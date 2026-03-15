Στην ακραία άνοδο που έχουν γνωρίσει τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, το όνομα της εταιρείας Anthropic και του προϊόντος της Claude δεν είχε ακουστεί ιδιαίτερα. Αυτό άλλαξε άρδην τις τελευταίες μέρες, καθώς η Anthropic και ο επικεφαλής της Ντάριο Αμοντέι έχουν έρθει σε απόλυτη ρήξη με το αμερικανικό Πεντάγωνο. Αιτία ήταν η άρνηση της εταιρείας να έρθει σε συμφωνία αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων της με το Πεντάγωνο εντός προθεσμίας που της έθετε η προεδρία Τραμπ για «κάθε νόμιμη χρήση».

Η Anthropic διαπραγματευόταν τη συμφωνία χρήσης των συστημάτων της από το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ και η άρνησή της στην απαίτηση του Πενταγώνου έγκειται στους φόβους που υπάρχουν για τυχόν χρήση των μοντέλων αναδυόμενης τεχνητής νοημοσύνης της τόσο για την ενεργοποίηση αυτόνομων όπλων αλλά και για τη μαζική επιτήρηση πληθυσμών (πολιτών δηλαδή).

Το Πεντάγωνο απάντησε στην άρνηση της εταιρείας να υπογράψει, θέτοντάς τη στη «μαύρη λίστα» των «επικίνδυνων για την αλυσίδα εφοδιασμού» προμηθευτών, απαγορεύοντας με αυτόν τον τρόπο από τους υπόλοιπους προμηθευτές του Πενταγώνου να συσχετίζονται μαζί της. Ο Τραμπ κατηγόρησε την εταιρεία ότι επιχειρεί να περιορίσει τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.

Η εταιρεία με τη σειρά της προσέφυγε στη Δικαιοσύνη (στο Ομοσπονδιακό της Καλιφόρνιας) αιτούμενη να αρθεί η απόφαση για θέση της στη «μαύρη λίστα» και ισχυριζόμενη ότι αφενός η κυβερνητική κίνηση ήταν αντισυνταγματική, παραβιάζοντας το δικαίωμα της εταιρείας στην ελευθερία του λόγου, αφετέρου ότι ήταν ιδεολογικά προσανατολισμένη. Ας κάνουμε μια παύση σε αυτό το σημείο για να τονίσουμε τα εξής.

Η διαφωνία Anthropic – Πενταγώνου είναι η πρώτη τόσο έντονη διαφωνία μιας εταιρείας τεχνολογίας με την κυβέρνηση Τραμπ. Ολες οι big tech εταιρείες, λίγο-πολύ σύσσωμη η Silicon Valley, έχουν αγαστή συνεργασία με την προεδρία Τραμπ.

Η προεδρία Τραμπ με τη σειρά της, το Πεντάγωνο δηλαδή, χρησιμοποιεί προηγμένα συστήματα αναδυόμενης τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της μάχης, «Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν AI για να δρομολογήσουν τις επιθέσεις από αέρος που διεξάγουν στο Ιράν» αναφέρουν πηγές του NBC News. Επίσης οι υπόλοιποι μεγάλοι παίκτες στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης προμηθεύουν το Πεντάγωνο με τα συστήματά τους ήδη: η OpenAI, η Google, η xAI του Ιλον Μασκ, με την τελευταία να φέρεται να έχει θέσει τους λιγότερους όρους αναφορικά με τη Στις 9 Μαρτίου, σε μια πρωτοφανή κίνηση, 37 υπάλληλοι δυο ανταγωνιστών της Anthropic, της OpenAI και της Google, υπέγραψαν δήλωση προς υποστήριξη της Anthropic.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια στιγμή η OpenAI είχε υπογράψει συμβόλαιο με το Πεντάγωνο για χρήση σε στρατιωτικούς σκοπούς και με διατυπώσεις αντίστοιχες αυτών που διαπραγματευόταν η Anthropic. Το συμβόλαιο αυτό οδήγησε σε παραίτηση έναν υψηλά ιστάμενο του τμήματος ρομποτικής της εταιρείας λόγω ανησυχίας για τη χρήση των συστημάτων στο πολεμικό πεδίο και στο πεδίο της επιτήρησης πολιτών.

Η δικαστική διαμάχη δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει. Σύμφωνα με το Atlantic, η Anthropic θα κάνει χρήση κάθε οδού προς την εξεύρεση μιας λύσης στην κόντρα, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου με την κυβέρνηση. Αν κάτι μένει ήδη από όλο αυτό είναι η συνειδητοποίηση πως η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να αποτελέσει – αν δεν αποτελεί ήδη – πεδίο παγκόσμιου ανταγωνισμού εταιρειών και κρατών με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Η νομική ρύθμιση των ζητημάτων της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ακόμα αμυδρή έως γκρίζα σε πολλά σημεία, ενώ η διεθνής συνεργασία και η θέση ορίων στη χρήση της (ΗΠΑ και Κίνα διαθέτουν τα μεγαλύτερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης) ανέκδοτο.

Στη μοναδική του συνέντευξη μετά το ξέσπασμα της κόντρας με το Πεντάγωνο στο «Ecoonomist», το αφεντικό της Anthropic Ντάριο Αμοντέι περιέγραψε εύγλωττα το πώς είναι δομημένη η κατάσταση μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του αυτή τη στιγμή: «Δεν θέλουμε να κάνουμε τις εταιρείες πιο ισχυρές από τις κυβερνήσεις, αλλά επίσης δεν θέλουμε να κάνουμε τόσο ισχυρές τις κυβερνήσεις ώστε να μην τις σταματάει τίποτα μετά. Εχουμε αυτά τα δύο προβλήματα συγχρόνως».