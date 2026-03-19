Με τα μελανότερα χρώματα περιέγραψε όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος Ευάγγελος Σημανδράκος, ο οποίος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας μίλησε για ασφυκτικές πιέσεις που δεχόταν από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, περιέγραψε πώς οδηγήθηκε στην έξοδο από τη θέση αυτή, αλλά και τις δύο φορές που πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου ενημερώνοντας το πρωθυπουργικό γραφείο για τις γκρίζες ζώνες στη λειτουργία του Οργανισμού.

Και δεν έμεινε μόνο εκεί… Μιλώντας με αριθμούς, είπε πως «πολλά χρήματα πήγαιναν στην Κρήτη. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί τα ζώα να πάνε όλα στην Κρήτη… Το 2018-2019 τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ήταν περισσότερα από τις μύγες. Οταν στη Θεσσαλία δήλωναν 1,5 εκατομμύριο, στην Κρήτη δήλωναν 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα». «Πού είναι οι στάβλοι, οι εγκαταστάσεις;», ήταν το εύλογο ερώτημα που έθεσε ο μάρτυρας επισημαίνοντας με βάση την εμπειρία του, μέχρι την παραίτησή του, ότι «σίγουρα ήξεραν όλοι οι υπουργοί για τα αιγοπρόβατα, γιατί πριν από τις επισκέψεις τους ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία για την περιοχή, οπότε γνώριζαν».

Ο ίδιος μάλιστα, απαντώντας σε ερωτήσεις του εισαγγελέα της έδρας, επεσήμανε ότι υπήρχε επί της ουσίας απροθυμία ελέγχου από υπαλλήλους, οι οποίοι επικαλούνταν προσωπικά, οικογενειακά και ζητήματα υγείας, σημειώνοντας με έμφαση ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι με βάση τις εγκυκλίους δεν ήταν αιφνιδιαστικοί, αλλά γίνονταν κατόπιν ενημέρωσης με… ραντεβού με τους κτηνοτρόφους.

Ο Ευ. Σημανδράκος, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΣΕΠ, κατέθεσε πως το «εκρηκτικό» κλίμα ξεκίνησε αφότου ανέλαβε υπουργός ο Λ. Αυγενάκης, μετά τις εκλογές του 2023. «Οι εντάσεις άρχισαν χωρίς ιδιαίτερο λόγο, αλλά η μεγάλη ένταση ξεκίνησε ύστερα από έγγραφο που του είχα στείλει και τον ενημέρωνα για το εθνικό απόθεμα», κατέθεσε ο μάρτυρας, τονίζοντας πως στόχος των πιέσεων του τότε υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη ήταν η πληρωμή όλων των ΑΦΜ που είχαν κάνει δήλωση, ακόμη και των δεσμευμένων. Θα έπρεπε να πάρουν προκαταβολή τον Οκτώβριο του 2023, ανέφερε.

Την αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνση του Ευ. Σημανδράκου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδότησε η απόφασή του να εξαιρεθούν οι ΑΦΜ που αφορούσαν δηλώσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

«Την Πέμπτη 27/10/23 έγινε η πληρωμή, την Παρασκευή δέχομαι τηλεφώνημα από τον υφυπουργό και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου για συγχαρητήρια για την πληρωμή. Τη Δευτέρα, 11 με παίρνει τηλέφωνο ο γενικός γραμματέας, λέγοντάς μου ότι ο υπουργός είναι πολύ δυσαρεστημένος με την πληρωμή και ότι “θέλουμε την παραίτησή σου και όλου του ΔΣ”. Δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω».

Επιστολή στον Πρωθυπουργό

Ο μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε ότι για όσα συνέβαιναν είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει. Οπως είπε, ακολούθησαν δύο συναντήσεις με τον Γιάννη Μπρατάκο, υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, στη δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Γ. Μπρατάκο τού ζητήθηκε η παραίτησή του.

Αντίθετα, ο Ευ. Σημανδράκος, αναφερόμενος στον προκάτοχο του Λευτέρη Αυγενάκη, Γιώργο Γεωργαντά, είπε ότι είχαν αγαστή συνεργασία και συμφωνία επάνω στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία ήταν στη Διεύθυνση Ελέγχου, χαρακτηρίζοντάς την ως «έναν δίκαιο άνθρωπο χωρίς ανοχή στην παραβατικότητα». «Η συνεργασία μου μαζί της και με τους υπόλοιπους δύο διευθυντές ήταν πολύ καλή, άριστη, και εμπιστευόμουν πλήρως τα όσα εισηγούνταν. Υπήρχε κάλυψη και εμπιστοσύνη και για τους τρεις. Είναι δίκαιη και εφόσον διαπίστωνε παραβατικότητα θα το πήγαινε μέχρι τέλους… Είναι κάθετη σε κάποια ζητήματα νομιμότητας. Θέλει την προάσπιση των επιδοτήσεων», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος θα ολοκληρώσει αύριο την κατάθεσή του.