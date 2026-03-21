Στις 27-29 Μαρτίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, το πιο κρίσιμο μετά την απώλεια της θέσης του ως πυλώνα του δικομματικού διπολισμού της Μεταπολίτευσης, στις εκλογές του 2012. Η μεγάλη συμμετοχή στη διαδικασία εκλογής των συνέδρων είναι ελπιδοφόρο νέο, αλλά και τεράστια πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ. Από τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο Συνέδριο πρέπει να περάσει ένα καθαρό μήνυμα ώστε να αποκατασταθεί η κλονισμένη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Σε μια περίοδο γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανατροπών και αβεβαιοτήτων, η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας μετά από μία επταετία διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Επταετία πλούσια σε θεσμικές εκτροπές και οικονομικές πολιτικές υπέρ των ολίγων και ισχυρών. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πείσει μετά το Συνέδριο ότι είναι έτοιμο να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για αυτή την αλλαγή.

Στους ταραγμένους καιρούς μας δεν αρκεί να επικαλούμαστε τη συνεισφορά μας στις μεγάλες αλλαγές που διασφάλισαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για να συγκινήσουμε τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Από την πορεία ιστορικών σοσιαλιστικών/σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι οι επιτυχίες του παρελθόντος δεν διασφαλίζουν πολιτική προοπτική. Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν την ανάγκη στο Συνέδριο να προχωρήσουμε σε επαναπροσδιορισμό των ιδεολογικών και αξιακών μας αρχών στα δεδομένα της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Να προσδιορίσουμε τις προϋποθέσεις για τις κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες που θέλουμε να συγκροτήσουμε.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής οφείλει να εκφράσει τους σημερινούς μη προνομιούχους, τους επιφυλακτικούς και τους ηττημένους της παγκοσμιοποίησης και του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού και να διασφαλίσει τη συμμαχία τους με τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις. Να απευθυνθεί στους νέους που νιώθουν ότι θα έχουν χειρότερο βιοτικό επίπεδο από τους γονείς τους.

Το ΠΑΣΟΚ ταυτίστηκε με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, που διασφάλισαν οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανοδική κινητικότητα. Μετά από μία δεκαπενταετία κρίσεων που έσπρωξαν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας στο περιθώριο ή και στον «καναπέ» της Κυριακής των εκλογών, οφείλει να αποδείξει ότι θέλει και μπορεί να διασφαλίσει την ανοδική κινητικότητα.

Να παρουσιάσουμε την προγραμματική μας πρόταση για το πώς θα πετύχουμε, με συγκεκριμένα βήματα, την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου και την οικοδόμηση μιας οικονομίας της αξιοπρέπειας. Να οριοθετήσουμε τη θέση μας για τις επιλογές της χώρας σε μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα, χωρίς κανόνες.

Να προσδιορίσουμε ποιες προοδευτικές φορολογικές προτάσεις θα καταθέσουμε, για να είναι ρεαλιστικές οι θέσεις μας για αναστήλωση του κοινωνικού κράτους και διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Το ΠΑΣΟΚ στην ιστορική του διαδρομή κατάφερε να μετεξελιχθεί στον έναν από τους δύο ισχυρούς πυλώνες του δικομματικού διπολισμού της Μεταπολίτευσης μέσα από τη διεύρυνσή του με αξιακά κριτήρια στον χώρο της Αριστεράς αλλά και του προοδευτικού Κέντρου. Να υποδεχτούμε τη συστράτευση όλων αυτών που αγωνιούν από την υποβάθμιση της λειτουργίας της Δημοκρατίας και την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Οι επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι οι πιο κρίσιμες της μεταμνημονιακής περιόδου. Η απόφαση των ψηφοφόρων να προκρίνουν το ΠΑΣΟΚ θα καθορίσει αν θα ανατραπεί η αρχιτεκτονική της ελλειμματικής δημοκρατίας που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές του 2019 ή θα συνεχιστεί η πορεία προς τη δυστοπία με κυβέρνηση της ΝΔ. Στο Συνέδριο, δίδεται η εκκίνηση!

Ο Φίλιππος Σαχινίδης είναι πρώην υπουργός