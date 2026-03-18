Παραδίδεται σε λίγα 24ωρα σε μία εκ των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, την Πόπη Παπανδρέου, ο φάκελος της Οικονομικής Αστυνομίας που ερεύνησε ύποπτες συνομιλίες περίπου 17 βουλευτών (14 τουλάχιστον βουλευτών της ΝΔ και 2-3 άλλων κομμάτων, με μικρότερη όμως εμπλοκή) με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δοθούν την περίοδο 2021-2025 επιδοτήσεις εκτός των τυπικών διαδικασιών.

Η Εισαγγελέας μάλιστα φέρεται να έχει ζητήσει επίσπευση στην ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας από την ΕΛ.ΑΣ. – ο φάκελος αναμένεται να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου – προκειμένου, εκτός των άλλων, να μην τεθούν θέματα παραγραφής αδικημάτων.

Πρόκειται ουσιαστικά – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – για τον φάκελο ΟΠΕΚΕΠΕ-2 που αναμένεται να δημιουργήσει τριγμούς στην κυβερνητική παράταξη, καθώς βουλευτές ζητούσαν χαριστικές πράξεις, «ρουσφέτια», τα οποία οδηγούσαν πολλές φορές στη διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων, για τους οποίους τώρα αναμένεται να ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους.

Και όλα αυτά, πέρα από τις κεντρικές κυβερνητικές εντολές, μεθοδεύσεις αλλά και προσπάθειες συγκάλυψης που αναδείχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι για χιλιάδες παράνομες επιδοτήσεις, φέρνοντας στο επίκεντρο τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Επανεξέταση 140 CD

Η Πόπη Παπανδρέου φαίνεται λοιπόν να ζήτησε κυρίως από την ΕΛ.ΑΣ. την εκ νέου ακρόαση και αναλυτική επανεξέταση 140 CD με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί για την πρώτη φάση έρευνας του σκανδάλου την περίοδο 2021-2022, έρευνα που δεν είχε γίνει υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είχε… ξεχαστεί!

Από αυτή τη νέα ανάλυση των CD, από συνομιλίες που δεν είχαν «προσεχθεί» όπως ειπώθηκε, καθώς και από στοιχεία για τα «κόλπα» εντός του αμαρτωλού Οργανισμού που αποκαλύφθηκαν στις μεταγενέστερες έρευνες, αναδείχθηκε ο νέος κύκλος ύποπτων βουλευτών.

Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με αναφορές στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετούσαν εκείνη την περίοδο «υπήρξαν παρασκηνιακές ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή της έρευνας», παρότι ήταν γνωστό πως «ακούγονται σημαντικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος». Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δύο από τους αναφερόμενους στο νέο πόρισμα πολιτικούς, που προέρχονται από την κυβερνητική παράταξη, κατείχαν υπουργικές θέσεις που χειρίζονταν θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι άλλοι φέρεται να είχαν αμφιλεγόμενες επαφές με στελέχη ΚΥΔ, ενώ άλλοι ασκούσαν πιέσεις για την επίσπευση εγκρίσεων πληρωμών.

Συνομιλίες και αρχεία

Οπως αναφέρουν υπηρεσιακοί παράγοντες, υπήρξε τώρα «μια ενδελεχής έρευνα» που πραγματοποιήθηκε συνολικά από τρεις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.: την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών που διαθέτει σύστημα συνακροάσεων συνομιλιών και, τέλος, την Οικονομική Αστυνομία.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες όχι μόνο κατέγραψαν και ανέλυσαν τις ύποπτες συνομιλίες των βουλευτών αλλά εξέτασαν από τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες βάσεις δεδομένων εάν «αυτές οι πολιτικές παρεμβάσεις οδήγησαν σε παράνομες πράξεις και συναλλαγές, προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι ευθύνες τους και να στηριχθεί πλήρως το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση της ασυλίας, για άσκηση ποινικών διώξεων κ.λπ.». Πληροφορίες από έγκυρες πηγές καταδεικνύουν ότι στις περιπτώσεις των «εξυπηρετήσεων» που ζητούσαν οι βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης αυτές οδηγούσαν τις περισσότερες φορές στοιχειοθετημένα σε παράνομες ενέργειες και σε ζημιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «οι παρεμβάσεις βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν οδηγούσαν κατ’ αντιστοιχία πάντα σε σαφή αποτελέσματα και σε “παράσυρση” των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε παράνομες ενέργειες που οδήγησαν σε απώλεια κοινοτικών πόρων».

Οι δύο έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για ύποπτες συναλλαγές που προηγήθηκαν

Η πρώτη έρευνα έγινε την περίοδο από τις 26 Ιουλίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 όπου δεν υπήρχε τότε καμιά ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υστερα από καταγγελία που ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε μερικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι εκτός του ότι έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά παράπονα και ενοχλήσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι θέλουν τη βοήθειά μας και κατά συνέπεια τη δική σας, γιατί έχει καταστραφεί η ζωή τους με την απάνθρωπη και ταυτόχρονα παράνομη συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλές θέσεις». Στη σχετική έρευνα υπήρξαν μόνο τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 16 καταγγελλόμενων υπόπτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αναζήτηση παραστατικών, συναλλαγών για τον φόβο των διαρροών. Τότε σημειώνεται ότι κυριαρχούσε το θέμα της πανδημίας και στη συνέχεια των υποκλοπών και οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν απασχολούσαν την κοινή γνωμη. Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών χωρίς δικαστική συνέχεια…

Η δεύτερη έρευνα από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. διενεργήθηκε από τις αρχές φθινοπώρου του 2024 έως το καλοκαίρι του 2025 με εντολή και εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οπότε ήρθαν πλέον στο φως όλα τα μέχρι σήμερα στοιχεία που αποτελούν το λεγόμενο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τη δικογραφία που αποτέλεσε τη βάση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση υπουργών, στην Προανακριτική της Βουλής κ.λπ.