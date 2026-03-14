Η παραμονή μου στην Κύπρο αυτή την εβδομάδα «σημαδεύτηκε» με μια ιδιαίτερα σημαντική διπλωματική στιγμή για το νησί – αυτήν της επίσκεψης στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψη αυτή ουσιαστικά επισφράγισε τη στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Η επίσκεψη έστρεψε και πάλι τα βλέμματα στο νοτιότερο μέρος της Ευρώπης, το μόνο ευρωπαϊκό έδαφος – οι βρετανικές βάσεις που θεωρούνται βρετανικό έδαφος –, το οποίο δέχθηκε επίθεση με drone.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση και από τη Γαλλία της αποστολής αμυντικής ενίσχυσης. Εδώ αξίζει να αναφέρω ότι στην Κύπρο έφτασε από την Παρασκευή 6 Μαρτίου η γαλλική φρεγάτα «Languedoc» – ένα σύγχρονο πλοίο με προηγμένες ικανότητες αντιαεροπορικής και αντιπλοϊκής άμυνας.

Την Πέμπτη το βράδυ η αρμάδα – η οποία περιλαμβάνει δύο γαλλικές φρεγάτες, μία ιταλική, μία ισπανική και μία ολλανδική – που συνοδεύει το μοναδικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο παγκοσμίως εκτός του αμερικανικού στόλου βρισκόταν νοτιοδυτικά της Πάφου. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα τεράστιο πολεμικό πλοίο που αποτελεί τη ναυαρχίδα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού. Εντυπωσιακό! Και σαν να μην ήταν αρκετή αυτή η υποστηρικτική – αμυντική ενέργεια, μαθαίνω ότι μερικά μίλια μακριά ακολουθεί το ελικοπτεροφόρο «Tonnerre» – ένα επίσης ισχυρό πλοίο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού που λειτουργεί ως πλωτό αεροδρόμιο, νοσοκομείο και κέντρο διοίκησης. Εντυπωσιακό επίσης που όλα αυτά βρίσκονται ουσιαστικά στα ανοιχτά της Κύπρου. Ξαφνικά η Κύπρος έγινε ορατή… Ξαφνικά «μας υπολογίζουν»… Αυτό αισθάνθηκα, αυτό αισθανθήκαμε εδώ στο νησί. Οτι είμαστε σε «προστατευμένο κλοιό» στα νότια.

Την ώρα που στον Νότο κυριαρχούσαν χαμόγελα ικανοποίησης, στον Βορρά, δηλαδή στη μισή μου πατρίδα που είναι υπό κατοχή συνεπεία εισβολής των Τούρκων, η Τουρκία ανέπτυσσε στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου που βρίσκεται δυτικά της Λευκωσίας έξι τουρκικά μαχητικά F-16 και σε αυτά προστέθηκαν και άλλα συστήματα αεράμυνας. Η Αγκυρα σαφώς υποστήριξε ότι «η ανάπτυξη αυτή έγινε για την ενίσχυση της ασφάλειας του ψευδοκράτους , στον απόηχο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και μετά την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι».

Από την πρώτη στιγμή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι «η παράνομη εισβολή και κατοχή δεν νομιμοποιεί καμία αποστολή στρατιωτικής δύναμης στο νησί». Ολίγον ενδιαφέρει την Τουρκία «τι λέγεται»… Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίζει, ως απάντηση στους τουρκικούς ισχυρισμούς που χαρακτήριζαν «παράνομη» την ανάπτυξη ελληνικών Patriot στην Κάρπαθο και μαχητικών Λήμνο, ότι «η αμυντική συνδρομή της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί αυτονόητο καθήκον».

Συνεπώς σημαντική η αρωγή, η υποστήριξη και η ενίσχυση νοτιοανατολικά. Το βλέμμα όμως να μη φεύγει από τον Βορρά, από εκεί ήρθανε, εκεί ενισχύονται, εκεί αναπτύσσονται. Αυτούς φοβόμαστε, για εκεί σας χρειαζόμαστε.