Τουλάχιστον τρία άτομα που είχαν βρεθεί στο στόχαστρο παρακολούθησης ετοιμάζονται, κατά πληροφορίες, να κινηθούν νομικά, μετά και την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που καταδίκασε τους Ταλ Ντιλιάν, Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο και Σάρα Χάμου για το παράνομο λογισμικό Predator. Mαθαίνω, επίσης, πως οι πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν από την κίνηση της κάρτας του λεγόμενου «κρεοπώλη» έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν ελέγχους σε κινητά τηλέφωνα. Κοινώς, όπως είχα εξαρχής προαναγγείλει, είναι πλέον πιθανό να βρεθούν και νέοι στόχοι, επιπλέον όσων έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και περιλαμβάνονται στη «λίστα Μενουδάκου» με τους τουλάχιστον 115 στόχους παρακολουθήσεων.

Τα κακόβουλα SMS στον Σαμαρά

Με την αφορμή αυτή να σας πω ότι δεν πέρασε απαρατήρητη η σχετική αποστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη χθεσινή παρέμβασή του στη Βουλή. «Σήμερα δεν σκοπεύω να εκφράσω τις ανησυχίες μου» είπε πριν αναφέρει «τις υποκλοπές, που αφορούν και μένα προσωπικά και το λέω τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη». Το τι υποπτεύθηκαν πολλοί που τον άκουσαν είναι περιττό να το εξηγήσω. Κρατώ, ωστόσο, ένα σχόλιο. Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator (και με γνώση της δικογραφίας) Ζαχαρίας Κεσσές δημοσιοποίησε ότι τα κακόβουλα μηνύματα με τα οποία έγινε στόχος ο Σαμαράς έγραφαν «Αντώνη μου να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες», ενώ το άλλο ανέφερε «Πρόεδρε σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις». «Το περιεχόμενο των μηνυμάτων με έναν κωμικοτραγικό τρόπο παραμένει έως και τώρα επίκαιρο» πρόσθεσε ο συνήγορος, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να σπάσει πρώτος «το θεσμικό απόστημα των πολιτικών προσώπων και ας παρουσιαστεί αυτοβούλως στην Εισαγγελία, καταθέτοντας μήνυση και ζητώντας την ποινική δίωξη όσων τον παγίδευσαν».

Λέει «όχι» σε εκλογές και ανασχηματισμό

Σε συνέχεια όσων σας έγραφα χθες για τους γαλάζιους που ζητούν πρόωρες κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να βάλει τέλος στις σχετικές συζητήσεις και εισηγήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι σκοπός του είναι να εξαντλήσει τον «εκλογικό κύκλο». Μιλώντας στην ιστοσελίδα iefimerida.gr, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα την πολιτική σταθερότητα», προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να τη διακινδυνεύσει οδηγώντας την σε πρόωρες εκλογές, ενώ ήταν αρνητικός και στα σενάρια επικείμενου ανασχηματισμού. «Ξεκόβω και τον ανασχηματισμό, σε τέτοια περίοδο έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά», ανέφερε συγκεκριμένα. Αν και, εδώ που τα λέμε, κανένας πρωθυπουργός δεν έχει παραδεχτεί τέτοιο ενδεχόμενο πριν το ανακοινώσει.

Τα Τέμπη και η απόσταση Τζιτζικώστα

Στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής πραγματοποιήθηκε χθες συζήτηση για τα Τέμπη και την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο, την οποία ζήτησαν και στήριξαν οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών, των Φιλελευθέρων και της ευρωομάδας της Μελόνι. Θυμίζω ότι το ΕΛΚ πίεσε να μπει στην ίδια ατζέντα και αναφορά στο δυστύχημα της Αδαμούθ, ώστε τα βέλη να στραφούν και κατά της ισπανικής κυβέρνησης Σάντσεθ.

Τη σύνδεση δύο εντελώς διαφορετικών περιπτώσεων στηλίτευσε ο Γιάννης Μανιάτης, θυμίζοντας ότι, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες του δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά και ότι, στη δική μας περίπτωση, «λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, κυβερνητικοί παράγοντες διοχέτευαν σε φιλικά τους μέσα ενημέρωσης χαλκευμένες συνομιλίες, ώστε να προωθήσουν τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους». Ενδιαφέρον είχε, πάντως, ότι ήταν παρών ο αρμόδιος επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος φρόντισε να κρατήσει θεσμική απόσταση από την κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι τη δεύτερη ημέρα της θητείας του δε δίστασε να ξεκινήσει διαδικασία κατά της Ελλάδας για παραβάσεις στο θέμα της ασφάλειας.

Προσφυγή για τα e-mail

Δεν απέφυγε τελικά το υπουργείο Εξωτερικών τις προσφυγές για διαρροή προσωπικών δεδομένων. Χθες κατατέθηκε η πρώτη (θα ακολουθήσουν κι άλλες) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών από έλληνα κάτοικο του Ντουμπάι που διεκδικεί αποζημίωση έως και 10.000 ευρώ για την αποστολή του ομαδικού ηλεκτρονικού μηνύματος για τους επαναπατρισμούς, όπου το υπουργείο παρέλειψε να αποκρύψει τις διευθύνσεις, καθιστώντας τες ορατές σε εκατοντάδες παραλήπτες. Θυμίζω ότι αντίστοιχες αποζημιώσεις επιδικάστηκαν σε αποδήμους και για τη γνωστή διαρροή του εκλογικού καταλόγου εξωτερικού το 2024.

Αυτόματο «μπλόκο» στα social media

Σε φάση… τελειοποίησης βρίσκονται τα μέτρα για την απαγόρευση χρήσης των social media από ανηλίκους, τα οποία συζητήθηκαν και πάλι σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους Θοδωρή Λιβάνιο, Γιώργο Φλωρίδη και Δημήτρη Παπαστεργίου. Το θέμα δεν θεωρείται απλό, εξού και η κυβέρνηση επέλεξε να μη βιαστεί να παρουσιάσει το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι κρίθηκε πως θέλει ακόμα έλεγχο, δοκιμές και αλλαγές. Οι πληροφορίες μου λένε πως δοκιμάζουν, συγκεκριμένα, ένα αυτόματο «μπλοκάρισμα» των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά μέσω της εφαρμογής Kids Wallet του gov.gr.