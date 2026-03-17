Μεγάλες πληγές άνοιξε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (πρόεδρος Ασκιανάκης, εισαγγελέας Παυλίδης) για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μεγάλες και απροσδιόριστου μεγέθους, όπως και επιπλοκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διατέθηκαν σε εμένα χθες, δυο τουλάχιστον από τα θύματα της παρακρατικής συμμορίας που χειριζόταν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator έχουν αναθέσει σε νομική εταιρεία τη διερεύνηση της πιθανότητας να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά κατά της τέως εισαγγελέως του Αρειου Πάγου Γ. Αδειλίνη και του αντεισαγγελέα του Αρειου Πάγου Αχιλλέα Ζήση. Αντικείμενο της έρευνας είναι αν ήταν προς την ορθή κατεύθυνση η απόφαση της κυρίας Αδειλίνη να αφαιρέσει από τους εισαγγελείς Πρωτοδικών Αγγ. Τριανταφύλλου και Κων. Σπυρόπουλο τη δικογραφία για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να την αναθέσει στον κ. Ζήση. Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η αφαίρεση της δικογραφίας από τους δυο εισαγγελείς έγινε την παραμονή της άσκησης ποινικών διώξεων από αυτούς, πιθανώς σε περισσότερα των τεσσάρων ατόμων που καταδικάστηκαν πρόσφατα πρόσωπα.

Η νομική ομάδα η οποία ασχολείται με την υπόθεση αναζητά την τεκμηρίωση ότι η ανάθεση της υπόθεσης στον κ. Ζήση από την κυρία Αδειλίνη έβλαψε την έρευνα και δεν βοήθησε στην αποκάλυψη και άλλων πτυχών της υπόθεσης όπως και ατόμων που εμπλέκονται περαιτέρω.

Στο μικροσκόπιο η ανάκριση

Περαιτέρω για τον τέως αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ζήση ερευνάται η επάρκεια της ανάκρισης που διεξήγαγε, υπό το φως των αποκαλύψεων στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Συγκεκριμένα ότι παρέβλεψε εντελώς το θέμα της προπληρωμένης κάρτας μέσω της οποίας στάλθηκαν τα μολυσμένα με το κατασκοπευτικό λογισμικό SMS στα θύματα των παρακολουθήσεων. Και ειδικότερα ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με την εμπλοκή και της ΕΥΠ στην υπόθεση αυτή, αρνούμενος να διερευνήσει τη συσχέτιση του καταλόγου των παρακολουμενων με το Predator με τη λίστα των επισυνδέσεων της ΕΥΠ. Ειδικότερα έχει αποκαλυφθεί ότι υπήρξαν 30 τουλάχιστον «κοινοί» στόχοι, μεταξύ τους και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Ανδρουλάκης. Η αίσθηση που υπήρξε ήταν ότι με το που ολοκληρωνόταν μια παρακολούθηση από την ΕΥΠ, το θύμα «παραλάμβανε» η παρακρατική συμμορία με το Predator.

Κατά τον συνάδελφό μου Βασ. Λαμπρόπουλο στην έρευνα του κ. Ζήση εντοπίζονται εννέα σημαντικά κενά στην έρευνα, τα οποία δεν συνάδουν με την πολυετή εμπειρία του στο δικαστικό σώμα. Είναι τα κενά αυτά που διερευνώνται νομικά προκειμένου να τεκμηριωθεί η μηνυτήρια αναφορά για «παράβαση καθήκοντος».

Προσεχώς μηνύσεις (;)

Στο μεταξύ τον γύρο των πολιτικοδημοσιογραφικών γραφείων κάνει η φημολογία ότι ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς προτίθεται να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά για τα κακουργήματα που τεκμαίρονται μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Η φημολογία αυτή εντάθηκε μετά τη σαφέστατη αναφορά που έκανε στο σκάνδαλο των υποκλοπών από του βήματος της Βουλής, την περασμένη Πέμπτη.

Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια άλλη φήμη, η οποία επίσης διατρέχει τα πολιτικοδημοσιογραφικά γραφεία. Αναφέρει ότι πλην του προέδρου Σαμαρά, ένας τουλάχιστον παρακολουθούμενος από το Predator, ο πολιτευτής Σπύρος Καρανικόλας, φέρεται αποφασισμένος να στραφεί και εκείνος νομικά κατά των μελών του παρακρατικού μηχανισμού και οιουδήποτε τρίτου που εμπλέκεται. Πού βρίσκεται το ενδιαφέρον; Οτι την περίοδο που ο Καρανικόλας είχε αποτελέσει στόχο, ανήκε στο ΠΑΣΟΚ και φερόταν ως στενός συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου. Ταυτόχρονα φερόταν να έχει απευθείας επαφή με το Μέγαρο Μαξίμου, αποτέλεσμα της οποίας ήταν μια συνάντηση τον Φεβρουάριο του 2023 με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο γραφείο του. Κατόπιν της συνάντησης αυτής, ο Καρανικόλας ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος, αλλά έκτοτε δεν έχει… αξιοποιηθεί κάπου, σε κάποια κυβερνητική θέση εννοώ…

Το μήνυμα 175.000 πολιτών

Πάνω από 175.000 πολίτες ψήφισαν την Κυριακή. Τι ψήφισαν; Για συνέδρους στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ διαλύεται…

175.0000 άνθρωποι κάθε ηλικίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Χαριλάου Τρικούπη και στήθηκαν στις ουρές να ψηφίσουν αυτούς που θα τους εκπροσωπήσουν στο συνέδριο του κόμματος μεταξύ 27 και 29 Μαρτίου. Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ διαλύεται…

175.000 άνθρωποι ψήφισαν, βάλε και μερικές χιλιάδες άλλους που πήγαν στα εκλογικά τμήματα και έφυγαν διότι βαρέθηκαν να περιμένουν στην ουρά για να ψηφίσουν. Ναι, αλλά ο Ανδρουλάκης είναι λίγος, ο Μητσοτάκης σκίζει τον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, ο Ανδρουλάκης δεν χαμογελάει, ο Ανδρουλάκης δεν χαιρετάει, ο Ανδρουλάκης δεν… δεν…

175.000 άνθρωποι εμφανίστηκαν στα εκλογικά κέντρα και άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα και δεν γύρισαν την πλάτη τους στο ΠΑΣΟΚ επειδή διαγράφηκε ο Κωνσταντινόπουλος, αντέδρασε ο Γερουλάνος και ο Δούκας κατήγγειλε ως αντιδημοκρατική τη διαγραφή. Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής, διότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί από την εσωστρέφεια που προκαλεί ο αρχηγός του…

175.000 άνθρωποι δεν γύρισαν την πλάτη ούτε στο ΠΑΣΟΚ ούτε στον Ανδρουλάκη. Γύρισαν την πλάτη στον κυβερνητικό μηχανισμό προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που έχει λυσσάξει να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια!

Το παραμύθι της διάλυσης

Παραζαλισμένα από το θέαμα της Κυριακής, τα φουκαριάρικα τα «παπαγαλάκια» το γύρισαν τούμπα το έργο. Το καινούργιο αφήγημα λοιπόν των εντεταλμένων του Μεγάρου Μαξίμου, έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ, είναι ότι ο κόσμος που πήγε να ψηφίσει δεν είχε καμία όρεξη να το κάνει, όχι. Ο,τι είδαμε ήταν λέει αποτέλεσμα της κινητοποίησης των δελφίνων του Ανδρουλάκη – τουτέστιν επειδή κινητοποιήθηκαν ο Δούκας, ο Γερουλάνος και ο (NEW entry) Μανώλης Χριστοδουλάκης, για να έχουν πολλούς συνέδρους στο συνέδριο, ώστε να περάσουν τις θέσεις τους. Γι’ αυτό προσήλθε τόσος κόσμος να ψηφίσει, άρα μη χαίρεστε οι πασόκοι. Ωραίο το παραμύθι, κι ας μην έχει δράκο με φτερά και φωτιές από το στόμα.

Τους καταλαβαίνω. Πονάει πολύ που όλο το προηγούμενο διάστημα και μετά τη διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου μας είχαν ζαλίσει τον έρωτα με τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ και τις τρομερές συνέπειες που θα είχε (όνειρα απατηλά) στην ενότητα του χώρου η διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας! Και ήρθε η Κυριακή, είδαν ό,τι είδε και η υπόλοιπη Ελλάδα, τους έπεσε το σαγόνι, και τώρα δεν μπορούν να το (συμ)μαζέψουν.

Οι φουκαράδες, δεν καταλαβαίνουν πως ό,τι τους σερβίρει το Μέγαρο Μαξίμου για το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοεκπληρούμενες προφητείες και τίποτε περισσότερο…

Περαστικά να ευχηθώ, και πάμε γι’ άλλα (λ.χ. το ψήφισμα του Δούκα για μη συνεργασία με τη ΝουΔου, λες και υπήρχε ποτέ περίπτωση…).

Το… ρεύμα του Οδυσσέα

Πάντως όπως… εγκύρως ενημερωθήκαμε, στις εκλογές «σάρωσε» στενός συνεργάτης του Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος ήρθε πρώτος σε ψήφους – έλαβε λέει 188. Από ολόκληρη την Τρίπολη λοιπόν των 35.000 κατοίκων και των 4.750 ψηφοφόρων που τον εξέλεξαν βουλευτή το ’23, ο… δημοφιλής Κωνσταντινόπουλος κατάφερε να κινητοποιήσει 188 άτομα για να ψηφίσουν τον δικό του. Τρομερό. Απίθανο. Απέδειξε ότι έχει… ρεύμα ο άνθρωπος!

Μάλιστα το σύστημα Μαξίμου ενημέρωσε όλους εκείνους που παραμυθιάστηκαν με τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ ότι ο διαγραμμένος εξέλεξε 8 συνέδρους στο συνέδριο. Τι να τους κάνει, δεν ξέρω…