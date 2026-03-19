Μια πολιτική κοινοβουλευτική δύναμη και δη ιστορική δεν αρκεί να λέει σε όλους τους τόνους πως είναι θεσμική· πρέπει και να το αποδεικνύει. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.

Παράλληλα, έχει μπροστά του ένα συνέδριο αρκετά κρίσιμο και ως προς την ταυτότητά του και ως προς τον προσανατολισμό του. Τα δύο μαζί αποτελούν έναν συγκερασμό στοιχημάτων για τον εν λόγω χώρο, αφού εδώ δοκιμάζονται η σοβαρότητα και η στρατηγική συμβολή του στη Δημοκρατία. Ως προς το πρώτο σκέλος, ο έλεγχος του νομοθετικού έργου, οι προτάσεις αλλά και οι συναινέσεις όπου είναι δυνατόν συγκροτούν τα υλικά μας αξιόμαχης και αξιόπιστης παράταξης.

Ως προς το δεύτερο, κρίνεται η ίδια η πορεία του κόμματος. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για ένα συνέδριο με χαρακτηριστικά πανηγυριού ή άσκοπης ενδοσύρραξης που θα προσομοιάζει σε εποχές φοιτητικού συνδικαλισμού. Μέσα από την κορυφαία συλλογική διαδικασία περνάει ένα μέρος της αξιοπιστίας του κομματικού φαινομένου και του πολιτικού συστήματος. Και ένα συνέδριο γόνιμο αλλά και με σαφείς αποφάσεις που θα ενοποιούν τον χώρο και θα δίνουν σοβαρή προοπτική στους πολίτες είναι το μείζον επίδικο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πάει με αξιώσεις στις εθνικές κάλπες ένα ΠΑΣΟΚ βαρονιών, αλληλοσπαραγμών και βερμπαλιστικών στοχεύσεων.

Η χώρα έχει ανάγκη εναλλακτικό πόλο που θα συμβάλει και στον κοινοβουλευτισμό και στην πολιτική ως εφαρμόσιμη λειτουργία. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει μια μεγάλη ευκαιρία για θεσμική επανανοηματοδότηση του χώρου. Οχι για σπιράλ εσωστρέφειας.