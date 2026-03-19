Ο Παναθηναϊκός έχει απόψε στη Σεβίλλη μια σκληρή αποστολή, αλλά ποιος είπε ότι η διάκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι εύκολη; Ο ΠΑΟ πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόκρισης που ξεκίνησε επιτυχημένα μια εβδομάδα πριν κερδίζοντας στο ΟΑΚΑ την Μπέτς με 1-0. Η ισπανική ομάδα δεν είναι στα καλύτερά της. Εχει να κερδίσει σε οποιαδήποτε διοργάνωση από τις 8 Φεβρουαρίου, όταν και κέρδισε για το πρωτάθλημα Ισπανίας την Ατλέτικο στη Μαδρίτη με 1-0. Η νίκη αυτή είχε θεωρηθεί μια τρομακτική έκπληξη, με δεδομένο ότι τρεις μέρες πριν η ομάδα του Σιμεόνε είχε κερδίσει στη Σεβίλλη την Μπέτις για το Κύπελλο με 5-0! Η Μπέτις πρέπει να κερδίσει απόψε με 2-0 για να προκριθεί. Την τελευταία φορά που κέρδισε ματς με δύο γκολ διαφορά ήταν στις 17 Ιανουαρίου όταν επικράτησε με 2-0 της Βιγιαρεάλ. Αλλά το τι κάνει και τι δεν κάνει η Μπέτις έχει μικρή σημασία: σημασία έχει τι θα κάνει ο ΠΑΟ.

Λόγοι

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για δυο σημαντικούς λόγους. Γιατί προσέγγισε το ματς με τεράστια προσοχή φροντίζοντας να περιορίσει πολύ την επίθεση της Μπέτις και γιατί έπαιξε πολύ ψυχωμένα. Ο Μπενίτεθ που έχει παράδοση προσωπικών επιτυχιών απέναντι στην Μπέτις (την έχει κερδίσει με όλες τις ισπανικές ομάδες και όχι μόνο με τη Ρεάλ Μαδρίτης) βάσισε το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟ σε μια απλή ιδέα: στο πως ο ΠΑΟ δεν θα επιτρέψει στην Μπέτις να βρει χώρους για να τρέξει, μολονότι θα της άφηνε την μπάλα – η Μπέτις είχε 60% κατοχή μπάλας αλλά δημιούργησε ελάχιστους πραγματικούς κινδύνους. Ο Μπενίτεθ στο πρώτο παιχνίδι, παρά τις απουσίες που υπήρχαν στον Παναθηναϊκό, διατήρησε το σχήμα της ομάδας που χρησιμοποιεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε δει στο ΟΑΚΑ το γνωστό πλέον 3-4-3 (που ήταν πιο πολύ 3-6-1, καθώς στην επίθεση υπήρχε μόνο ο Τεττέη που ενοχλούσε την άμυνα της Μπέτις όσο μπορούσε) και στους τρεις στόπερ ο Ισπανός είχε χρησιμοποιήσει τον Καλάμπρια δίπλα στον Ινγκασον και στον νεαρό Κάτρη. Το βασικό ωστόσο μια εβδομάδα πριν ήταν ο ψυχωμένος τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟ έπαιξε άμυνα: αυτό του επέτρεψε να πάρει τη νίκη. Το 3-6-1, ήταν ένα αμυντικό σχήμα αλλά αν λειτούργησε ήταν γιατί οι παίκτες τα έδωσαν όλα. Ο ΠΑΟ είχε αντέξει κι όταν βρέθηκε να παίζει με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ζαρουρί. Ο Μπενίτεθ έβαλε τον Καλάμπρια στα δεξιά, έκανε το 3-6-1 κάτι σαν 4-4-1 και ο ΠΑΟ εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι που κέρδισε ο Σφιντέρσκι και σκόραρε στο τέλος.

Επιλογές

Απόψε υπάρχουν σημαντικές επιστροφές. Που σημαίνει ότι οι επιλογές του Ισπανού είναι ευκολότερες. Βέβαια η δυσκολία του ματς είναι διαφορετική: οι ισπανικές ομάδες είναι καλύτερες στην έδρα τους και δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟ, παρά τις πολλές ευρωπαϊκές συμμετοχές του, δεν έχει νίκη στην Ισπανία: οι ελληνικές νίκες εκεί είναι σπανιότατες. Αλλά δεν χρειάζεται ο ΠΑΟ να κερδίσει: και με μια ισοπαλία μια χαρά παίρνει την πρόκριση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ήδη φέτος έχει πάρει και δυο προκρίσεις στη διαδικασία των πέναλτι: τα κατάφερε με τη Σαχτάρ το καλοκαίρι και με τη Βικτόρια Πλζεν στον προηγούμενο γύρο. Προφανώς δεν έχει την πρόκριση στο τσεπάκι και για αυτή θα πρέπει να παλέψει. Αλλά είναι καλό ότι θα βρει μια ομάδα υπερβολικά αγχωμένη: η Μπέτις δεν έχει τίποτα άλλο να κυνηγήσει στη σεζόν της κι απόψε φλερτάρει με την αποτυχία όσο ποτέ.

Τσέλιε

Απόψε παίζει και η ΑΕΚ τη ρεβάνς με την Τσέλιε. Εχει κερδίσει με 4-0 στη Σλοβενία και θα πρέπει να κυνηγήσει μια δεύτερη νίκη. Θα κάνει καλό στη βαθμολογία της, θα φέρει κάποια σοβαρά χρήματα στο ταμείο, θα βοηθήσει την προσπάθεια της Ελλάδας να τερματίσει στη δέκατη θέση προσπερνώντας τους Τσέχους: η δέκατη θέση θυμίζω πως δίνει μια ομάδα παραπάνω στην Ευρώπη και μια θέση στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ στον πρωταθλητή που δεν θα χρειαστεί να δώσει προκριματικά. Το παιχνίδι είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο φαίνεται. Να σημειώσω και κάτι άλλο με το οποίο γελάω από τη βραδιά που η ΑΕΚ διέσυρε τους άτυχους Σλοβένους. Θυμάμαι πως όταν έγινε η κλήρωση ήταν αρκετοί οι πονηρούληδες στην Ελλάδα που επεσήμαναν ότι η Τσέλιε είναι ομάδα του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν και πως θα έχει τεράστια βοήθεια από τη διαιτησία για να συνεχίσει στο Conference League. Ομολογώ ότι πέσανε μέσα: μόνο πρόβλημα ότι μετά τη φυγή του προπονητή της Αλμπερτ Ριέρα και τριών βασικών που δεν αντικαταστάθηκαν τον Ιανουάριο, η Τσέλιε δεν είχε ομάδα…

Μαρόκο

Στο μεταξύ έχει προκαλέσει παγκόσμια συζήτηση η απόφαση της ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας αφρικανικών κρατών να απομείνει με δυο μήνες καθυστέρηση τον τίτλο του πρωταθλητή Αφρικής στο Μαρόκο κάνοντας δεκτή την ένσταση που έκαναν οι παράγοντες της ομάδας τους μετά την ήττα από τη Σενεγάλη στον μοναδικό εκείνο τελικό που οι Σενεγαλέζοι πρώτα αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι για ένα πέναλτι που δόθηκε εναντίον τους και μετά επέστρεψαν και κέρδισαν το τρόπαιο. Η CONCAF έκρινε πως η Σενεγάλη έμεινε εκτός αγωνιστικού χώρου για περισσότερο χρόνο από τον επιτρεπτό και πως για αυτό πρέπει να τιμωρηθεί, δηλαδή να χάσει το ματς. Στο Μαρόκο βγήκε στον δρόμο κόσμος και πανηγύρισε τη δικαστική απόφαση. Φυσικά όλα θα κριθούν στο CAS.

Ντρογκμπά

H ομοσπονδία της Σενεγάλης δήλωσε περήφανα πως δεν επιστρέφει το τρόπαιο. Αν όλα αυτά σας φαίνονται απίστευτα να θυμόσαστε πάντα την παλιά εκείνη δήλωση που είχε κάνει ο Ντρογκμπά για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Τον Ιανουάριο του 2010 οι άνθρωποι της αποστολής του Τόνγκο δέχτηκαν επίθεση με πυροβολισμούς από αυτονομιστές αντάρτες: τη διοργάνωση φιλοξενούσε η Ανγκόλα. Ευρωπαϊκές εφημερίδες ζήτησαν τη διακοπή της διοργάνωσης. Το Τόνγκο είχε εγκαταλείψει το τουρνουά και η Γκάνα ήθελε κι αυτή να φύγει. Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά είχε πει στην «Εκίπ» ότι αμφιβάλλει αν κάποιος στην Ευρώπη ξέρει τι ακριβώς γίνεται στην Αφρική και είχε παρακαλέσει τους ευρωπαίους δημοσιογράφους να μη βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα. «Καλώς ή κακώς κάποιες πραγματικότητες για να μπορείς να τις κρίνεις πρέπει και να τις έχεις ζήσει» είχε πει ο Ντρογκμπά. Η δήλωση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.