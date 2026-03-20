Πώς το είχε πει ο Αταμάν μόλις πριν από λίγες ημέρες για τον Χολμς; Δεν είχε αναφέρει πως κοιμόταν ο αμερικανός σέντερ στο παρκέ; Ε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να το υποστηρίξει και ο Νίκολιτς βλέποντας χθες το βράδυ τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο ματς απέναντι στην αδύναμη Τσέλιε.

Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, ορισμένοι μπορεί και να απόρησαν με την αγωνιστική συμπεριφορά των γηπεδούχων. Η Τσέλιε ουδέποτε έγινε μεγαθήριο, η ΑΕΚ της επέτρεψε να σηκώσει ανάστημα και εν τέλει να πάνε οι φιλοξενούμενοι στα αποδυτήρια με το 2-0. Το υπέρ της ΑΕΚ 4-0 στη Σλοβενία λειτούργησε σαν υπνωτικό. Για όλους. Ισως και για τον Νίκολιτς, μολονότι τις παραμονές έλεγε τόσα και τόσα για την ανάγκη να μην υπάρξει εφησυχασμός. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Και όταν το κοινό μετά το αρχικό 45λεπτο γκρίνιαζε και ορισμένοι αποδοκίμαζαν, μπήκε σε πολλών την άκρη του μυαλού πως όλα γίνονται.

Οχι, ακόμη κι αν έφευγε από το χορτάρι το σύνολο με τα κιτρινόμαυρα, η Τσέλιε ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διεκδικήσει την πρόκριση. Απλά πότισε με τη νίκη της φαρμάκι όσους επέλεξαν να φάνε μπόλικο κρύο για να βρεθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν το άξιζαν αυτό. Η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο σκορ και δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό στην επανάληψη ώστε να αλλάξει τα δεδομένα. Κάποιες φορές κυκλοφόρησε η μπάλα, όχι όμως με το γνώριμο στυλ, αλλά με τρόπο ράθυμο και δίχως κάποιος ποδοσφαιριστής να ξεχωρίσει. Ο δε Γιόβιτς, τη μια καλή πάσα που δέχθηκε δεν την αξιοποίησε καθόσον έκανε κακό κοντρόλ.

Το 2-2 στον Βόλο και το αποτέλεσμα-καρμπόν στο Περιστέρι, έφερε τη χθεσινή απόδοση. Το 0-2 σε ευρωπαϊκό ματς μοιάζει με ηχηρή καμπάνα για όλους στην ΑΕΚ. Οχι επειδή στα προημιτελικά οι απαιτήσεις θα είναι αυξημένες κατά πολύ και κάθε ολιγωρία απαγορεύεται.

Κυρίως διότι ο μεγάλος στόχος Νίκολιτς και ποδοσφαιριστών είναι ο τίτλος του πρωταθλητή. Αν αντιμετωπίζεται κάθε ραντεβού στα play offs με την ίδια επιπολαιότητα, πώς θα δούμε κάτι θετικό; Βέβαια, στα ντέρμπι η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη. Δεκτό. Οι πάντες δείχνουν σε εγρήγορση. Γιατί αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, τότε όντως θα παρουσιαστεί η ανάγκη κάποιος να φέρει ξυπνητήρι και να σταματήσει το κανάκεμα σε ποδοσφαιριστές που φέρονται λες και έκαναν τη μισή δουλειά και η υπόλοιπη θα προκύψει με κεκτημένη ταχύτητα.