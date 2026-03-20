Μετά τον αυτόματο «κόφτη» στα μικρόφωνα και τη συζήτηση για τη ζωντανή μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών, ο Νικήτας Κακλαμάνης θα λανσάρει και νέο μέτρο υπέρ της… κοινοβουλευτικής ειρήνης. Θα συμπεριλάβει την απαγόρευση των βιντεοσκοπήσεων στην αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα. Η απαγόρευση δεν θα αφορά μόνο την Ολομέλεια και τις επιτροπές, τόνισε, αλλά και τους διαδρόμους του κτιρίου. Δεν διευκρινίστηκε ρητώς το ζήτημα των φωτογραφιών, αλλά για τα βίντεο ήταν μάλλον απόλυτος. Αυτά, βλέπετε, αξιοποιούνται και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Κακλαμάνης, βέβαια, έκανε λόγο για εκσυγχρονισμό. «Οταν φτιάχτηκε ο Κανονισμός πριν από 40 χρόνια, δεν υπήρχαν καν κινητά, δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί η απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης. Ο Ποινικός Κώδικας όμως απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση» είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές για εκείνους που θα παραβλέπουν τον Κανονισμό.

Απορίες και αντιφάσεις

Προαναγγέλλω πως θα υπάρξουν νομικού τύπου διαφωνίες και διευκρινίσεις επί του μέτρου, ενώ και στους δημοσιογράφους της Βουλής δημιούργησε ήδη κάποιες απορίες. Νομική πηγή ήδη μου επεσήμανε ότι η νομοθεσία περιλαμβάνει εξαίρεση από τον κανόνα της συναίνεσης όταν πρόκειται για συλλογή εικόνας και ήχου για δημοσιογραφικούς σκοπούς. Πολιτικά, ωστόσο, δεν έμεινε απαρατήρητο ότι η διαμαρτυρία για τα βίντεο έγινε από βουλευτές και υπουργούς που έχουν κάνει κι αυτοί ακριβώς τα ίδια αλλά και που έχουν δηλώσει ότι είναι «αδιάφορο» ότι είχαν στοχοποιηθεί με παράνομες υποκλοπές (π.χ. Αδωνις Γεωργιάδης).

Εκνευρισμός με Αυγενάκη

Θέμα Λευτέρη Αυγενάκη έχει ανοίξει και πάλι στο Μαξίμου και στη ΝΔ, καθώς ο πρώην υπουργός βρίσκεται για πολλοστή φορά στο επίκεντρο αλλεπάλληλων εστιών έντασης. Από τη μία πλευρά, στο κυβερνητικό επιτελείο «τα έχουν πάρει στο κρανίο» με τον βουλευτή Ηρακλείου, ο οποίος, με πρόσφατη κοινοβουλευτική του ερώτηση, άσκησε αιχμηρή κριτική περί καθυστερήσεων και προβλημάτων σχεδιασμού στο έργο του Νότιου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ). Η κίνηση αυτή προκάλεσε δυσαρέσκεια στην Ηρώδου Αττικού, καθώς θεωρήθηκε ότι «θόλωσε» την εικόνα και την επικοινωνιακή προβολή ενός κυβερνητικού έργου με το οποίο είχαν ασχοληθεί εκτενώς και συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και το έκανε την ίδια ώρα, μάλιστα, που υπήρχαν εξελίξεις μέσα στις δικαστικές αίθουσες, για τις οποίες η κυβέρνηση τον έχει καλύψει πλήρως. Διότι, όπως θα διαβάσατε και στο αναλυτικο ρεπορτάζ μας από χθες, στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος προχώρησε σε πολύ σοβαρούς ισχυρισμούς, καταθέτοντας ενόρκως πως παραιτήθηκε επειδή δεχόταν «ασφυκτικές πιέσεις» από τον τότε υπουργό Αυγενάκη. Εκανε λόγο, μάλιστα, για προσβλητικές επιθέσεις διά του Τύπου, πιέσεις για την αποδέσμευση συγκεκριμένων «παγωμένων» ΑΦΜ προκειμένου να γίνουν πληρωμές, αλλά και για μια σφοδρή λεκτική αντιδικία με υβριστικές εκφράσεις. Αυτά, βέβαια, τα είχε καταθέσει και στην Εξεταστική και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κι η κυβέρνηση κάλυψε πλήρως τον υπουργό…

Οι κουμπαριές

Υπήρξε, ωστόσο, μια έμμεση σύνδεση του Αυγενάκη και με άλλη υπόθεση, για την οποία το βάρος της υπεράσπισης κλήθηκε να σηκώσει ο Παύλος Μαρινάκης. Αναφέρομαι στις αποκαλύψεις για την κουμπαριά του πρώην υπουργού με κυρία που συνελήφθη ως φερόμενη να ανήκει στον πυρήνα κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη. Ο Μαρινάκης έδωσε στους συντάκτες γραπτή ενημέρωση που έστειλε στο Μαξίμου ο ίδιος ο Αυγενάκης, αποδεικνύοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι του ζητήθηκαν εξηγήσεις…Αλλά, παράλληλα, υπογράμμισε με μεγάλη έμφαση ότι κουμπαριά υπάρχει αλλά δεν προκύπτει εξ αυτής ευθύνη. Το ίδιο άτομο μάλιστα εμφανίζεται και στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις απάτες στην Κρήτη, με τον Μαρινάκη να τονίζει ότι κακώς συσχετίζονται οι υποθέσεις. Πάντως, όταν ο εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το πολιτικό μέλλον του Αυγενάκη, αρκέστηκε στο να τονίσει ότι σε καμία υπόθεση «δεν υπήρξαν ποινικά στοιχεία εναντίον του». Για το πολιτικό μέλλον ευθεία απάντηση δεν δόθηκε.

Ετοιμάζεται για την έδρα

Σας έγραφα ότι η εμφάνιση του Μαργαρίτη Σχοινά στο πλευρό του Μητσοτάκη, κατά την επετειακή εκδήλωση του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες, αναζωπύρωσε τα σενάρια που τον θέλουν να πολιτεύεται με τη ΝΔ. Επί τη ευκαιρία, λοιπόν, ο Σχοινάς επανεμφανίστηκε και στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, με αποκλειστική συνέντευξη στο Euronews με την οποία έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Αγκυρα να επιλέξει ξεκάθαρα αν συντάσσεται με την Ευρώπη ή με τη Χαμάς, αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική «αμηχανία» του Ερντογάν απέναντι στη στενή συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ και την ευρωπαϊκή θωράκιση της Κύπρου. Αυτά ερμηνεύονται ως «χτίσιμο» πολιτικού κεφαλαίου για τη μεταπήδησή του στην εθνική πολιτική σκηνή.