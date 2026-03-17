Στο μεταξύ τον γύρο των πολιτικοδημοσιογραφικών γραφείων κάνει η φημολογία ότι ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς προτίθεται να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά για τα κακουργήματα που τεκμαίρονται μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Η φημολογία αυτή εντάθηκε μετά τη σαφέστατη αναφορά που έκανε στο σκάνδαλο των υποκλοπών από του βήματος της Βουλής, την περασμένη Πέμπτη.

Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια άλλη φήμη, η οποία επίσης διατρέχει τα πολιτικοδημοσιογραφικά γραφεία. Αναφέρει ότι πλην του προέδρου Σαμαρά, ένας τουλάχιστον παρακολουθούμενος από το Predator, ο πολιτευτής Σπύρος Καρανικόλας, φέρεται αποφασισμένος να στραφεί και εκείνος νομικά κατά των μελών του παρακρατικού μηχανισμού και οιουδήποτε τρίτου που εμπλέκεται. Πού βρίσκεται το ενδιαφέρον; Οτι την περίοδο που ο Καρανικόλας είχε αποτελέσει στόχο, ανήκε στο ΠΑΣΟΚ και φερόταν ως στενός συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου. Ταυτόχρονα φερόταν να έχει απευθείας επαφή με το Μέγαρο Μαξίμου, αποτέλεσμα της οποίας ήταν μια συνάντηση τον Φεβρουάριο του 2023 με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο γραφείο του. Κατόπιν της συνάντησης αυτής, ο Καρανικόλας ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος, αλλά έκτοτε δεν έχει… αξιοποιηθεί κάπου, σε κάποια κυβερνητική θέση εννοώ…

Διαβάστε περισσότερα στην στήλη Στίγμα