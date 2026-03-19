Η χθεσινή στήλη αφορούσε το αδιέξοδο της «γραμμής Γεωργιάδη» για τις υποκλοπές. Της άποψης, δηλαδή, ότι το να σε παρακολουθεί το Predator είναι ένα «αδιάφορο θέμα» και ένας αναμενόμενος επαγγελματικός κίνδυνος.

Επειτα απ’ όσα μεσολάβησαν, όμως, οφείλω να απολογηθώ. Εκανα λάθος ανάγνωση.

Εξηγούμαι. Χθες στη Βουλή ο Αδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκοπούσε, ενώ καθόταν στα υπουργικά και έτρωγε κρακεράκια. Ο υπουργός εξερράγη. Απαίτησε να κληθεί ο Πρόεδρος της Βουλής, να διακοπεί η συνεδρίαση και να σβηστεί το βίντεο. «Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται», φώναζε. Δεν προσδιορίστηκε, δυστυχώς, αν η βιντεοσκόπηση έγινε με συσκευή της Apple, για την οποία ο Γεωργιάδης δήλωσε προχθές ότι «έχει συμβόλαιο με την αμερικανική κυβέρνηση να δίνει ό,τι έχει το τηλέφωνό σου». Διότι, στην περίπτωση αυτή, πρέπει – κατά τον υπουργό πάντα – να υποθέσουμε ότι υπάλληλοι της NSA τον έχουν φακελώσει να απολαμβάνει το δεκατιανό του.

Ομολογώ ότι διανοητικά με δυσκολεύει η υπόθεση ότι το περιστατικό (εφόσον συνέβη έτσι) συνιστά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του υπουργού. Το ζήτημα θα έπρεπε να είναι αδιάφορο, όσο αδιάφορο είναι στον ίδιο, ότι τον παρακολουθούσαν με ένα λογισμικό που αποκτά πρόσβαση στην ιδιωτική ζωή, τις τραπεζικές συναλλαγές, κάθε επαγγελματική συνάντηση, οτιδήποτε, αρκεί η συσκευή να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον στόχο του.

Οφείλω να δεχτώ, βέβαια, ότι, ενώ στον υπουργό τα παραπάνω είναι αδιάφορα, χθες ένιωσε ότι παραβιάζεται βάναυσα η ιδιωτικότητά του σε μια αίθουσα που καταγράφονται τα πάντα. Εξάλλου, η σχέση του υπουργού με τις κάμερες και τις ηχογραφήσεις ήταν πάντοτε πολύ προσωπική. Ο ίδιος στο παρελθόν έχει τραβήξει ανενόχλητος βίντεο και φωτογραφίες τον Πολάκη στη Βουλή. Ο ίδιος εξηγούσε σε τηλεοπτικό πάνελ πως ο Βαρουφάκης διέπραξε «κακούργημα», αν ηχογραφούσε τους ομολόγους του στο Eurogroup χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η πραγματική «γραμμή Γεωργιάδη», λοιπόν, είναι η εξής. Αμα ηχογραφεί ο Βαρουφάκης, είναι κακούργημα. Αμα μας καταγράφει η Κωνσταντοπούλου να κολατσίζουμε δημοσίως, είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αμα βιντεοσκοπεί ο Γεωργιάδης τον Πολάκη, είναι μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά. Οταν το Predator αφαιρεί κάθε εγγύηση εθνικής ασφάλειας, είναι αδιάφορο. Κι όταν μια δημοσιογραφική στήλη σχολιάζει μια τέτοια κωμωδία στα σοβαρά, τότε λανθάνει, και πρέπει να το αναγνωρίζει.