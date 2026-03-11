Στο Μega θα δούμε απόψε (στις 22.00) ένα κλασικό παιχνίδι του Τσάμπιονς Λιγκ: η Ρεάλ Μαδρίτης περιμένει τη Μάντσεστερ Σίτι στο Μπερναμπέου με σκοπό να δώσει κάποιο νόημα στην εφετινή για την ώρα άχρωμη χρονιά της.

Οι δυο ομάδες συναντήθηκαν στην πρώτη φάση και η Σίτι κέρδισε, παρά τα θαύματα που είχε κάνει ο τερματοφύλακας Κουρτουά εκείνο το βράδυ. Εκείνη η νίκη αποδείχτηκε στην πορεία αρκετά σημαντική. Εν τέλει χάρη σε αυτή η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα βρέθηκε στην πρώτη οκτάδα της league phase.

Πρωταγωνιστές

Οι δυο πάμπλουτες αυτές ομάδες συναντιούνται διαρκώς στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η αναμέτρησή τους είναι σαν το Πάσχα: μπορεί να μη θυμόμαστε πότε ακριβώς πέφτει, αλλά το ξέρουμε πως θα έρθει και το περιμένουμε. Σε πολλούς το να βλέπουν στο Τσάμπιονς Λιγκ τα ίδια ζευγάρια κάθε χρόνο στα νοκάουτ ματς δεν αρέσει. H UEFA θα μπορούσε να βάλει στην κλήρωση κλειδάριθμο και να μην προκύπτει κάθε χρόνο αυτό το Ρεάλ – Σίτι. Αλλά γιατί να το κάνει;

Τα ματς αυτά είναι σχεδόν πάντα συναρπαστικά και γεμάτα από πρωταγωνιστές. Ο Γκουαρντιόλα π.χ. είναι καταπληκτικός στον ρόλο του μόνιμου «κακού» που εμφανίζεται στο Μπερναμπέου κάθε χρόνο για να πετάξει έξω από τη διοργάνωση τη Βασίλισσα που θεωρεί το Τσάμπιονς Λιγκ δικό της παλκοσένικο. Την έχει φυσικά αντιμετωπίσει και με την Μπαρτσελόνα και με την Μπάγερν Μονάχου – όχι πάντα επιτυχημένα. Κι ομολογώ ότι αν η αναμέτρηση του Πεπ με τους άσπονδους φίλους του Μαδριλένους δεν προέκυπτε εξαιτίας πιλοταρίσματος της κλήρωσης, εμένα θα μου έλειπε.

Πέρυσι

Πέρυσι αναγκάστηκαν μάλιστα να συναντηθούν στα play offs διότι την πρώτη χρονιά που η διοργάνωση έγινε με νέο φορμάτ έκαναν του κόσμου τα λάθη και οι δύο!

Στην περσινή αναμέτρηση νικητής είχε βγει ο Κάρλο Αντσελότι: η Βασίλισσα είχε αποκλείσει τη Σίτι πολύ νωρίς και δεν της είχε επιτρέψει να φτάσει στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά από τότε που τις τύχες της έχει ο διάσημος Καταλανός. Αυτήν τη φορά, ωστόσο, δεν υπάρχει ο Αντσελότι. Για τον Πεπ Γκουαρντιόλα η αναμέτρηση είναι λιγότερο γοητευτική: ο νέος προπονητής της Ρεάλ, ο καλός Αρμπελόα (ο οποίος αντικατέστησε τον Τσάμπι Αλόνσο), μοιάζει υπηρεσιακός και δεν έχει τη σοφία του Κάρλο που τα περνά υπέροχα στη Βραζιλία.

Η Βασίλισσα έφτασε στη φάση των «16» μέσω των play offs αποκλείοντας την Μπενφίκα του Μουρίνιο: το έκανε με μια διπλή νίκη αλλά χωρίς να γοητεύσει. Και το γεγονός ότι απόψε μπορεί από την αναμέτρηση να λείψει ο Εμπαπέ (των 13 γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ), καθιστά τη δυσκολία της αναμέτρησης τεράστια. Η ομάδα της Μαδρίτης έχει χάσει εξαιτίας τραυματισμού (και χειρουργικής επέμβασης) και τον Ροντρίγκο, ενώ είναι ντεφορμέ ο Μπέλιγχαμ και ο Βινίσιους σίγουρα δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του.

Αρμπελόα

Σε αυτήν τη φάση της σεζόν, τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Σίτι βρίσκονται δεύτερες στη Λα Λίγκα και την Πρέμιερ Λιγκ αντίστοιχα, όπου η Μπαρτσελόνα και η Αρσεναλ προηγούνται. Η ομάδα του Αρμπελόα βρίσκεται τέσσερις βαθμούς πίσω από τους Μπλαουγκράνα και κέρδισε την περασμένη Κυριακή στο Βίγκο τη Θέλτα πολύ δύσκολα (με ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων), ενώ η Σίτι του Γκουαρντιόλα βρίσκεται επτά βαθμούς πίσω από τους Κανονιέρηδες του Αρτέτα στο Νησί.

Η Σίτι μικρή σχέση έχει με την ομάδα που για χρόνια έκανε συλλογή από τίτλους, αλλά είναι καλύτερα από πέρυσι. Την Κυριακή προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας με νίκη 3-1 επί της Νιούκαστλ. Ο Πεπ μάλιστα πήρε την πρόκριση ξεκουράζοντας μερικούς από τους βασικούς παίκτες του εν αναμονή του αποψινού ματς.

Ισόπαλα

Στις έξι προηγούμενες συναντήσεις, από το 2023 έως σήμερα, οι δυο ομάδες έχουν τα ίδια αποτελέσματα: έχουν από δύο νίκες και δύο ματς έληξαν ισόπαλα: αυτή η σχεδόν τέλεια ισορροπία μάλλον θα διαταραχθεί κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων του εφετινού γύρου των «16». Φυσικά, όποιος αποκλειστεί τόσο νωρίς θα πρέπει να προσπαθήσει να σώσει τη σεζόν του κερδίζοντας το πρωτάθλημα: το μεγάλο πρόβλημα και των δύο είναι ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και για αυτό η αναμέτρηση είναι δραματική.

Απόντος του Εμπαπέ η Σίτι έχει αβαντάζ, αλλά το Μπερναμπέου είναι δύσκολο. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει τελικά, το αποψινό ματς έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μια πληγωμένη Ρεάλ μπορεί να είναι επικίνδυνη. Εκτός αν ξυπνήσει ο Χάαλαντ, που τελευταία μοιάζει να βρίσκεται σε φάση χειμερίας νάρκης μετά τα εντυπωσιακά που έκανε στην αρχή της σεζόν.

Απορίες

Το ματς έχει προκαλέσει και ένα πλήθος από δημοσιεύματα στην Ισπανία σχετικά με τον Εμπαπέ. Ο Γάλλος δεν έκρυψε ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τη δουλειά που έκαναν μαζί του οι γιατροί της Ρεάλ, έφυγε για το Παρίσι για να κάνει αποθεραπεία, επέστρεψε στη Μαδρίτη αλλά δηλώνει ότι δεν θέλει να ρισκάρει γιατί μια υποτροπή του τραύματος στο γόνατο μπορεί να του στοιχίσει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Στη Μαδρίτη αναρωτιούνται πώς γίνεται η Ρεάλ να του επιτρέπει να λέει κάτι τέτοιο: πολλοί υπογραμμίζουν ότι πληρώνεται του κόσμου τα χρήματα για να αγωνίζεται (έστω σφίγγοντας τα δόντια) σε ματς όπως το αποψινό και ότι δεν μπορεί το Μουντιάλ και η Γαλλία να είναι προτεραιότητές του.

Και στην Ισπανία δηλαδή υπάρχουν πολλοί που δυσκολεύονται να καταλάβουν πώς οι ποδοσφαιριστές του καιρού μας δεν είναι ακριβοπληρωμένοι υπάλληλοι αλλά πραγματικές επιχειρήσεις που συμβαίνει να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση Εμπαπέ και η επιχείρηση Ρεάλ Μαδρίτης έχουν κάποιες διαφορές.

Γρήγορα

Να σημειώσω και κάτι ακόμα: πολλοί περιμένουν μια πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης γιατί δεν θα ήθελαν για κανένα λόγο το Τσάμπιονς Λιγκ φέτος να γίνει κάτι σαν Κύπελλο Αγγλίας. Με έξι ομάδες στους «16» οι Αγγλοι έχουν σημαντικότατες πιθανότητες να δουν τέσσερις δικές τους στα ημιτελικά και δυο στον τελικό.

Δυο αγγλικές ομάδες στον τελικό έχουμε δει πολλές φορές: τέσσερις στους ημιτελικούς ποτέ! Αλλά ανεξάρτητα από το αν και κατά πόσο αυτό αρέσει, τι να κάνεις ως UEFA για να το σταματήσεις; Aν οι αγγλικές ομάδες του καιρού μας είναι τόσο καλύτερες, ας φροντίσουν όλοι οι υπόλοιποι διεκδικητές του μεγάλου τροπαίου να γίνουν καλύτεροι. Αλλιώς αργά ή γρήγορα κι αυτό θα συμβεί.