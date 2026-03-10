Η πόλη του Αγρινίου γιόρταζε και η νύχτα έγινε μέρα. Ο Παναιτωλικός γιόρταζε και το γήπεδό του ήταν γεμάτο, χρωματιστό και χαρούμενο. Ο «Τίτορμος» συμπλήρωνε χθες 100 χρόνια από τη μέρα της ίδρυσής του και ο ένας αιώνας ζωής έκλεινε την ίδια μέρα με ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι: αυτό απέναντι στην Κηφισιά στο Αγρίνιο, στην αυλαία της 24ης αγωνιστικής. Στράβωσε στο ξεκίνημα, το… έφτιαξε ο Παναιτωλικός το ματς, το γύρισε και εν τέλει το πήρε με 2-1 ύστερα από ένα αγωνιστικό θρίλερ. Μια νίκη που ήρθε με άγχος μεν, πλην όμως φέρνει τον Παναιτωλικό στο συν οχτώ από τον Αστέρα Τρίπολης που είναι προτελευταίος και του δίνει πολύ μεγάλη βαθμολογική ανάσα για την παραμονή στην κατηγορία.

Η Κηφισιά μπήκε καλύτερα στο γήπεδο και εκμεταλλευόμενη το άγχος των παικτών του Παναιτωλικού ήταν εκείνη που απείλησε περισσότερο. Και έφτασε σε ένα γρήγορο γκολ. Στο 20′ από σέντρα του Κονατέ, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Γκράναθ και κατέληξε στον Πόμπο, ο οποίος κοντρόλαρε και με δυνατό τελείωμα νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1. Ωστόσο ο Παναιτωλικός πάτησε το… γκάζι από το ημίωρο και μετά και όχι μόνο βρήκε γκολ ισοφάρισης, αλλά γύρισε το παιχνίδι πριν απ’ το ημίχρονο. Στο 34′ ο Ρόσα με ένα σουτ έξω από την περιοχή είδε την μπάλα να κοντράρει σε αντίπαλο και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1, με τον Βραζιλιάνο να βάζει τα κλάματα στους πανηγυρισμούς και να φωνάζει «my home, my home». Και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ύστερα από κεφαλιά του Μπάτζι, ο Ματσάν έφυγε στην αντεπίθεση και με πλασέ νίκησε τον Ραμίρεζ για το 2-1.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός προσπάθησε να αμυνθεί, είδε την εστία του να παραβιάζεται στο 84′ από σουτ του Ταβάρες, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ποτέ αφού ο σκόρερ πήρε την μπάλα με το χέρι και το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Παναιτωλικό να γιορτάζει τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο και στην πόλη στη συνέχεια για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές, καθώς ο Μπάτζι αποβλήθηκε στο 90+8′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Μλάντεν (77′ Σατσιάς), Αποστολόπουλος (89′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (90′ Νικολάου), Ματσάν, Λομπάτο (89′ Λομπάτο), Ρόσα (85′ Αλεξιτς), Μπάτζι.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρεζ, Πετκόφ, Χριστόπουλος, Αμανί (64′ Μαρτίνς), Νούνελι (64′ Σόουζα), Πόμπο (85′ Μίγιτς), Αντόνισε (76′ Ταβάρες), Κονατέ, Πέρεθ (46′ Ρουκουνάκης), Σόουζα, Λαρουσί.

Η βαθμολογία: ΑΕΚ 56, ΠΑΟΚ 54, Ολυμπιακός 54, Παναθηναϊκός 45, Λεβαδειακός 39, ΟΦΗ 29, Αρης 29, Ατρόμητος 28, Βόλος 28, Παναιτωλικός 24, Κηφισιά 24, ΑΕΛ Novibet 21, Αστέρας ΑΚΤΟΡ 16, Πανσερραϊκός 15.