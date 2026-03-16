Σταθερή στο Βaa3 κράτησε την αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος Moody’s, ενώ απαράλλακτες έμειναν και οι προοπτικές για την οικονομία. Οπως επισημαίνει η Moody’s στη σχετική της αναφορά, «οι πολύ ισχυρές επιδόσεις αναμένεται να μετριαστούν με την πάροδο του χρόνου, αν και το βάρος του χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται». Το βασικό σενάριο του οίκου εκτιμά ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα επιβραδυνθεί από τα σημερινά υψηλά επίπεδα (2,1%) όταν ολοκληρωθεί η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Επιπλέον, η Moody’s υπολογίζει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 διαμορφώθηκε στο 4,4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος υπολογίζεται στο 148% του ΑΕΠ στα τέλη του 2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου για το επόμενο διάστημα, το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί λίγο πάνω από το 3% το 2026 και το 2027, ενώ το χρέος θα μειωθεί στο 140% μέχρι το τέλος του 2027.

«Παρά την αναμενόμενη μεγάλη μείωση, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα παραμείνει πολύ υψηλά. Τούτου λεχθέντος, η ευνοϊκή δομή και τα μεγάλα αποθεματικά σε μετρητά είναι σημαντικοί παράγοντες που περιορίζουν τον κίνδυνο» σχολιάζει, ενώ προσθέτει ότι χρειάζεται χρόνος για να βελτιωθούν τα κεντρικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, καθώς απαιτείται η ολοκλήρωση δομικών μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Απομείωση του χρέους

Για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο «σκαλοπάτι» της επενδυτικής βαθμίδας, η Moody’s θέλει να δει ταχύτερη από το εκτιμώμενο απομείωση του χρέους ή ισχυρότερη από τις προβλέψεις ανάπτυξη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Επιπλέον, θετική αλλαγή της αξιολόγησης θα μπορούσε να προέλθει από την ταχύτερη εφαρμογή δομικών μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στη Δικαιοσύνη, αν και ο οίκος αναγνωρίζει ότι τα αποτελέσματα τέτοιων πολιτικών δεν θα φανούν άμεσα.

Αντιθέτως, η αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής (υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αποπληρωμές χρέους) θα λειτουργήσει αρνητικά για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, όπως επίσης και το ενδεχόμενο η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων να μην αποδώσει στον εκτιμώμενο βαθμό. Εξάλλου, ο οίκος εκτιμά ότι υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος στη χώρα, αν και είναι εντόνα μετριασμένος από τη μεγάλη μείωση των κόκκινων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Αλλωστε, καθοδικές είναι οι πιέσεις από τη γεωπολιτική κατάσταση, με τη Moody’s να επισημαίνει ότι η μειωμένη στήριξη της Ευρώπης από τις ΗΠΑ μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά.

Οι άλλοι οίκοι

Το επόμενο «ραντεβού» της χώρας με τους οίκους αξιολόγησης είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Παρασκευή 20 Μαρτίου με τον γερμανικό οίκο Scope, ενώ τον «γύρο» των εαρινών αξιολογήσεων θα κλείσουν Fitch και Standard & Poor’s, που θα δημοσιεύσουν τις εκθέσεις τους για την Ελλάδα στις 24 Απριλίου και 8 Μαΐου αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι οίκοι, με εξαίρεση τη Moody’s, τοποθετούν την Ελλάδα στο δεύτερο «σκαλοπάτι» της επενδυτικής βαθμίδας.