Ενας πρόωρος τελικός ο οποίος δεν συγκινεί τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι για δεύτερη φορά φέτος (είχε προηγηθεί ο αγώνας της league phase) αλλά το Μπερναμπέου δεν είναι sold out, γεγονός σπάνιο για το επίπεδο της ισπανικής ομάδας.

Στο παιχνίδι της league phase τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί μέρες πριν ενώ στη δευτερογενή αγορά πωλούνταν πάνω από 300 ευρώ. Αυτή τη φορά υπάρχουν δεκάδες απούλητα εισιτήρια οι τιμές των οποίων ξεκινούν από τα 170 ευρώ, που θεωρούνται αρκετά χαμηλές από τη στιγμή που το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 120 ευρώ. Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου δεν ακούγεται ευχάριστα στα αφτιά των Μερένγκες. Οι socios θεωρούν πως η Ρεάλ βρίσκεται σε αγωνιστική κάμψη και δεν πιστεύουν στην πρόκριση στα προημιτελικά. Ισως γιατί θεωρούν πως ο Αρμπελόα δεν μπορεί να ηγηθεί της ομάδας, ίσως να είναι απογοητευμένοι από τις τελευταίες εμφανίσεις ή την απουσία επτά παικτών με κορυφαία αυτή του Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Ρεάλ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Σίτι για 16η φορά και για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν σε νοκάουτ φάση, κάτι μοναδικό στην ιστορία της διοργάνωσης. Είναι επίσης εντυπωσιακό πως υπάρχει απόλυτη ισορροπία στις νίκες – μετρούν από πέντε. Ενα ακόμα ενδιαφέρον στατιστικό: από το 2020 η ομάδα που ανοίγει το σκορ αποκλείεται. Η Ρεάλ έχει να δεχτεί πάντως γκολ στο γήπεδό της σε νοκάουτ φάση από τον Απρίλιο του 2011 από την Μπαρτσελόνα στην οποία προπονητής της ήταν ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Καταλανός συμπληρώνει απόψε 190 αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ και ισοφαρίζει την επίδοση του Αλεξ Φέργκιουσον. Μοναδικός του αντίπαλος για την πρωτιά στη λίστα με τα περισσότερα παιχνίδια είναι πλέον ο Κάρλο Αντσελότι με 218 παιχνίδια.

Η ισπανική ομάδα θυμίζει νοσοκομείο: Εμπαπέ, Μπέλιγχαμ, Μιλιτάο, Αλάμπα, Σεμπάγιος, Ασένθιο και Ροντρίγκο ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης χιαστού. Τιμωρημένοι είναι επίσης οι Χάισεν, Μασταντουόνο και Καρέρας.

Στις δηλώσεις του ο Αρμπελόα δεν έκρυψε πως θωρεί βέβαιο ότι ο Γκουαρντιόλα θα βγάλει κάποιον άσο από το μανίκι του, όπως του αρέσει να κάνει πάντα. «Θα ήταν μεγάλη έκπληξη αν δεν έκανε κάποια αλλαγή στο σύστημα της ομάδας του εναντίον μας», είπε ο Ισπανός, ενώ αρνήθηκε να τοποθετήσει την ομάδα του σε ρόλο αουτσάιντερ. «Είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης. Ξέρουμε πόσο καλή είναι η Μάντσεστερ Σίτι, ο προπονητής της, οι παίκτες της, αλλά θα τους κοιτάξουμε στα μάτια». Πρόσθεσε πως οι αγώνες της Ρεάλ με τη Σίτι θυμίζουν πια clasico με τη συχνότητα που γίνονται.