Από το πρωί άφηναν να εννοηθεί μέλη της Συνέλευσης των Ειδικών, του 88μελούς σώματος που κλήθηκε να επιλέξει, βάσει Συντάγματος, τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, πως είχε ληφθεί απόφαση και πως θα είναι ο 57χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δευτερότοκος και εκλεκτός γιος του Αλί Χαμενεΐ, που δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη κατά την πρώτη κιόλας μέρα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου.

Ο «Μεγάλος Σατανάς», σχολίασε χαρακτηριστικά ο αγιατολάχ Χεϊνταρί Μιρμπαγκερί, προσέφερε άθελά του «ένα είδος υπηρεσίας» στη Συνέλευση, ασκώντας δημοσίως κριτική σε «ορισμένους» υποψηφίους – ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ήδη από την Πέμπτη πως θέλει να «αναμειχθεί» στην εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχόταν να πάρει τη σκυτάλη ο υιός Χαμενεΐ. «Κάποιος στον οποίο ο εχθρός εναντιώνεται είναι πιο πιθανό να ωφελήσει το Ιράν και το Ισλάμ», διαβεβαίωσε ο Μιρμπαγκερί. «Εχοντας την πλειοψηφία, το πρόσωπο που θα συνεχίσει τον δρόμο του ιμάμη Χομεϊνί και τον δρόμο του μάρτυρα Χαμενεΐ επελέγη. Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί.

Ο κύβος ερρίφθη», δήλωσε με τη σειρά του, χθες το βράδυ, ένα άλλο μέλος της Συνέλευσης, ο Χοσεϊναλί Εσκεβαρί. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε και η επίσηµη ανακοίνωση, µε τη Συνέλευση των Ειδικών να καλεί τον ιρανικό λαό να παραµείνει ενωµένος και να δηλώσει πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του. Το ερώτημα όμως είναι: για πόσο καιρό θα παραμείνει ζωντανός ο διάδοχος του αγιατολάχ Χαμενεΐ;

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν «θα πρέπει να πάρει την έγκρισή μας. Αν δεν την πάρει, δεν θα διαρκέσει πολύ», ξεκαθάρισε χθες, πριν γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση, ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε δέκα χρόνια», πρόσθεσε. «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να κυνηγάει τον διάδοχο και όποιον προσπαθήσει να τον διορίσει», ξεκαθάρισε από την πλευρά του εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σημειώνοντας μάλιστα πως το Σάββατο σκοτώθηκε και ο πρόσφατα διορισμένος επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του ανώτατου ηγέτη.

Στο μεταξύ, το IranWire, ένας αντικαθεστωτικός ιστότοπος, επέμενε πως ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, εναντιωνόταν στον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη, υποστηρίζοντας τον αδελφό του, Σαντέκ Λαριτζανί, έναν ανώτερο κληρικό, στη μάχη για την ηγεσία.

«Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί», σχολίαζε από την πλευρά της, μιλώντας στην ιταλική «La Repubblica», η ιρανή αναλύτρια Φαρνάζ Σαμπέτ, «θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ειρωνεία για το Ιράν – τόσο η Ισλαμική Δημοκρατία όσο και η κύρια αντιπολίτευσή της θα αποκτούσαν κληρονομικό χαρακτήρα». Αναφερόταν βέβαια στον σάχη, που ανέτρεψε η Ισλαμική Επανάσταση, και τον γιο του, τον Ρεζά Παχλαβί, που τώρα ζητάει να ηγηθεί μιας «δημοκρατικής μετάβασης» στο Ιράν.

Στο μεταξύ, δημοσίευμα του Bloomberg θέλει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να έχει αγοράσει στο Λονδίνο ακίνητα συνολικής αξίας 100 εκατ. στερλινών, ανάμεσά τους και δύο πολυτελή διαμερίσματα απέναντι από την ισραηλινή πρεσβεία. Το ίδιο δημοσίευμα τον θέλει να κατέχει μία βίλα στο Ντουμπάι και ξενοδοχεία στη Φρανκφούρτη και τη Μαγιόρκα – όλα φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και να αγοράστηκαν μέσω εταιρειών – βιτρίνα.

Ο Μοτζτάμπα μεγάλωσε σχεδόν αποκλειστικά στο Ιράν, με ελάχιστα ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ηλικία 17 ετών εισήλθε στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, συμμετέχοντας στον πόλεμο Ιράν – Ιράκ. Μετά τον πόλεμο, φοίτησε στη θεολογική σχολή της Κομ, για να επιστρέψει στην Τεχεράνη και να εργαστεί στο Γραφείο της Ανώτατης Ηγεσίας, υπό την εποπτεία του πατέρα του – μια δομή της οποίας αργότερα θα ηγηθεί ο ίδιος.

Το 2005 υποστήριξε τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, τότε τον πιο συντηρητικό υποψήφιο, και συμμετείχε στην καταστολή του Πράσινου Κινήματος, που κατήγγειλε εκλογική νοθεία. Ανάλογο ρόλο είχε και σε άλλες διαδηλώσεις, κατευθύνοντας την καταστολή.

Η άποψη πολλών ιρανών παρατηρητών είναι πως δεν θα ήταν ένας πραγματιστής ηγέτης με διάθεση να οδηγήσει τη χώρα σε νέο δρόμο, αλλά πιστός συνεχιστής της σκληρής γραμμής του πατέρα του και πιθανόν ακόμη πιο ακραίος.