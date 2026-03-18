Έντονες πιέσεις από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενακη κατήγγειλε ότι δεχόταν στην άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος ο οποίος καταθέτει σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στη δίκη με κατηγορούμενο δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού για υπεξαγωγη εγγράφων.

Ο μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε ότι για όσα συνέβαιναν και βίωνε είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει .Όπως είπε μάλιστα ακολούθησαν δύο συναντήσεις με τον Γιάννη Μπρατάκο ,υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό .

“Παραιτήθηκα γιατί δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις από τον υπουργό Αυγενάκη. Ο τρόπος που τοποθετούνταν στα μέσα, σάιτ, εφημερίδες κτλ. ήταν προσβλητικός για την προσωπικότητα μου και το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια.” είπε ξεκινώντας στην κατάθεση του ο κύριος Σημανδράκος.

Και αφού περίγραψε το καλό κλίμα με τον προκάτοχό του Λευτέρη Αυγενακη, Γιώργο Γεωργαντά συμπλήρωσε πως όταν ανέλαβε ο κ. Αυγενάκης ξεκίνησαν οι εντάσεις. Όπως μάλιστα είπεν μετά τις εκλογές του 2023, εντάσεις χωρίς ιδιαίτερο λόγο. “Η μεγάλη ένταση ξεκίνησε μετά από έγγραφο που του είχα στείλει που τον ενημέρωνα για το εθνικό απόθεμα”

“Πήρα την πρωτοβουλία να ενημερώσω τον υπουργό για το τι συνέβαινε οστο εθνικό απόθεμα και για το δεν πήγαινε καλά. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που ερευνούν ταξί ήταν στην Κρήτη. Δεν προχωρούσαμε σε πληρωμή σε δεσμευμένα ΑΦΜ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος” κατέθεσε ο κύριος Σημανδράκος .

Στη συνέχεια ανέφερε πως “Οταν είχα αναλάβει εγώ υπήρχε επιστολή του κ. Γεωργαντα προς Μελα για δέσμευση 2.000 ΑΦΜ που τα είχε δεσμεύσει. Το Σεπτέμβριο του 2022, ηρθε ένα έγγραφο από οικονομική αστυνομία με 2.800 ΑΦΜ που κι αυτά δεσμεύθηκαν. Κάποιοι από αυτούς την επόμενη χρονιά δεν έκαναν καν δήλωση ΟΣΔΕ κατάλαβαν ότι δεν τους παίρνει να κάνουν αυτήν τη διαδικασία.

Περίπου 6.000 ΑΦΜ συνολικά δεσμευμένα ΑΦΜ αλλά αποδεσμεύονταν αλλά δεσμεύονταν

Ο μάρτυρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συχνές ερωτήσεις και τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του Λευτέρη Αυγενάκη που όπως είπε “έδειχναν έντονο ενδιαφέρον να αποδεσμευθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα παρακαλούμε να πληρωθούν πότε θα πληρωθούν κάντε ότι μπορείτε, όλοι καταλαβαίναμε ότι ασκούνταν πίεση.’

Η επόμενη ρήξη με τον υπουργό ήταν με αφορμή μια διεθνή σύμβαση που …έτρεχε για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ .

“Εμένα δε με ενδιέφερε ποια εταιρεία θα έμπαινε, εμένα με ενδιέφερε να έχουμε τεχνικό σύμβουλο. Η Κοινωνία της Πληροφορίας δε μας έδωσε ούτε ένα ευρώ για τεχνική υποστήριξη”κατέθεσε και πρόσθεσε:

“Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από συνεργάτη υπουργού να κατέβει η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Απάντησα ότι είναι διεθνής σύμβαση δε μπορεί να γίνει με ένα τηλέφωνο και ζήτησα επιστολή να τον πάει στη ΔΣ .Κατάλαβα οτινήμουν σε ανοιχτή ακρόαση παρενέβη ο υπουργός και άρχισε έντονη λογομαχία υπήρξαν κουβέντες υβριστικές. Εγώ τη σύμβαση δε την κατέβασα. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας”.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πολύ συχνή επικοινωνία της διευθύντρια του υπουργού για τις πληρωμές.” Είχαμε πει ότι θα γίνει στις 27/10/23. Η πληρωμή έγινε κανονικά σύμφωνα το χρονοδιάγραμμα, δεν είχαμε πληρώσει τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Και οι δύο .Στέλνεται επιστολή στο γραφείο του κ. Αυγενάκη ότι δεν θα πληρωθούν 9.300 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Την Παρασκευή δέχομαι τηλεφώνημα από τον κύριο Κελετση και τον κύριο Συστατικό συγχαρητήρια για την πληρωμή, βγαίνει δελτίο τύπου του Υπουργείου. Τη Δεύτερα στα 11 με παίρνει τηλέφωνο ο κ Στρατάκος (γενικός γραμματέας) ότι ο υπουργός είναι πολύ δυσαρεστημένος με πληρωμή και θέλουμε την παραίτηση άσου και όλου του ΔΣ. Δε μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω.’

Ακρόαση από τον Πρωθυπουργό

“Δεν ήθελα τόσο εύκολα να φύγω γιατί πίστευα ότι είχα δίκιο ζητάω ακρόαση από γραφείο πρωθυπουργού στέλνω επιστολή στον κ. Μπρατάκο ενημερώνοντας τον για το τι γίνεται

Με δέχεται ο κ. Μπρατάκος όπου τον ενημέρωσα για ποιους λόγους το ποσό ήταν μειωμένο από 1 δις είχε πάει στις 800 εκατομμύρια αλλά και γενικότερα θέματα συνεργασίας με τον κ Αυγενάκη τα θέματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κουβέντα διήρκησε μιάμισης ώρα και μου είπαν αντιλαμβανόμαστε ότι έχεις δίκιο προχωράς μην ακούς τίποταΤου ξανά στέλνω επιστολή στις 8/11 του Μπρατάκου για έλεγχο από Ευρωπαίους.

Μου ξανά ζήτησαν να πάω στο Μαξιμου στις 27 ή 28/12 με καλεί ο κ. Μπρατάκος με καλεί στο γραφείο του εκείνη την ημέρα είχα ΔΣ , μου ζήτησε ο κ. Μπρατάκος να ακυρώσω το ΔΣ και να πάω στο Μαξίμου. Μόλις πήγα στο Μαξίμου μου ζήτησαν παραίτηση μου και αντικατέστησαν όλους τους διευθυντές μεταξύ αυτών και την Παρασκευή Τυχεροπούλου ‘.