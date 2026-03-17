Με την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου να έχει μόλις ανοίξει, προειδοποιητική καμπάνα χτύπησε η Κομισιόν στις ελληνικές Αρχές, αποκαλύπτοντας εκτεταμένες ατασθαλίες γενικότερα στα προγράμματα κατάρτισης που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία παραπέμπει για περαιτέρω έρευνα στον OLAF, την κοινοτική υπηρεσία κατά της διαφθοράς. Το αυστηρό Υπόμνημα Προκαταρκτικών Ευρημάτων που έφτασε στην Αθήνα συνέταξαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταγράφει σοβαρές υπερκοστολογήσεις και αδιαφανείς διαδικασίες. Ο έλεγχος εντόπισε επτά βασικά ευρήματα που εκθέτουν, όπως αναφέρεται, το εθνικό σύστημα διαχείρισης. Εντοπίστηκαν κατ’ αρχάς φωτογραφικοί όροι στους διαγωνισμούς που απέκλειαν ξένους παρόχους, απαιτώντας εθνικές διαπιστεύσεις και φυσικές υποδομές στην Ελλάδα ακόμα και για αμιγώς διαδικτυακά μαθήματα. Ως συνέπεια, η Κομισιόν προτείνει «ποινή» οριζόντιας περικοπής της χρηματοδότησης ύψους 25%.

«Φουσκωμένοι» προϋπολογισμοί

Εντοπίστηκαν, επίσης, «φουσκωμένοι» προϋπολογισμοί σε ποσοστά 13%-29%, αλλά κι ένα συγκεκριμένο έργο με κόστος 18,5 εκατ. ευρώ για την επανένταξη κρατουμένων, στο οποίο η Κομισιόν κόβει πλήρως τη χρηματοδότησή του καθώς η τήρησή του ήταν, επιεικώς, της πλάκας. Κατόπιν όλων αυτών, η Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο ενός μήνα στις αρμόδιες Αρχές για να απαντήσουν, ειδάλλως οι οικονομικές κυρώσεις θα είναι βαρύτατες και οριστικές.

Η σύμβαση με την Intellexa

Σε έκδηλη αμηχανία βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν στο Mega για τους αποκλειστικά κρατικούς πελάτες στους οποίους παρείχε το Predator. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο χθεσινό μπρίφινγκ ρωτήθηκε, ούτε μία ούτε δύο, αλλά έξι φορές, για το αν υπήρχε συνεργασία της Intellexa με το Δημόσιο και αν είπε αλήθεια ο Ντίλιαν στην επίμαχη δήλωσή του. Ούτε μία φορά δεν είπε «όχι». Δεν έκανε ούτε μία ευθεία διάψευση, δεν είπε ότι η κυβέρνηση δεν είχε υπογράψει καμία σύμβαση με αυτή την εταιρεία, αντιθέτως παρέπεμπε στο (πεπερασμένο) πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως παραδέχθηκε, δεν δημιουργεί και κανένα δεδικασμένο.

Επραξε ορθά, διότι, εκτός από τον Ντίλιαν, στο κυβερνητικό στρατόπεδο σκάνε μηνύματα κι από άλλες πλευρές των τεσσάρων καταδικασμένων επιχειρηματιών που σχετίστηκαν με τις υποκλοπές. Μηνύματα που αφορούν μια συγκεκριμένη σύμβαση 20 και κάτι σελίδων με υπογραφή κρατικής υπηρεσίας. Δεν αναφέρομαι καν στο προσύμφωνο σύμβασης που βρίσκεται ήδη στη δικογραφία, ένα προσχέδιο μνημονίου συνεργασίας που επρόκειτο να υπογράψει η ΕΥΠ με την αντίστοιχη υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας για την κυβερνοασφάλεια, στο οποίο φαίνονται τα ψηφιακά ίχνη διορθώσεων που έκαναν δύο ισραηλινοί εργαζόμενοι της Intellexa. Το έγγραφο αυτό κατατέθηκε, άλλωστε, και θα επισυνάπτεται στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Αναφέρομαι σε άλλη σύμβαση, ολοκληρωμένη, με υπογραφές.

Απόφαση 3.000 σελίδων

Μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης για το Predator και μαζί με τα έγγραφα, το αποδεικτικό υλικό που κατατέθηκε δηλαδή, θα είναι γύρω στις 3.000 σελίδες. Οταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την έχουν στα χέρια τους, τότε θα έχουμε και νέες εξελίξεις. Κάποιοι θέλουν να τη μελετήσουν γιατί σκέφτονται να κινηθούν και οι ίδιοι νομικά. Ενώ όσοι έχουν ήδη κινηθεί, θα προχωρήσουν στα επόμενα βήματα τους. Μπορεί να δούμε, ας πούμε, μηνυτήριες αναφορές με σκοπό να προκληθεί αυτεπάγγελτη εξέταση κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα ως σήμερα. Το προανήγγειλε και ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ χθες (Παραπολιτικά FM), ο οποίος τόνισε ότι, εκτός από αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής, «θα δούμε και ποια άλλα νομικά μέσα υπάρχουν».

Μηνύματα Ιερώνυμου

Την ανησυχία του για ζητήματα που, όπως είπε, αγγίζουν «την ταυτότητα της χώρας» εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, λέγοντας σε μαθητές που συνάντησε στην Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης πως «πονάει η ψυχή του» για αλλαγές που συζητούνται γύρω από το μάθημα των Θρησκευτικών και την καθιέρωση μαθήματος Ηθικής. Κάλεσε δε την κυβέρνηση να επιδείξει μεγάλη προσοχή «πριν ληφθούν αποφάσεις που αφορούν ζητήματα πίστης, παιδείας και εθνικής ταυτότητας». Η γνώμη της Εκκλησίας έχει ήδη εισακουστεί από το υπουργείο Παιδείας. Την καθιέρωση εναλλακτικού μαθήματος Ηθικής (ή συναφούς περιεχομένου) για μαθητές Λυκείου που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά είχε υποδείξει το ΣτΕ και τον Ιανουάριο καταδίκασε το υπουργείο επειδή δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση. Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, όμως, μετά τη διαφωνία των ιεραρχών για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, η κυβέρνηση δεν ήθελε να ανοίξει κι άλλο μέτωπο.