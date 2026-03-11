Η τελευταία πράξη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «παίχτηκε» χθες στην Ολομέλεια της Βουλής μέσα σε ένα σκηνικό σύγκρουσης που τροφοδοτήθηκε από τη δημοσιοποίηση ενός εγγράφου με αποστολέα τον τότε (2020) πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα και αποδέκτη τον πολιτικό του προϊστάμενο, υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Με το έγγραφο αυτό τον ενημέρωνε στις 27 Ιουλίου 2020 για την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη και πρότεινε μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου.

Το επίμαχο «ενημερωτικό σημείωμα» φέρει διαβάθμιση εμπιστευτικού εγγράφου και αναφέρεται στην κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων έτους αιτήσεων 2020. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, που ανάδειξε το θέμα κατά τη συζήτηση επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής, «αποδεικνύεται πως ο κ. Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος», ενώ του καταλόγισε «ψευδορκία» και «απόκρυψη εγγράφων» κατά την κατάθεσή του στην επιτροπή «γιατί είπε ότι ουδέποτε είχε λάβει ενημέρωση από τον κ. Βάρρα για το τι συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα».

Οι καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν την αντίδραση Βορίδη, ο οποίος προσήλθε για να εξηγήσει ότι «αυτό το έγγραφο πρώτη φορά το επισκοπώ σήμερα», σημειώνοντας: «Μπορεί και να μου έχει παραπέσει. Κάντε έναν έλεγχο να δούμε αν έχει φτάσει ποτέ στο υπουργείο». Η προτροπή του («κάντε έναν έλεγχο») προκάλεσε αντιδράσεις από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, με τον Βορίδη να διευκρινίζει πως «απευθύνεται στην κυβέρνηση».

Το «καρφί»

Κάποιοι εξέλαβαν ως «καρφί» τη φράση του σε σχέση με τη διαδρομή της διαρροής του επίμαχου εγγράφου, το οποίο, πάντως, αναζητούνταν επί ώρες αν υπάρχει στο πρωτόκολλο του υπουργείου, με τον πρώην υπουργό να διερωτάται: «Θα έπρεπε να προξενεί απορία: 5 μήνες μιας διαδικασίας, 20.000 σελίδες εγγράφων, 76 μάρτυρες, κατάθεση Βάρρα, υπόμνημα 700 σελίδων και μέχρι σήμερα αυτό το έγγραφο δεν έχει κατατεθεί. Δεν δημιουργεί απορία;

Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό άραγε; Γιατί συμβαίνει την ώρα που έχει τελειώσει η εξέταση μαρτύρων;». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για «αλληλοεκβιασμούς», ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά αναφέρθηκε σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών», ο δε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος τόνισε πως «δεν έχει τόση σημασία τι θα πει ο Βορίδης, αλλά η κυβέρνηση, διότι είναι ζήτημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Είχε προηγηθεί η σφοδρή επίθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναφερθείς στο «γαλάζιο» πόρισμα υπογράμμισε πως «οι “διαχρονικές παθογένειες” κατέληξαν το έσχατο καταφύγιο μιας κυβέρνησης σε αποδρομή», ενώ χαρακτήρισε τον Βορίδη «θαυματοποιό», καθώς το 2020 το εθνικό σπόθεμα έφτασε τα 1.569.616 στρέμματα, αριθμός πενταπλάσιος από το 2018, αλλά και έως 35 φορές περισσότερα σε σχέση με το 2022, όταν ανεστάλη η κατανομή δικαιωμάτων σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

Για «παραπλανητική και κατάπτυστη πορισματική εισήγηση που κάνει το άσπρο μαύρο» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνει προκαταρκτική εξέταση για τους Βορίδη – Αυγενάκη. «Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση της ΝΔ γνώριζε πολύ καλά τους δρόμους της διαφθοράς, με τα βοσκοτόπια, το “εθνικό απόθεμα”, την περιβόητη “τεχνική λύση”, αλλά και της ψηφοθηρίας» ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε πως «πήρατε μια δικογραφία που ζέχνει από διαφθορά και τη μετατρέψατε σε Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης».

Για «ένα ακόμα μπάζωμα της αλήθειας» μίλησε η Κωνσταντοπούλου, βάζοντας στο «κάδρο» των ευθυνών τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Νότη Μηταράκη να απαντά στα πυρά της αντιπολίτευσης ότι επιχειρεί να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή, δηλώνοντας πως «δεν προκύπτουν τεκμηριωμένες ενδείξεις που να στοιχειοθετούν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων».