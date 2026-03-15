Ολο και πιο κοντά είναι η Ελλάδα στην απόκτηση των 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM της κλάσης Bergamini, καθώς Αθήνα και Ρώμη έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Ναυτική Συνεργασία και Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση των συγκεκριμένων πλοίων.

Το επόμενο στάδιο είναι η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με το χρονοδιάγραμμα να έχει ήδη οριστεί από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος έχει μεταφέρει την προσδοκία του έως τον Απρίλιο να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με την Ιταλία και η υπογεγραμμένη συμφωνία για πρόσκτηση των 2+2 φρεγατών. Κατά τον ίδιο, άλλωστε, «είναι πλοία με εξαιρετικές δυνατότητες και σε εξαιρετική κατάσταση», όπως διαπίστωσε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχο Ελευθέριο Κατάρα.

Είναι γεγονός πως η απόφαση της Ελλάδας να στραφεί στην απόκτηση των ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini αποτελεί ίσως την πιο καθοριστική κίνηση για την ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού μετά την παραγγελία των γαλλικών FDI (Belh@rra).

Το Πολεμικό Ναυτικό αντιμετωπίζει την πίεση της αντικατάστασης των γερασμένων φρεγατών κλάσης «S» (τύπου «Ελλη») με πλοία που διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία, χωρίς όμως το δυσβάσταχτο κόστος και τον χρόνο αναμονής μιας εξ ολοκλήρου νέας ναυπήγησης και την ίδια στιγμή να είναι ικανά να συμβαδίσουν και σε τεχνολογικό επίπεδο με τις FDI.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες τα πλοία βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, και το μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι ότι πρόκειται για δοκιμασμένες πλατφόρμες με εκτόπισμα άνω των 6.000 τόνων, οι οποίες προσφέρουν την απαραίτητη «ναυτική παρουσία» και αντοχή στην ανοιχτή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου. Οι φρεγάτες κλάσης Bergamini φημίζονται παγκοσμίως για τις κορυφαίες ικανότητές τους στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

Με τη χρήση σόναρ τελευταίας τεχνολογίας και την εξαιρετικά αθόρυβη πρόωσή τους, θεωρούνται ο εφιάλτης των υποβρυχίων και αν μη τι άλλο είναι εφάμιλλες σε αυτό το κομμάτι με τις φρεγάτες της κλάσης «Κίμων». Για την Ελλάδα αυτό είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου του προγράμματος κατασκευής υποβρυχίων που έχει σε εξέλιξη η Τουρκία.

Παράλληλα, οι ελληνικές Bergamini αναμένεται να εξοπλιστούν με το σύγχρονο πυραυλικό σύστημα κρουζ ELSA, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο μαζί με τις FDI τις δυνατότητες υποστρατηγικού πλήγματος για το Πολεμικό Ναυτικό.

Από οικονομοτεχνικής άποψης το γεγονός ότι τα πλοία είναι μεταχειρισμένα επιτρέπει στον ελληνικό Στόλο να αποκτήσει κορυφαία τεχνολογία σε πολύ χαμηλότερο κόστος από ό,τι αν αγόραζε καινούργια σκάφη, εξοικονομώντας πόρους για άλλα κρίσιμα προγράμματα, όπως ο εκσυγχρονισμός των MEKO 200HN και η αγορά νέων υποβρυχίων.

Η πρόκληση για την Αθήνα

Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η υποστήριξη και η συντήρηση, με την Αθήνα να επιμένει σε συμφωνίες που θα διασφαλίζουν τη μακροχρόνια ροή ανταλλακτικών και την εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό ακόμα και παραπάνω από το εκδηλωμένο 25%. Στόχος είναι η υπογραφή της σύμβασης μέχρι τον Απρίλιο του 2026, ώστε τα πλοία να ενταχθούν στον Στόλο το συντομότερο δυνατό, με κάποιες εκτιμήσεις να αναφέρουν ακόμα και μέσα στο 2028.

Συμπερασματικά, η έλευση των Bergamini θα δώσει την απαραίτητη ανάσα στο Πολεμικό Ναυτικό και σε συνδυασμό με τις FDI και τα υποβρύχια «Παπανικολής», η Ελλάδα θα διαθέτει μια από τις ισχυρότερες ναυτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο.