e-mails που αντήλλασσε ο Ντίλιαν με κρατικούς παράγοντες, με αντικείμενο την προμήθεια, την εκπαίδευση προσωπικού και την επέκταση της σύμβασης για το Predator. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πλέον ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της ολικής καταστροφής και προφανώς θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασωθεί ο ίδιος και να διασώσει και τη σύζυγό του Σάρα Χάμου, η οποία επίσης έχει καταδικαστεί σε 126 χρόνια φυλάκιση…

(Το θέμα είναι ότι αν εκβιάζει, ποιον εκβιάζει και τι δυνατότητες έχει πλέον αυτός τον οποίο εκβιάζει να τον βοηθήσει…)

Η Ελλάδα της πενταετίας 2020-25

Αν σε ρωτήσουν «ποιος είναι ο Ανδρέας Δρυμιώτης», εκτιμώ ότι το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό να απαντήσεις είναι πως πρόκειται για έναν από τους πρωτεργάτες της πληροφορικής στην Ελλάδα και για τον άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταμέτρησης στις εκλογές.

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης, όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ένας σημαντικός παρατηρητής των παθογενειών της ελληνικής πολιτικής ζωής αλλά και της καθημερινότητας. Βλέπει, ακούει, μαθαίνει, εκτιμάει, αποκωδικοποιεί, κρίνει, αναλύει και προτείνει. Οσον αφορά εμένα, που με τιμάει με φιλία πολλών ετών, η αυθόρμητη απάντηση που θα έδινα στο ρητορικό ερώτημα της αρχής θα ήταν «παραγωγός ιδεών και προτάσεων».

Επί παντός του επιστητού, δε. Ο Δρυμιώτης ξεκίνησε να αρθρογραφεί, περισσότερο από χόμπι, στον «Ελεύθερο Τύπο». Αλλά εδώ και 13 χρόνια αρθρογραφεί στην «Καθημερινή της Κυριακής». Πριν από λίγο καιρό, μια ανθολογία κειμένων του, που γράφτηκαν την πενταετία 2020-25, κυκλοφόρησε σε βιβλίο, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πολυμαθέστατος, ευφυής, αφοπλιστικά οξύς, έως και συγκρουσιακός, με λόγο εύληπτο και κατανοητό, περιγράφει «σκηνές» της χώρας που μας έχουν προβληματίσει, θυμώσει, εξοργίσει, απογοητεύσει. Βιβλίο περισσότερο αρχειακού χαρακτήρα, καθώς κάθε κείμενο που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό φωτίζει συγκεκριμένες «στιγμές» στον χώρο και τον χρόνο.