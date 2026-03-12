Νέο επεισόδιο στην ένταση μεταξύ Ισπανίας και Ισραήλ: μέσω δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, η Μαδρίτη τερμάτισε και επίσημα τα καθήκοντα της ισπανίδας πρεσβευτού στο Ισραήλ, Ανα Σάλομον, υποβαθμίζοντας τη διπλωματική εκπροσώπηση της Ισπανίας στο Ισραήλ σε επίπεδο επιτετραμμένου. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση σε ανάλογη κίνηση του Ισραήλ: τον Μάιο του 2024, έπειτα από την επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την κυβέρνηση Σάντσεθ, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αποσύρει οριστικά την πρεσβευτή της στη Μαδρίτη, Ρόντικα Ράντιαν-Γκόρντον.

Η ισπανική απόφαση, που ανακοινώθηκε χθες, ελήφθη στο προχθεσινό υπουργικό συμβούλιο. Η Σάλομον είχε ήδη ανακληθεί «sine die» για διαβουλεύσεις τον περασμένο Σεπτέμβριο και ουδέποτε επέστρεψε στο Ισραήλ. Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκαν εξαιτίας του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως μετά τις αντιδράσεις της ισραηλινής πλευράς στις δηλώσεις της ισπανικής κυβέρνησης ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού. Η Μαδρίτη είχε επίσης ανακοινώσει σειρά μέτρων και κυρώσεων για τον περιορισμό των σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ αργότερα ο ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τον «θαυμασμό» του για φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοψαν τον ποδηλατικό αγώνα της Vuelta κατά τον τερματισμό στη Μαδρίτη.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ, χαρακτήρισε τότε την ισπανική κυβέρνηση «αντισημιτική». Εάν η Ισπανία αποφασίσει στο μέλλον να εκπροσωπηθεί εκ νέου στο Ισραήλ σε επίπεδο πρεσβευτή, θα πρέπει να ορίσει νέο διπλωμάτη, ο οποίος θα χρειαστεί να επιδώσει τα διαπιστευτήριά του στις ισραηλινές αρχές.

Μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή εμπορικού εμπάργκο κατά της Ισπανίας – με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ να απαγορεύσει στις ΗΠΑ τη χρήση ισπανικών βάσεων για επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγουν από κοινού με το Ισραήλ κατά του Ιράν – η Μαδρίτη σκληραίνει περαιτέρω τη στάση απέναντι σε ενέργειες που θεωρείται ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Την ίδια ώρα, παρά την ανάπτυξη της ισπανικής φρεγάτας «Cristóbal Colón» στην Κύπρο στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής, η υπουργός Αμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν με σκοπό να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση στα Στενά του Ορμούζ. «Προς το παρόν πρόκειται για μια αποστολή που προτάθηκε από τη Γαλλία» σημείωσε η Ρόμπλες. «Σε διεθνές επίπεδο δεν έχει τεθεί ούτε από το ΝΑΤΟ ούτε από την Ευρωπαϊκή Ενωση και, συνεπώς, η Ισπανία δεν έχει κάτι να προσθέσει».